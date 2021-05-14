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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1755) Путин (29865) Россия (91304) Железняк Ярослав (337)

Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп "Голоса" Железняк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк не считает дело Медведчука пиаром власти.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело Медведчука: "весенние посадки", "война" или пиар?".

Железняк отметил, что "война" между Зеленским и Медведчуком, которая была провозглашена еще санкциями СНБО, продолжается.

"В личных разговорах еще до местных выборов представители власти заявляли, что они будут продвигать дела против Медведчука. Мне кажется, для Зеленского это вопрос, в том числе, выживания на должности. Поэтому, думаю, будут идти до конца", - добавил нардеп.

В то же время, парламентарий считает, что для Зеленского это противостояние не только с Медведчуком.

"Ситуация четко показала: как только тот потерял стопроцентную защиту своего кума Путина, все остальное не имело никакого значения. Он самостоятельно не может ни на что повлиять. А отношения между Путиным и Зеленским плохие. Мы все это видим. Какие-то попытки договориться успеха не достигли. Что хорошо для Украины. А для Медведчука это свидетельствует о том, что его "акция" однозначно упала. Путин уже не использует его в качестве переговорщика. Медведчук не нужен украинской власти. Судя по всему, российской тоже", - подчеркнул он.

Читайте: Дело Медведчука можно считать не началом "посадок", а началом вручения подозрений, - "слуга народа" Бужанский

По словам Железняка, возможно, как-то Путин и попытается его защитить.

"Но что он может сделать?! Война на Донбассе и так была, есть и, к сожалению, в ближайшее время будет продолжаться. Мы видели, что россияне подвели войска, потом отвели. Но уже три месяца действуют санкции. У нас есть международная поддержка. Путин не пойдет военным путем для поддержки Медвечука. Кажется, для него уже это не столь важная фигура. И что, что они кумовья? Украинская политика давно показала, что не всегда тут кумовья держатся вместе. Что уже говорить о российской. Для Путина Медведчук – подчиненный, а не равный партнер. Это заметно даже по тем переговорам, которые "сливали" в сеть. Там четко понятно, кто главный. И это точно не Медведчук", - отметил парламентарий.

"Я надеялся, что его посадят. На самом деле, статьи очень "тяжелые". Речь идет не о мошенничестве, а о государственной измене и разграблении госресурсов. Обвинение просило залог. Но что такое 300 миллионов для Медведчука? У него иногда отдых стоит дороже. Не забывайте, что есть еще один фигурант – Тарас Козак. В среду я был на эфире с Ильей Кивой. Я его прямо спросил, где же Козак? Узнал, что его коллеги говорят о том, что не в курсе, где он находится. Скорее всего, принял для себя совершенно другое решение, чем Медведчук, и не планирует возвращаться в Украину", - добавил Железняк.

Мнения нардепов о подозрении Виктору Медведчуку читайте здесь.

