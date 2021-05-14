75 км дороги от Смелы до границы с Киевщиной будут восстановлены полностью в течение двух лет, - "Укравтодор"

В течение двух лет на Черкасщине полностью обновят дорогу национального значения Н-01 Киев - Знаменка от города Смела до границы с Киевской областью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укравтодор" сообщает на своей официальной странице в Facebook.

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко, заявил, что дорогу Н-01 водители вынуждены были исключать из своих маршрутов, чтобы не подвергать себя и транспортные средства опасности.

"Водители - кто мог - выбирали альтернативные маршруты по левому берегу Днепра, а местные привыкли к ежедневным "аттракционам". Сейчас дорога почти полностью отремонтирована", - сказал Скичко.

По данным "Укравтодора", в данный момент ведутся работы на 10-километровом участке от села Ситники до границы с Киевской областью.

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В частности проводятся фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, регенерация слоев дорожной одежды по технологии холодного ресайклинга и устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Крометого, ремонтные работы в рамках президентской программы "Большая стройка" предусматривают также устройство новой дорожной одежды, основа которой будет состоять из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом. Также будут уложены выравнивающий слой крупнозернистого асфальтобетона и финишный верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

В 2021 году в Черкасской области планируют отремонтировать 43 км дороги Н-01, а также завершить реконструкцию путепровода через железную дорогу в городе Городище.

В течение двух лет 75 км дороги от Смелы до границы с Киевской областью будут восстановлены полностью.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор Программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что до конца 2023 года планируется восстановить всю сеть дорог государственного значения.

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