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Киев (24551) убийство (6292)

Ночью в Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать. Правоохранители задержали его на вокзале в Белой Церкви. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Ночью в Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать. Правоохранители задержали его на вокзале в Белой Церкви. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве психически больной мужчина жестоко расправился с матерью. Он убил ее, а затем расчленил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартови Эспрессо" в Telegram.

Отмечается, что убийство произошло ночью 14 мая в Подольском районе столицы на проспекте Правды, 38.

Правоохранители задержали злоумышленника на железнодорожном вокзале в Белой Церкви. Однако что спровоцировало мужчину на убийство – пока неизвестно.

Сейчас полицейские выясняют все детали преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой пары в Харькове. Основная версия - преступление из-за ревности, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как позже сообщили в полиции, тревогу относительно женщины забила ее коллега, когда последняя не появилась на работе.

Заявительница сообщила правоохранителям, что у ее подруги постоянно возникали ссоры с сыном, а накануне из ее дома были слышны крики. 

Ночью в Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать. Правоохранители задержали его на вокзале в Белой Церкви 01

В свою очередь начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что во время неотложного обыска правоохранители обнаружили фрагменты тела 64-летней киевлянки и установили, что к совершению преступления причастен 39-летний сын погибшей, который после совершения преступления сразу пустился в бега: "Злоумышленник постоянно конфликтовал с собственной матерью и во время очередной ссоры нанес несколько ножевых ранений женщине, а после, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, фрагменты которого закопал в лесу. Полицейские Киевской области по ориентировке задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в городе Белая Церковь. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, также во время досудебного расследования будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости задержанного ".

Ночью в Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать. Правоохранители задержали его на вокзале в Белой Церкви 02

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. За совершение тяжкого преступления мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ночью в Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать. Правоохранители задержали его на вокзале в Белой Церкви 03
Фото: сайт Нацполиции

Ночью в Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать. Правоохранители задержали его на вокзале в Белой Церкви 04
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Топ комментарии
+8
"что спровоцировало мужчину на убийство - пока неизвестно" - он психически больной, а таких теперь лечат по добровольному согласию. То есть не лечат...
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14.05.2021 11:28
+2
Жесть ...
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14.05.2021 11:04
+2
Патлата потвора супрун вважає, що психіатрична допомога, як і фтизіатрична, не потребує стільки стаціонарних ліжок, а потребує максимального скорочення лікарень цього профілю. Сімейні лікарі, на думку іпанутої, повинні доліковувати таких пацієнтів в домашніх умовах. А потенційну небезпеку для оточуючих (інфікування чи агресія, відповідно), сімейний лікар має оцінювати з допомогою анкетування. Анкетки з тестами мають замінити рентгенобстеження та огляд психіатра. Бо так зроблено в асашаях, звідки ця косата родом.
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14.05.2021 12:55
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Жесть ...
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14.05.2021 11:04 Ответить
"что спровоцировало мужчину на убийство - пока неизвестно" - он психически больной, а таких теперь лечат по добровольному согласию. То есть не лечат...
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14.05.2021 11:28 Ответить
Це страшний злочин , від якого моторошно стає ....)
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14.05.2021 11:31 Ответить
"Рехформа" медицины в действии. Повыпускали придурков из психушек, теперь пожинаем плоды...
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14.05.2021 11:50 Ответить
У меня сосед в прошлом году из психушки вернулся. Тоже не знаем что от него ожидать
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14.05.2021 12:14 Ответить
лично наблюдал как псих из дурки со справкой не умеющий читать и писать -давал показания в украинском суде против своего соседа как свидетель Вночі у Києві психічно хворий чоловік убив і розчленував свою матір. Правоохоронці затримали його на вокзалі в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 3439
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15.05.2021 10:10 Ответить
Патлата потвора супрун вважає, що психіатрична допомога, як і фтизіатрична, не потребує стільки стаціонарних ліжок, а потребує максимального скорочення лікарень цього профілю. Сімейні лікарі, на думку іпанутої, повинні доліковувати таких пацієнтів в домашніх умовах. А потенційну небезпеку для оточуючих (інфікування чи агресія, відповідно), сімейний лікар має оцінювати з допомогою анкетування. Анкетки з тестами мають замінити рентгенобстеження та огляд психіатра. Бо так зроблено в асашаях, звідки ця косата родом.
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14.05.2021 12:55 Ответить
Потвора вже свій пост вічновиконуючої обов'язки Міністра не займає, але наслідки її "реформування" ще довго відгукуватимуться.
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14.05.2021 13:03 Ответить
Зачем жить вместе, если конфликтуете! Живите каждый отдельно, своей жизнью!
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14.05.2021 13:46 Ответить
а если кто то не может купить себе квартиру или дом ?
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15.05.2021 10:08 Ответить
это очень ужасно! моя психика не выдерживает таких новостей. И хотя я не из таких уязвимых людей к страшным вещам и убийствам, и я даже когда-то был подписан на "медвежий фарш" и видел очень жесткие всякие смерти, но эта новость мою психику нарушает. Мать - это бог, который создал тебя и такое сделать с ней - это кошмар!!! Если у него психика не нормальная настолько, то почему он не в дурдоме был??? разве врачи не могли установить диагноз и определить вид психического расстройства и по свойствам болезни определить то, на что с такими болезнями способны. Почему он не стоял под наблюдением хотя бы. Это последствия системы медицины Украины. Псих больные должны быть под постоянным наблюдением и их нужно определять в лечебницы жить, если они жесткие. И врачи должны были обстановку понимать, что он больной, и помещать психа неуравновешенного с маниакальным синдромом к пожилому человеку, а пожилые люди бывают сложные, и что оставлять их в одной квартире - это может привести к таким последствиям. Материться только хочется на системы все в Украине и власти тупой и медицины разваленной и под управлением тупых идиотов. Этот случай должен как минимум дать толчок к изменением системы медицины и в частности по работе с психически больными. Нужно такую систему выстроить, чтобы все нюансы на опыте учитывались, чтобы в дальнейшем сделать невозможным повторение такого и это касается и данного случая и всех случаев в частности встречающихся в психиатрии.
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14.05.2021 14:24 Ответить
 
 