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Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Ведмедчук нужен куму в Украине. Что б врать ,пакостить, предавать. В Рашке он ему без надобности.
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14.05.2021 11:12
+6
А что с Мертветчуком не так? Кто то обижает? Голос проснулся..... Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9249
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14.05.2021 11:12
+5
Так у них цель не результат. Цель -- перманентное шоу в стиле квартала. Будет еще 99 серий.
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14.05.2021 11:19
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Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 8509
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14.05.2021 11:09 Ответить
есть только один выход ...
Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 1137
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14.05.2021 11:10 Ответить
Ведмедчук нужен куму в Украине. Что б врать ,пакостить, предавать. В Рашке он ему без надобности.
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14.05.2021 11:12 Ответить
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
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14.05.2021 13:58 Ответить
А что с Мертветчуком не так? Кто то обижает? Голос проснулся..... Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9249
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14.05.2021 11:12 Ответить
медведчук для ***** как старая Нокия после покупки смартфона - дерьмака.
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14.05.2021 11:13 Ответить
Не нужен, так посадите его
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14.05.2021 11:15 Ответить
Так у них цель не результат. Цель -- перманентное шоу в стиле квартала. Будет еще 99 серий.
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14.05.2021 11:19 Ответить
Голосу лишь бы морознуть ни о чем. Откуда тебе знать что в голове такого маньяка как куйло?
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14.05.2021 11:15 Ответить
Безголосый Голос пукнул в лужу
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14.05.2021 11:16 Ответить
Может и хорошо, что человеком ***** в Украине долго был именно самовлюбленный и туповатый нарцисс Медведчук. Такого гонористого бездаря и профана еще нужно поискать. Ни один из его проектов не был успешным. Он добросовестно завалил все, к чему прикасался.
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14.05.2021 11:17 Ответить
Учитывая что медведчук а отпустили, а до этотого зелень ему вообще советовала улетать из страны. Это все куда больше похоже на спектакль для силно и средне ватного быдла. Где просто подогревают рейтинг Зели и самого Медведчука
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14.05.2021 11:17 Ответить
Зменьшення впливу 5-ї колони - це вже позитивний результат. Вона найбільше зло для України після ху йла. Навіть від олігархів меньше шкоди.
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14.05.2021 11:19 Ответить
Что Садонемощь, что Голос приспособленческие чистоплюи
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14.05.2021 11:23 Ответить
Прекрасно, тогда нужно просто зачистить кремлевскую агентуру в Украине , ну хотя бы ее верхушку ( человек этак 20) Медведчук, Рабинович, Шуфрич, Мураев, Бойко, Левочкины, Коралевская, Волошин, Кива,Кузьмин, Добкин, Новинский, Пузанов, Скорик,, Нимченко,Дунаев, Суркис., Портнов, Шария. если бы получилось. ( достаточно обезглавить гидру, и лишить ее финансово- экономического влияния и и финансовых возможностей , всех видов СМИ,ну и конечно изолировать и это сразу даст свой результат. ( пока Раша не "родит" новых , но на это уйдет время, а время для Украины это сейчас самое важное)
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14.05.2021 11:24 Ответить
Сьогодні пуйло скоріше полізе в драку за Козиря. Один Козирь зробив більше шкоди Україні, ніж всі російські війська.
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14.05.2021 11:26 Ответить
Шансы Медведчука на президентство в Украине равны нулю. Это понимают все. Он может только "баламуть воду". Ставка будет на флегматика Бойка. Для этого и задумана вся эта "многоходовочка". Им нужен спарринг-партнер для Зеленского во втором туре. Типа, Кучма-Симоненко, в 1999 году. Тут есть для них шанс. Опять выборы, без выбора или попросту говоря, очередной развод народа.
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14.05.2021 11:32 Ответить
Путин получит санкции и ухудшит свою внутреннюю позицию ибо люди в РФ еще больше обнищают и будет холодильник выигрывать. ИМХО Путин любым ходом ухудшит свое положение. Единственный лучший вариант для него - это сдаться и вернуть Донбасс и Крым Украине и тогда санкции начнут снимать и экономика РФ улучшится и холодильник наполнится у россиян и денег станет больше и люди станут довольны. Но он так туп и так далеко зашел, что он даже самому себе не сможет признаться, что он настолько туп - он в капкане с Россией и будет вырываться с капкана агрессивными действиями, то умрет быстро ибо санкции будут такие, что капкан разорвет экономическую рану Россию сразу и РФ от быстрой потери крови умрет, а будет медленно вырываться, то медленно истечет кровью Россия и умрет. Единственный путь выбраться с капкана и выжить - это вернуть Украине Крым и Донбасс и тогда тот, кто установил капкан (весь мир то бишь вводивший санкции) придет и снимет капкан и Россия выживет, но Путин так туп, что уничтожит Россию ибо он даже саму себе не сможет признаться, что он такой тупой, что залез в капкан. Сейчас еще введут санкции против РФ за трубопровод, который атаковали хакеры русские. Вводить санкции будут медленно, чтобы зверь не рыпался и рано или поздно колос на глиняных ногах рухнет, как рухнул СССР.
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14.05.2021 11:32 Ответить
Точнее будет сказать, что Медведчук нужен Путину. Но не ценой существенных жертв ради него. И поскольку Медведчук - предатель, то древняя истина гласит, что предатели ни нужны ни оной из сторон. Для Путина он отработанный материал, для Украины - предатель Украинских интересов. Красава, в общем.
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14.05.2021 12:20 Ответить
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочкі імпічмент.
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14.05.2021 12:49 Ответить
Мертведчук це слабка ланка.......
Зеблазень зробив вибір між Медведчуком і Бенєю, ліпше зіжерти шавку шерхана ніж обрізати сук.. на якому сидиш або висиш.
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14.05.2021 13:22 Ответить
 
 