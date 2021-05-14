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Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова

Военная коммуникация в Украине существенно улучшилась в сравнении с 2014 годом, однако по данному показателю нам еще далеко до военной коммуникации Армии Обороны Израиля.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук экс-замминистра информполитики (с февраля 2015 по август 2016), бывший советник министра обороны (с декабря 2014 по октябрь 2015) Татьяна Повова, информирует Цензор.НЕТ.

"Как человек в 2014 году ежедневно консультировавший ИАЦ СНБО, а с декабря 2014 по ноябрь 2015 Минобороны по вопросам коммуникаций, скажу, что коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Я даже не знаю, у какой армии в мире они лучше. Все четко, понятно. Спикеры и их помощники отвечают и подтверждают присутствие и в 2 часа ночи, посольство отвечает с 8 утра", - подчеркивает она.

По ее словам, материалы в соцсетях и на сайтах своевременны, четки, понятны, полезны. На разных языках.

"В сравнении с нашим летом-осенью 2014 года, конечно это как стратосфера и земля. Хотя, если сравнивать с нашей сегодняшней военной коммуникацией, да мы поднялись километров на 5 от земли, но пока еще далеко не на уровне Армии Обороны Израиля", - добавила Попова.

Она также обнародовала ссылку на Твиттер ведомства.

"Посмотрите. Это действительно интересно", - подытожила эксперт.

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Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 01
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 02
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 03
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 04
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 05Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 06
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 07

Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 08
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 09
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 10
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 11
Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова 12

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Действительно израильтяне молодцы. На каждый подлый удар отвечают десятикратно, а не вводят запрет на ответный огонь, чтобы не провоцировать врага.
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14.05.2021 11:32
+2
голосовать нужно правильно
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14.05.2021 11:32
+1
Это потому что Израиль это националистическое гос-во, у евреев президент еврей и они не зовут арабский мир к себе домой.
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14.05.2021 11:45
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Действительно израильтяне молодцы. На каждый подлый удар отвечают десятикратно, а не вводят запрет на ответный огонь, чтобы не провоцировать врага.
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14.05.2021 11:32 Ответить
это не соответствует действительности. Далеко не всегда они реагируют на ситуацию таким образом. Только, когда уже все совсем не очень здорово. В большинстве случаев все это сводится к деятельности шабак на территориях и точечными ударами по главарям и арестам. Через неделю-вторую это заглохнет...До следущего раза.
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14.05.2021 11:48 Ответить
"Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей," - закричав Зеленський.

Бубочка і тут свій п'ятак всунув.... А щоб воно так за Україну і її громадян так хвилювалося...?!

-Щось Ізраїль так не кричить, коли росія вже восьмий рік стріляє ще сильніше по території України... більше того - в ООН - завжди виступає (голосує) проти України

-Та й президент Ізраїлю зовсім НЕ так само хвилюється за життя українців...

А "планетарний" преЗЕ..., сердешний, бач як розхвилювався та запанікував...

-А ЗЕ не в курсі, що у ХАМАСу і терористів ЛуГандонії один і той же спонсор!? І методи одні? Чи йому ніколи і нічим думати?

Не дотягує що Ізраїль, як і Україна - скільки існують, стільки ж і воюють з агресором?

-Поїдь до арабів і заглянь в очі "Хамасу"... і строго так скажи "перестать стрілять, ми відведемо свої війська". Миротворець сраний.

-Розкажи також й Ізраїлю шо треба просто перестати стріляти у відповідь, оголосити перемир'я і відвести ЦАХАЛ.

-Потім візьми маузер і стань разом з Єрмаком, Рабіновичем, Долинським, Добкіним Шефіром... на кордоні., на захисті батьківщини.. Чи залізай на "залізний купол" і відбивай хамасівські ракети...

-Правда, там не зможеш спочатку 4 рази відкосити від армії... - там всі "свої". Навіть в аеропорту Ізраїлю, коли він тільки був проголошений, висів плакат для репатріантів " Еврей, пам'ятай, що в Ізраїлі - всі євреї"...

-Принагідно навчись в Ізраїлі що таке територіальна оборона, закон про резервістів... А ліпше - там і лишайся

-Але навіщо ЦАХАЛу цей невеликий ЗЕ-бнутий недопалок? Він же ж почне боротись з бідністю в армії так, як в Україні...

От би за Україну так само президент України переживав, як за Ізраїль..

Опудало, куди ж і для чого ти лізеш ?! Ти хоча б у себе зі "слугами Путіна" розібрався... якщо не второпаєш, що Путін і Нетаньяху по відношенню до України- "сіамські близнюки"?

