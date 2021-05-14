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Новости Политика Украины
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Кличко (4516) льготы (543) транспорт (1738)

Киевсовет призывает Кабмин компенсировать миллиардные долги перевозку льготников из других городов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киевсовет призывает Кабмин компенсировать миллиардные долги перевозку льготников из других городов

Киевсовет проголосовал за направление обращения в Кабмин и Верховную Раду с требованием погасить задолженность за льготные перевозки пассажиров из других городов с 2016 года.

Решение поддержали 88 депутатов, сообщает официальный сайт Киевсовета. В обращении депутаты напоминают чиновникам, что именно государство должно финансировать льготы, которые устанавливает.

"До 2016 года компенсационные выплаты за льготный проезд осуществлялись путем предоставления местным бюджетам субвенций из Государственного бюджета. Однако, в 2016 году в Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения. Таким образом, вопреки требованиям Конституции, государство отказалось финансировать из госбюджета гарантированный ей льготный проезд, который был установлен решениями государственных органов", - сказано в обращении.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, расходы из городского бюджета Киева на компенсацию льготного проезда в 2019 году они составили 747,7 млн грн, в 2020 году - 489 млн грн, а на 2021 запланировано потратить 803, 3 млн грн.

Также читайте: Под Киевсоветом продолжается акция транспортных профсоюзов: требуют повысить тарифы на проезд до 25 гривен

Он отметил, что в условиях эпидемии коронавируса городу сложно выделять необходимые средства. Особенно, когда государство несправедливо продолжает изымать из бюджета Киева поступления от НДФЛ - 60% вместо 40%, как из других городов.

