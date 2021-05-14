Медведчук не нужен ни украинской, ни российской власти. Путин не пойдет военным путем для поддержки своего кума, - нардеп "Голоса" Железняк

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк не считает дело Медведчука пиаром власти.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Дело Медведчука: "весенние посадки", "война" или пиар?".

Железняк отметил, что "война" между Зеленским и Медведчуком, которая была провозглашена еще санкциями СНБО, продолжается.

"В личных разговорах еще до местных выборов представители власти заявляли, что они будут продвигать дела против Медведчука. Мне кажется, для Зеленского это вопрос, в том числе, выживания на должности. Поэтому, думаю, будут идти до конца", - добавил нардеп.

В то же время, парламентарий считает, что для Зеленского это противостояние не только с Медведчуком.

"Ситуация четко показала: как только тот потерял стопроцентную защиту своего кума Путина, все остальное не имело никакого значения. Он самостоятельно не может ни на что повлиять. А отношения между Путиным и Зеленским плохие. Мы все это видим. Какие-то попытки договориться успеха не достигли. Что хорошо для Украины. А для Медведчука это свидетельствует о том, что его "акция" однозначно упала. Путин уже не использует его в качестве переговорщика. Медведчук не нужен украинской власти. Судя по всему, российской тоже", - подчеркнул он.

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По словам Железняка, возможно, как-то Путин и попытается его защитить.

"Но что он может сделать?! Война на Донбассе и так была, есть и, к сожалению, в ближайшее время будет продолжаться. Мы видели, что россияне подвели войска, потом отвели. Но уже три месяца действуют санкции. У нас есть международная поддержка. Путин не пойдет военным путем для поддержки Медвечука. Кажется, для него уже это не столь важная фигура. И что, что они кумовья? Украинская политика давно показала, что не всегда тут кумовья держатся вместе. Что уже говорить о российской. Для Путина Медведчук – подчиненный, а не равный партнер. Это заметно даже по тем переговорам, которые "сливали" в сеть. Там четко понятно, кто главный. И это точно не Медведчук", - отметил парламентарий.

"Я надеялся, что его посадят. На самом деле, статьи очень "тяжелые". Речь идет не о мошенничестве, а о государственной измене и разграблении госресурсов. Обвинение просило залог. Но что такое 300 миллионов для Медведчука? У него иногда отдых стоит дороже. Не забывайте, что есть еще один фигурант – Тарас Козак. В среду я был на эфире с Ильей Кивой. Я его прямо спросил, где же Козак? Узнал, что его коллеги говорят о том, что не в курсе, где он находится. Скорее всего, принял для себя совершенно другое решение, чем Медведчук, и не планирует возвращаться в Украину", - добавил Железняк.

Мнения нардепов о подозрении Виктору Медведчуку читайте здесь.

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Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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