PS: Бубочка, якщо ти вже такий "крутий", то добийся й ти від США такої ж щорічної військової допомоги, як добився Нетаньяху - 3,8 млрд дол. (щорічно) , а не 0,3 млрд. дол., як для України . Населення ж Ізраїлю складає всього 1/5 від населення України, та й ворог України озброєний ядерними ракетами, а не ракетами з водопровідних труб, якими "озброєний" ХАМАС Та й Будапештський меморандум заодно прочитаєш перед переговорами й проведеш необхідні реформи....
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14.05.2021 12:33 Ответить
голосовать нужно правильно
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14.05.2021 11:32 Ответить
Для развития ракетных программ до такого уровня нужны прежде всего деньги, много денег. Потенциал, перспективные разработки и кадры у нас есть. Только вот власти вменяемой у нас сейчас нет. Одни миролюбивые манкурты-разведуны.
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14.05.2021 11:35 Ответить
Оно и неудивительно ведь Израиль почти всю свою историю ,как независимого государства живёт в перманентном состоянии войны в окружении враждебно к нему настроенных соседей
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14.05.2021 11:44 Ответить
Это потому что Израиль это националистическое гос-во, у евреев президент еврей и они не зовут арабский мир к себе домой.
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14.05.2021 11:45 Ответить
Более 20 процентов Израилитян - арабы. Это конечно меньше чем у нас мышебратьев
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14.05.2021 12:47 Ответить
Во первых у нас таки да есть свой зебил - лапид, во вторых у нас всть и свой ******** это партия РАМ , Мерец, у нас есть и паразиты вроде коммунистов да и суды у нас бомба. Но ! У нас нет олигархов и госмашина работает с минимальным влиянием политиков, плюс сильные СМИ и общественное мнение, хайтек( который в Украине убили кравчукча и кучмо)
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14.05.2021 13:53 Ответить
Не идеализируйте. Там много проблем и серьезная ограничение в свободе действий со стороны США ,к примеру. Смотрите на вещи трезво и не будете разочарованы.
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14.05.2021 11:50 Ответить
таня попова... понятно... работает наоборот...
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14.05.2021 11:52 Ответить
Не забывайте, что в Израиле существует военная цензура. И видюшки с передвежением военной техники без разрешения СМИ да и граждане публиковать не будут. Но из-за этого у нас низкий рейтинг свободы слова.
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14.05.2021 12:33 Ответить
Ну у нас война по сравнению с Израилем недавно началась. Они консолидировались довольно давно и начали развивать оборонный сектор, развивать экономику. В какой-то момент они осознали, что война - это единственный способ выжить. К сожалению в Украине нет единства, пока есть всякие "какая разница". Эти, переселённые русскими ещё во времена совка, с первых годов независимости тащили Украину на дно.
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14.05.2021 12:45 Ответить
у нас есть свой сектор Газа
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14.05.2021 13:05 Ответить
1991-2014 р період руйнації військового комплексу та ВЗС України. Кравчук, Кучма Тимошенко Янукович, у цьому напрямку співпрацювали з кремлівською хунтою.
Тільки у 2014-2019 роках Українське військо почало отримувати зброю, морські військові кораблі, Однак маланське відроддя цькувало цю роботу.
І зараз прийшовши до влади маланське відроддя знову знищують ВЗС України. і її оборонну могутність і навіть оборонну спроможність.!!!!!!!!!!!!
Ізраїль нешкодує грошей на оборону, в нього єдержавна концепція.
В нас є бажання заглянути в о.ко Пу.
Така нічтожесумяшиська політика блазня призвела до того, що ми -Україна програли спір за Азовське море, тобто віддали його у власність кремлівської хунти. А для відновлення права накористування морем нічого не робимо. Хоча повинні були підняти це питання у всіх міжнародних ассоціаціях, ООН, перед Турцією.
Цитата: "Короче повна ЖО.."- Зе.
Більш того вбачається що Крим не скоро буде Українським!!!!!!!!!!!
Чому по даний час не вживаються заходи по створенню морського шляху яким би було проведено з"єднання Чорного та Азовського моря в межах кордону України..
Чи вже вже існує "щось чого народ не знає" щоби віддати територію де могли б побудувати канал.!!!!!!!!!!!!!?
РНБО і призначено для того щоби розробити і впроваджувати військову доктрину, а не стріляти " з гармати по горобцях".
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14.05.2021 13:12 Ответить
 
 