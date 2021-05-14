Киевсовет призывает Кабмин компенсировать миллиардные долги перевозку льготников из других городов
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Киевсовет проголосовал за направление обращения в Кабмин и Верховную Раду с требованием погасить задолженность за льготные перевозки пассажиров из других городов с 2016 года.
Решение поддержали 88 депутатов, сообщает официальный сайт Киевсовета. В обращении депутаты напоминают чиновникам, что именно государство должно финансировать льготы, которые устанавливает.
"До 2016 года компенсационные выплаты за льготный проезд осуществлялись путем предоставления местным бюджетам субвенций из Государственного бюджета. Однако, в 2016 году в Бюджетный кодекс Украины были внесены изменения. Таким образом, вопреки требованиям Конституции, государство отказалось финансировать из госбюджета гарантированный ей льготный проезд, который был установлен решениями государственных органов", - сказано в обращении.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, расходы из городского бюджета Киева на компенсацию льготного проезда в 2019 году они составили 747,7 млн грн, в 2020 году - 489 млн грн, а на 2021 запланировано потратить 803, 3 млн грн.
Он отметил, что в условиях эпидемии коронавируса городу сложно выделять необходимые средства. Особенно, когда государство несправедливо продолжает изымать из бюджета Киева поступления от НДФЛ - 60% вместо 40%, как из других городов.
"В условиях ограниченного финансового ресурса и отсутствия финансовой поддержки из государственного бюджета все чаще ставится под вопрос возможность дальнейшего финансирования установленных государством льгот на перевозку из местных бюджетов. Киевский городской совет обращается к правительству и парламенту с требованием урегулировать вопрос компенсации выплат за льготный проезд из государственного бюджета", - резюмировал Кличко.
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Не желают перевозчики так работать - всегда можно лицензию сдать.
А пільговики усі різні - їздять по-різному.
Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/zakonu-o-monetizacii-lgot-ispolnilos-15-let.html
І цей метод повинен працювати автоматично, незалежно від того, що думають і що роблять чиновники і перевізники.
Залишилось тільки усе організувати і запустити, щоб працювало.
Карочє ... валідатори і це буде на усі випадки.
Местные князьки увидели убытки из-за неместных льготников. А то, что это они украинцы, их не волнует.
Киевлянин не поедет в Жмеринку бесплатно на автобусе кататься!
Поки тривають обшуки найкращий мер України разом з "патріотами" з єс, опзж, жулькой швиденько прлголосували за остатрчний дерибан Києва.
https://www.epravda.com.ua/news/2021/05/14/673855/
Тварина відбита, був видатним спортсменом. А стало продажне, фальшиве, брехливе гівно!
То есть меня в метро месяц не пускали, а теперь с мох налогов им ещё компенсацию дать???
Пусть компенсируют те придурки, что запрещали пользоваться общественным транспортом
Крім того, знаєм ми, які такі податки Ви заплатили!
Віз і нині там.
Правда ... по субсидіях вже монетизацію провели.