"В условиях ограниченного финансового ресурса и отсутствия финансовой поддержки из государственного бюджета все чаще ставится под вопрос возможность дальнейшего финансирования установленных государством льгот на перевозку из местных бюджетов. Киевский городской совет обращается к правительству и парламенту с требованием урегулировать вопрос компенсации выплат за льготный проезд из государственного бюджета", - резюмировал Кличко.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+2
Согласие на перевозку льготников являєтся одним из условий получения лицензий.
Не желают перевозчики так работать - всегда можно лицензию сдать.
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14.05.2021 11:54
+2
Казав і буду казати, вже давно треба цю лавочку деребана бюджетних коштів припиняти. Скільки виділяється коштів з бюджетів державного та місцевих? От всі ці кошти треба розподілити на пенсіонерів держави (якщо держава вважає, що цим людям потрібно віддячити за заслуги перед державою) Все це називається монетизація пільг. Але ж це не хочуть робити ні на рівні держави ні на місцевих рівнях. Так же дуже просто перекладати бюджетні кошти в кармани чиновників та перевізників. Хто рахував скільки їзде пільговиків? Та ніхто! Все треба монитизувати як субсидії. Тоді ніхто не буде в транспорті доказвати кондуктору чи шоферу "шо ти не козел" і маєш право на безкоштовний проїзд.
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14.05.2021 11:59
+2
Сколько неместных пенсов ездят в Киеве? Они там повально за колбасой?
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14.05.2021 12:02
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Согласие на перевозку льготников являєтся одним из условий получения лицензий.
Не желают перевозчики так работать - всегда можно лицензию сдать.
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14.05.2021 11:54 Ответить
Казав і буду казати, вже давно треба цю лавочку деребана бюджетних коштів припиняти. Скільки виділяється коштів з бюджетів державного та місцевих? От всі ці кошти треба розподілити на пенсіонерів держави (якщо держава вважає, що цим людям потрібно віддячити за заслуги перед державою) Все це називається монетизація пільг. Але ж це не хочуть робити ні на рівні держави ні на місцевих рівнях. Так же дуже просто перекладати бюджетні кошти в кармани чиновників та перевізників. Хто рахував скільки їзде пільговиків? Та ніхто! Все треба монитизувати як субсидії. Тоді ніхто не буде в транспорті доказвати кондуктору чи шоферу "шо ти не козел" і маєш право на безкоштовний проїзд.
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14.05.2021 11:59 Ответить
Сколько неместных пенсов ездят в Киеве? Они там повально за колбасой?
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14.05.2021 12:02 Ответить
Так питання ж не в цьому. Я казав, що треба всі пільги монетизувати. Приміром добавити до пенсій всім тим кого держава вважає за пільговика (скажімо по 300 грн) і нехай шариться на транспорті, або купе в себе вдома кусок ковбаси лишньої. От я про що.
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14.05.2021 12:16 Ответить
Вам (скажімо по 300 грн), а чиновнику треба придумати обгрунтовану цифру, а не зі стелі.
А пільговики усі різні - їздять по-різному.
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14.05.2021 12:52 Ответить
він так на молекули явно розкладати не може, не завалюй як на іспиті.
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14.05.2021 13:02 Ответить
Я не зрозумів. Ти в мою підтримку чи тіпа насміхаєшся? Київрада закликає Кабмін компенсувати мільярдні борги перевезення пільговиків з інших міст - Цензор.НЕТ 2858
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14.05.2021 13:50 Ответить
стібусь щ твого розвитку.
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14.05.2021 14:07 Ответить
Яка різниця хто як їздить? Приміром дві людини мають одинакові заслуги перед державою. Одна живе в глухому селі, друга в столиці. Чим та людина, що живе в селі гірша від тієї, що живе в столиці? Одна катається скільки влізе, друга ні. Держава на одну витрачає кошти другій дулю дає. А от якби було монетизовано то та людина яка живе в селі підкопила б ці грошенята та найняла раз на пів року таксі щоб його звозили куди їй треба (приміром). Ось я про що. А то вже скільки чи якою сумою держава виражає свою вдячність заслуженій людині то вже діло фахівців. А то получається один пропахав все життя, а другий паразитував все життя та дождавшись 60 років отримав пенсійне і далі паразитує.
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14.05.2021 13:48 Ответить
при чому тут заслуги, придурку? щоб стати пенсом, треба заслуги? так якщо людина не катажться, то нашо їй на те катання монетизацію перераховувати? таксі? ти фантазьор чи хворий? а якщо їй за той рік так і не знадобится найняти таксі, то це буде нецілове використання коштів, це корупція. чого ти такий борець з справедливість, цього не доганяєш? недОвчений?
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14.05.2021 14:35 Ответить
Придурок. Де в країнах, не бувшого совка, є таке що всі пенси поголовно їздять на шару?! Наприклад, я ненанавиджу кацапів, але там давним давно вже монитизували цей вид пільги. Всі пенси на кацапстані їздять за гроші. Дали гроші і шо хочеш з ними роби, хочеш катайся, а хочеш хліб дорожчий купляй (приміром). Так от і тут. Як з субсидіями та пільгами на ЖКХ. Хочеш топи на всю субсидію, а хочеш економ та купи собі штани (приміром) Дійшло тобі дятлу чи ні?!
