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Решение о повышении цен на проезд в Киеве примут после анализа соответствующих расчетов, - зам главы КГГА Поворозник

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Решение о повышении цен на проезд в Киеве примут после анализа соответствующих расчетов, - зам главы КГГА Поворозник

Решение о повышении цен на проезд в общественном транспорте Киева примут после анализа соответствующих расчетов. Процесс принятия решения будет длится несколько месяцев.

Об этом сообщил в эфире "Украина 24" первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Ранее "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" направили обращение к властям, в котором просят повысить цену за проезд до более 21 грн или выделить дополнительные деньги из бюджета города для поддержки предприятий во время пандемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен

"Эти документы передают в департамент транспорта и департамент экономики. Будет сделан анализ расчетов. После этого будет приниматься решение. Само изменение тарифов является достаточно длительным - это процесс 2-3 месяцев минимум", - отметил Поворозник.

Напомним, 13 марта под Киевсоветом прошла массовая акция протеста профсоюзов транспортников. Работники "Метрополитена" и "Киевпасстранса" требовали от депутатов принять решение о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до 25 гривен.
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Топ комментарии
+1
Наголосували в Києві на місцевих? Жрі-те.
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14.05.2021 11:18
+1
пассажиров станет меньше, билеты подскочат до 50грн
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14.05.2021 11:33
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все на велосипедыРешение о повышении цен на проезд в Киеве примут после анализа соответствующих расчетов, - зам главы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 2236
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14.05.2021 11:05 Ответить
Наголосували в Києві на місцевих? Жрі-те.
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14.05.2021 11:18 Ответить
Значит решено уже.
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14.05.2021 11:29 Ответить
Кстате, а как жыж часники за 8 гривен умудряются возить?
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14.05.2021 11:30 Ответить
они льготников меньше возят
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14.05.2021 11:53 Ответить
Некоторые частники уже по 10 гривен возят
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14.05.2021 12:16 Ответить
пассажиров станет меньше, билеты подскочат до 50грн
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14.05.2021 11:33 Ответить
"Значит будут грабить ..." (с)
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14.05.2021 11:58 Ответить
А с коррупцией в Киевпастранс не думали начать бороться?
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14.05.2021 13:05 Ответить
 
 