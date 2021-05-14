Военные коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Украине пока еще далеко до такого уровня, - экс-советник министра обороны Попова
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Военная коммуникация в Украине существенно улучшилась в сравнении с 2014 годом, однако по данному показателю нам еще далеко до военной коммуникации Армии Обороны Израиля.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук экс-замминистра информполитики (с февраля 2015 по август 2016), бывший советник министра обороны (с декабря 2014 по октябрь 2015) Татьяна Повова, информирует Цензор.НЕТ.
"Как человек в 2014 году ежедневно консультировавший ИАЦ СНБО, а с декабря 2014 по ноябрь 2015 Минобороны по вопросам коммуникаций, скажу, что коммуникации Армии Обороны Израиля просто великолепны. Я даже не знаю, у какой армии в мире они лучше. Все четко, понятно. Спикеры и их помощники отвечают и подтверждают присутствие и в 2 часа ночи, посольство отвечает с 8 утра", - подчеркивает она.
По ее словам, материалы в соцсетях и на сайтах своевременны, четки, понятны, полезны. На разных языках.
"В сравнении с нашим летом-осенью 2014 года, конечно это как стратосфера и земля. Хотя, если сравнивать с нашей сегодняшней военной коммуникацией, да мы поднялись километров на 5 от земли, но пока еще далеко не на уровне Армии Обороны Израиля", - добавила Попова.
Она также обнародовала ссылку на Твиттер ведомства.
"Посмотрите. Это действительно интересно", - подытожила эксперт.
Пожалуйста, подождите...
Бубочка і тут свій п'ятак всунув.... А щоб воно так за Україну і її громадян так хвилювалося...?!
-Щось Ізраїль так не кричить, коли росія вже восьмий рік стріляє ще сильніше по території України... більше того - в ООН - завжди виступає (голосує) проти України
-Та й президент Ізраїлю зовсім НЕ так само хвилюється за життя українців...
А "планетарний" преЗЕ..., сердешний, бач як розхвилювався та запанікував...
-А ЗЕ не в курсі, що у ХАМАСу і терористів ЛуГандонії один і той же спонсор!? І методи одні? Чи йому ніколи і нічим думати?
Не дотягує що Ізраїль, як і Україна - скільки існують, стільки ж і воюють з агресором?
-Поїдь до арабів і заглянь в очі "Хамасу"... і строго так скажи "перестать стрілять, ми відведемо свої війська". Миротворець сраний.
-Розкажи також й Ізраїлю шо треба просто перестати стріляти у відповідь, оголосити перемир'я і відвести ЦАХАЛ.
-Потім візьми маузер і стань разом з Єрмаком, Рабіновичем, Долинським, Добкіним Шефіром... на кордоні., на захисті батьківщини.. Чи залізай на "залізний купол" і відбивай хамасівські ракети...
-Правда, там не зможеш спочатку 4 рази відкосити від армії... - там всі "свої". Навіть в аеропорту Ізраїлю, коли він тільки був проголошений, висів плакат для репатріантів " Еврей, пам'ятай, що в Ізраїлі - всі євреї"...
-Принагідно навчись в Ізраїлі що таке територіальна оборона, закон про резервістів... А ліпше - там і лишайся
-Але навіщо ЦАХАЛу цей невеликий ЗЕ-бнутий недопалок? Він же ж почне боротись з бідністю в армії так, як в Україні...
От би за Україну так само президент України переживав, як за Ізраїль..
Опудало, куди ж і для чого ти лізеш ?! Ти хоча б у себе зі "слугами Путіна" розібрався... якщо не второпаєш, що Путін і Нетаньяху по відношенню до України- "сіамські близнюки"?
PS: Бубочка, якщо ти вже такий "крутий", то добийся й ти від США такої ж щорічної військової допомоги, як добився Нетаньяху - 3,8 млрд дол. (щорічно) , а не 0,3 млрд. дол., як для України . Населення ж Ізраїлю складає всього 1/5 від населення України, та й ворог України озброєний ядерними ракетами, а не ракетами з водопровідних труб, якими "озброєний" ХАМАС Та й Будапештський меморандум заодно прочитаєш перед переговорами й проведеш необхідні реформи....
Тільки у 2014-2019 роках Українське військо почало отримувати зброю, морські військові кораблі, Однак маланське відроддя цькувало цю роботу.
І зараз прийшовши до влади маланське відроддя знову знищують ВЗС України. і її оборонну могутність і навіть оборонну спроможність.!!!!!!!!!!!!
Ізраїль нешкодує грошей на оборону, в нього єдержавна концепція.
В нас є бажання заглянути в о.ко Пу.
Така нічтожесумяшиська політика блазня призвела до того, що ми -Україна програли спір за Азовське море, тобто віддали його у власність кремлівської хунти. А для відновлення права накористування морем нічого не робимо. Хоча повинні були підняти це питання у всіх міжнародних ассоціаціях, ООН, перед Турцією.
Цитата: "Короче повна ЖО.."- Зе.
Більш того вбачається що Крим не скоро буде Українським!!!!!!!!!!!
Чому по даний час не вживаються заходи по створенню морського шляху яким би було проведено з"єднання Чорного та Азовського моря в межах кордону України..
Чи вже вже існує "щось чого народ не знає" щоби віддати територію де могли б побудувати канал.!!!!!!!!!!!!!?
РНБО і призначено для того щоби розробити і впроваджувати військову доктрину, а не стріляти " з гармати по горобцях".