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14.05.2021 14:54 Ответить
Это хорошо иллюстрирует история, произошедшая четыре года назад в Ростовской области. В декабре 2015 года региональный парламент принял решение монетизировать транспортные льготы. Пенсионеры такому шагу не обрадовались: многим показалось, что 332 рубля, в которые трансформировался льготный проезд, явно недостаточны для того, чтобы считать это равноценным обменом. Приёмные завалили обращениями и жалобами. Ростовские депутаты провели несколько встреч с ветеранами. В итоге уже через два месяца закон о монетизации транспортных льгот был отменён.
Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/zakonu-o-monetizacii-lgot-ispolnilos-15-let.html
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14.05.2021 16:22 Ответить
Правильно возмутілісь. Шо значить 332 кацапсячих срублів? Це трохи більше 100 грн. От якби кацапам пл тиШШі срублів дали то вони б втерлись і були б задоволені. На пару пузирів водяри хватить Київрада закликає Кабмін компенсувати мільярдні борги перевезення пільговиків з інших міст - Цензор.НЕТ 2300
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14.05.2021 16:29 Ответить
ти хочеш сказати. що держава Україна своїх більшим наділить?
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14.05.2021 16:43 Ответить
А пенсам майже нікуди бусами їздить у Європі: якщо вони живуть у чорта на кулічках, то вони мають власне авто, якщо живуть у місті, то їм не треба кудись їздить - уся інфраструктура під боком.
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14.05.2021 16:25 Ответить
Ну коли і в нас так буде то ніякі пільги не потрібні будуть.
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14.05.2021 16:30 Ответить
обшибаєся. пільги будуть завжди, питання лише "які" і "як" вони доходитимуть до усіх учасників, сторін.
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14.05.2021 16:42 Ответить
Слухай, ти мене вже задовбав. Так в цивілізованих країнах всі пільги монетизовані. До медальки гроші, до ордена теж гроші, дуже заслужена людина - все виражено в розмірі пенсії і так далі. А монетизація пільги цеж і є пільга. Шо тут незрозуміло?!
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14.05.2021 16:46 Ответить
тебе ніхто не довбав, це твоє власне розважання. ти розділи у себе голові питання "кому " і "як", тоді прийдеш дискутувати. а то носишся із кашою у голові. Ще раз, питання "кому" не вирішуіє питання "як". Окрім того навіть вирішивши питання "як", це не відміняє контроль за виконанням. Ну відправиш ти всім достойним на рахунки свою монетизацію, а за неї куплять хліба, а проїдуть зайцем. і накрилось усе твоє отута задовбання путінським бабушкіним органом.
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14.05.2021 16:55 Ответить
"Зайці" платять штраф. А каша скоріше в тебе в голові. А в мене все доволі просто. МОНЕТИЗАЦІЯ і ніяких шовкопьорих схем. Ти знаєш як з місцевих бюджетів відшкодовують перевізникам? А я знаю. Мер каже, я відшкодую, за откат. А отката немає то і грошей в бюджеті на відшкодування немає. От і вся арифметика. Це звичайно робиться дуже хитро, але зміст такий
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14.05.2021 18:27 Ответить
хаха, тобто ти хочеш сказать, що це зруйнує схему? вона з"явиться у мера з іншого боку під іншим виглядом, кумедний ти, наївний. прозоро теж давали великі надії, а тендера як вигравали схематозом, так і виграють.
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14.05.2021 19:10 Ответить
Ти тупий чи прикидуєшся? Ми говорим тільки про пільги на транспорт. Якщо заходячи в транспорт будуть платити всі без виключення то яку схему ти маєш на увазі. Коли пільги на проїзд будуть монитезовані то вже ніякої схеми не придумаєш. Наприклад в магазинах немає ніяких пільг і ніхто не вимагає грошей з бюджету на компенсацію за обслуговування пільговиків. От так і з перевезенням треба.
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14.05.2021 20:02 Ответить
проблема у тому, що часному перевізнику скільки не давай, він все рівно казатиме мало, а це мало розширюється зайцями у тому числі.
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14.05.2021 20:21 Ответить
як це не придумаєш? будуть мертві душі, вони у школах, вони є на виборах, вони скрізь є.
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14.05.2021 20:22 Ответить
І шо й пенсії мертвим душам платять? Може й платять, я не спорю, але це одиниці. З тими маштабами що крутять з компенсацією держави за перевезення пільговиків це сльози. Є пільговик, як правило він отримує або пенсію, або якусь допомогу від держави, от до цього рахунку і прив'язати адресну компенсацію і все. Не треба кучу всяких інспекторів та контролерів, все дуже просто...
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14.05.2021 21:28 Ответить
поржи разом із ведучою, там тож можна сказати, про твоє таксі мова. https://www.znak.com/2020-02-10/veduchaya_vestey_rassmeyalas_chitaya_novost_o_povyshenii_lgot_v_rossii_na_3
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14.05.2021 16:36 Ответить
ох у тебе люта каша у голові, трандець!
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14.05.2021 14:37 Ответить
Ти совок кончений чи шо?
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14.05.2021 14:55 Ответить
ти нормальний? само розказує "усім усе", а інших у тому звинувачує. " Скільки виділяється коштів з бюджетів державного та місцевих? От всі ці кошти треба розподілити на пенсіонерів держави", а потім трандиш про "як то у країнах несовка пенси не їздять на шару". ****** ти.
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14.05.2021 16:46 Ответить
проблема у контролі виданих посвідчень, у контролі дотримання пунктів договору перевізниками, у контролі чи правильно пільговики користуються своїми пільгами, і чи хто тим мухлює. посвідчення є в усіх країнах, але до цих посвідчень є БАЗА, на якій його можна перевірити - прикладаєш чи вводиш і машинка видає, отаке вже не підробиш.
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14.05.2021 14:41 Ответить
Придурок, який контроль? Положено тобі пільги від держави, на тобі копійку на цю пільгу чи катайся чи морозиво з'їж. Ти шо не розумієш?
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14.05.2021 14:56 Ответить
це на кацапії таким гралися, але воно провалилося. тупи далі!
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14.05.2021 16:12 Ответить
твоя монетизація теж дерибан держбабла: один пенс їздить багато, інший мало, третій зовсім не їздить, бо живе із дітьми і вони все роблять (їздять на закупи, возять до лікаря).
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14.05.2021 13:00 Ответить
Ну так ... А перевізники валідатори не хочуть ставити. Чому б це ??
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14.05.2021 13:35 Ответить
а чого місто то не іпьоть? немає валідаторів - немає ліцензії.
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14.05.2021 14:30 Ответить
+5
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14.05.2021 14:55 Ответить
А чим гірший той хто їздить від того хто не їздить? У вас совдеповський підхід, заглядати в замочну скважину хто скільки разів попісяв. Ще раз для особливо одарьонних повторюю. Якщо ДЕРЖАВА ВВАЖАЄ що та чи інша людина має заслуги перед державою для пільгового проїзду в транспорті то нехай монетизує ці пільги, а тим кого таким не вважає йому не треба. А то у нас зараз всім поголовно пенсіонерам та заслуженим людям повидавали книжечки-посвідчення і вони в транспорті доказують тупому кондуктору, що ця бАмАШка дає право на проїзд, а тупий водятел маршрутки тупо ображає пільговика та не пускає його. На цьому підгрунті з'являються конфлікти та приниження пільговика. А коли держава адресно виразить свою вдячність заслуженій людині то вона без будь яких доказатьЄльств заплатить. А то получається, що чиновники та перевізники по карманах втіхаря ці гроші подеребанили і все затихло. Водій маршрутки получив дулю, а державне підприємство не відремонтувало якийсь транспорт. ТЕПЕР ЗРОЗУМІА МОЯ ДУМКА?
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14.05.2021 13:40 Ответить
це у тебе совдепівський підхід - роздати усім, навіть якщо їм то не потрібно "От всі ці кошти треба розподілити на пенсіонерів держави" - ти ж ляпнув? А ось тут у тебе когнитивний дисонас: От всі ці кошти треба розподілити на пенсіонерів держави (якщо держава вважає, що цим людям потрібно віддячити за заслуги перед державою) - тобто, роздати усім, але лише тим, хто заслужив, так тоді ц не "всім", а лише тим, хто заслужив. тобто не тому, кому потрібно, а тим, кому не потрібно, але заслужив???, як депутатам - зарплатня огого, і компенсація житла, безкоштовний проїзд. Вислволюй свої думки одразу правильно, щоб у наступних коментах не доказувать, що ти не ідєот.
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14.05.2021 14:28 Ответить
Блін ... Монетизація пільг це персональний метод оплати їх надання, а не через перевізників, чи інших надавачів послуг для пільговиків.
І цей метод повинен працювати автоматично, незалежно від того, що думають і що роблять чиновники і перевізники.
Залишилось тільки усе організувати і запустити, щоб працювало.
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14.05.2021 15:01 Ответить
Тепер питання, хто біде відмічати скільки разів їздив пільговик, або скільки їх взагалі і де вони їздять. От Віталік звертаєтья до кабміну компенсувати. Як вирахувати скільки пенсів їздило з Тернопіля, а скільки з Полтави? А монетизація пільг все ставить на свої місця. В транспорті платять всі без виключення.
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14.05.2021 15:21 Ответить
питання у тому, чого ця монетизація чи покриття витрат на перевезення пільговика повинна відбуватись ДО того, як пільговик поїхав. Пільговик проїхав, нехай пред"явить квиток, що він проїхав і отримає лише за поїздку, що відбулася, компенсацію. Тоді усі проситимуть квитки, а то зараз лежить та портативна каса на ПАЗіках на "торпеді" і нікому до неї немає діла.
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14.05.2021 16:16 Ответить
Таке враження, що усі троє пишуть про одне і теж ... Київрада закликає Кабмін компенсувати мільярдні борги перевезення пільговиків з інших міст - Цензор.НЕТ 1425
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14.05.2021 16:25 Ответить
ну чого: я пропоную компенсувати після проїзду, він - до.
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14.05.2021 16:27 Ответить
чого перевізник, водій, записує собі у книжечку номер пільгового документу? щоб потім по ній отримати компенсацію. це все затримує рух транспорту, тому водії - семиділихи-збирають гроші, видають здачу, записують документи. а повинні лише рулити! так ось перевізних нехай рулить, а у салоні може працювати комунальний кондуктор, а не від перевізника.
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14.05.2021 16:41 Ответить
а у салоні може працювати комунальний кондуктор, а не від перевізника - ну Ви і гуморист !!

Карочє ... валідатори і це буде на усі випадки.
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14.05.2021 17:24 Ответить
це якщо народ той валідатор користує.
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14.05.2021 18:21 Ответить
Нуу ... Тоді тільки таксі ... Київрада закликає Кабмін компенсувати мільярдні борги перевезення пільговиків з інших міст - Цензор.НЕТ 4676
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14.05.2021 20:06 Ответить
Ну вот и децентрализация. Киевсовет призывает Кабмин компенсировать миллиардные долги перевозку льготников из других городов - Цензор.НЕТ 8856
Местные князьки увидели убытки из-за неместных льготников. А то, что это они украинцы, их не волнует.
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14.05.2021 11:59 Ответить
Глубокая мысль! Кошелёк соседа - твой кошелёк потому, что он тоже украинец!
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14.05.2021 12:03 Ответить
Дурашка, а если киевлянин в Жмеренке покатается на автобусе, Жмеринке тоже в кабмине денег просить?
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14.05.2021 12:13 Ответить
Ты идиот?
Киевлянин не поедет в Жмеринку бесплатно на автобусе кататься!
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14.05.2021 12:23 Ответить
Пільговик ??
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14.05.2021 12:53 Ответить
придурок вважає що кияни сидять безвилазно в Києві і нікуди не їздять
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14.05.2021 16:22 Ответить
ты, бактерия, киевлян и не нюхал. Киевлянин не поедет в Жмеринку бесплатно на автобусе кататься!
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14.05.2021 17:39 Ответить
ти чмо кацапське точно ідіот
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14.05.2021 19:30 Ответить
О, бактерия заговорила?
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15.05.2021 09:49 Ответить
нарешті прийшов час розбиратись із цією проблемою. децентралізація підсобила.
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14.05.2021 13:19 Ответить
Палітічний тіск!!!
Поки тривають обшуки найкращий мер України разом з "патріотами" з єс, опзж, жулькой швиденько прлголосували за остатрчний дерибан Києва.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/14/673855/

Тварина відбита, був видатним спортсменом. А стало продажне, фальшиве, брехливе гівно!
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14.05.2021 12:02 Ответить
Виталик-дурачок офигел?
То есть меня в метро месяц не пускали, а теперь с мох налогов им ещё компенсацию дать???
Пусть компенсируют те придурки, что запрещали пользоваться общественным транспортом
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14.05.2021 12:15 Ответить
А вот это да!
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14.05.2021 12:29 Ответить
А не треба змішувати пільговиків з ковідом.
Крім того, знаєм ми, які такі податки Ви заплатили! Київрада закликає Кабмін компенсувати мільярдні борги перевезення пільговиків з інших міст - Цензор.НЕТ 2
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14.05.2021 12:55 Ответить
так ця компенсація вимагалась би і без карантину. ти б тоді теж так верещав?
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14.05.2021 13:03 Ответить
Пора от совка отойти-положено -через собез 50.100.200.грн,а каждый будет решать проехать или проесть....пільговик...
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14.05.2021 13:34 Ответить
Так 30 років і вирішують - 50 ... 100 ... 200 ...
Віз і нині там.
Правда ... по субсидіях вже монетизацію провели.
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14.05.2021 13:38 Ответить
 
 