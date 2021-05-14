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Праведники мира в Украине будут получать пожизненную государственную стипендию, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Общество

Праведники мира в Украине будут получать пожизненную государственную стипендию, - Ермак

14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 193/2021 "О пожизненных государственных стипендиях для граждан Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны".

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент подписал указ, которым устанавливается постоянная государственная стипендия для праведников, для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста Второй мировой войны", - сказал Ермак во время церемонии открытия символической синагоги в Бабьем Яру в Киеве в пятницу, в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онлайн-марафон историй украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны, проходит до 14 мая, - Институт нацпамяти

Таким образом обеспечивается надлежащее чествование мужества, самопожертвования и гуманизма украинцев, которые спасали евреев в указанный период и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд ва-Шем" звания праведника народов мира или Еврейским советом Украины - звания праведника Украины или праведника Бабьего Яра.

Кабинет Министров в месячный срок должен обеспечить назначение и ежемесячную выплату по месту получения пенсии указанных пожизненных государственных стипендий, независимо от размера пенсии или заработной платы, которую получает человек. Размер стипендии должен быть не менее трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Также читайте: Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак

В установленном порядке должен быть решен вопрос о финансировании выплаты таких стипендий в текущем году.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Топ комментарии
+24
А тим, хто спасав українців буде премія? Чи тільки за евреїв?
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14.05.2021 11:53
+17
І чому їм мають плати платники податків України?
Є багата країна Ізраїль, яка і має віддячувати за врятовані життя євреїв.
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14.05.2021 11:56
+15
А если спасали не евреев?
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14.05.2021 11:51
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Пля, а судьи кто? У нас зеки в праффесорах ходют)).
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14.05.2021 11:49 Ответить
А тим, хто спасав українців буде премія? Чи тільки за евреїв?
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14.05.2021 11:53 Ответить
Премия то буде, а буде чи живий хто спасав?
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14.05.2021 11:55 Ответить
Ті хто спасав неєвреїв, то, напевно, антисеміти. Яка там премія Праведники світу в Україні отримуватимуть державну стипендію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3454
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14.05.2021 12:15 Ответить
"Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей," - закричав Зеленський.

Бубочка і тут свій п'ятак всунув.... А щоб воно так за Україну і її громадян так хвилювалося...?!

-Щось Ізраїль так не кричить, коли росія вже восьмий рік стріляє ще сильніше по території України... більше того - в ООН - завжди виступає (голосує) проти України

-Та й президент Ізраїлю зовсім НЕ так само хвилюється за життя українців...

А "планетарний" преЗЕ..., сердешний, бач як розхвилювався та запанікував...

-А ЗЕ не в курсі, що у ХАМАСу і терористів ЛуГандонії один і той же спонсор!? І методи одні? Чи йому ніколи і нічим думати?

Не дотягує що Ізраїль, як і Україна - скільки існують, стільки ж і воюють з агресором?

-Поїдь до арабів і заглянь в очі "Хамасу"... і строго так скажи "перестать стрілять, ми відведемо свої війська". Миротворець сраний.

-Розкажи також й Ізраїлю шо треба просто перестати стріляти у відповідь, оголосити перемир'я і відвести ЦАХАЛ.

-Потім візьми маузер і стань разом з Єрмаком, Рабіновичем, Долинським, Добкіним Шефіром... на кордоні., на захисті батьківщини.. Чи залізай на "залізний купол" і відбивай хамасівські ракети...

-Правда, там не зможеш спочатку 4 рази відкосити від армії... - там всі "свої". Навіть в аеропорту Ізраїлю, коли він тільки був проголошений, висів плакат для репатріантів " Еврей, пам'ятай, що в Ізраїлі - всі євреї"...

-Принагідно навчись в Ізраїлі що таке територіальна оборона, закон про резервістів... А ліпше - там і лишайся

-Але навіщо ЦАХАЛу цей невеликий ЗЕ-бнутий недопалок? Він же ж почне боротись з бідністю в армії так, як в Україні...

От би за Україну так само президент України переживав, як за Ізраїль..

Опудало, куди ж і для чого ти лізеш ?! Ти хоча б у себе зі "слугами Путіна" розібрався... якщо не второпаєш, що Путін і Нетаньяху по відношенню до України- "сіамські близнюки"?

PS: Бубочка, якщо ти вже такий "крутий", то добийся й ти від США такої ж щорічної військової допомоги, як добився Нетаньяху - 3,8 млрд дол. (щорічно) , а не 0,3 млрд. дол., як для України . Населення ж Ізраїлю складає всього 1/5 від населення України, та й ворог України озброєний ядерними ракетами, а не ракетами з водопровідних труб, якими "озброєний" ХАМАС Та й Будапештський меморандум заодно прочитаєш перед переговорами й проведеш необхідні реформи....
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14.05.2021 12:47 Ответить
это за "Синагогу на костях" ?

именно так сегодня в День праведника отблагодарили нас, православных, за благие дела Праведники світу в Україні отримуватимуть державну стипендію, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5362
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14.05.2021 16:13 Ответить
Это спасённые?
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14.05.2021 11:50 Ответить
ППЦ! выдавайте им билеты на свое шоу Ка-л95. какого Х я должен платить из бюджета.
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14.05.2021 11:49 Ответить
больной на голову клоун уже давно платит украинскую пенсию всем переехавшим в Израиль, теперь будет платить тем кто помогал в 5 летнем возрасте? реальных людей 95+ единицы, так как будет пилиться очередное бабло.
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14.05.2021 12:43 Ответить
Уже определены. Ермак и его брат.
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14.05.2021 11:50 Ответить
Праведнікам тяжко жити у цьому шахрайському,ненажерливому світі.
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14.05.2021 11:50 Ответить
А если спасали не евреев?
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14.05.2021 11:51 Ответить
Тоді нічого.
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14.05.2021 11:52 Ответить
В пролете, как обычно...
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14.05.2021 12:00 Ответить
Ті заплатять штраф.
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14.05.2021 13:50 Ответить
Скільки їх таких живих?
Їм, як і справжім ветеранам другої світової війни, має бути за 90.
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14.05.2021 11:51 Ответить
І чому їм мають плати платники податків України?
Є багата країна Ізраїль, яка і має віддячувати за врятовані життя євреїв.
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14.05.2021 11:56 Ответить
Праведникам должно быть как минимум 90 лет отроду, отличный указ - пиара выше крыши а затрат - почти ноль, все умерли.
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14.05.2021 11:52 Ответить
затраты (списание денег) будут... даже если уже в живых нет ни одного праведника...
есть статья расходов - что-то вымутят и замутят (как с ковидным фондом)
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14.05.2021 11:54 Ответить
Господь , - может Только Определить , кто Праведник , а Кто Нет. Президенту необходимо вместе с Ермаком , - Почитать Святое Писание.
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14.05.2021 11:53 Ответить
а те кто просто кого то спас ...не еврея , такой премии не заслуживают ? носитесь со своим холокостом як дурень iз ступой , в Украине титульная нация - евреи уже ?
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14.05.2021 11:54 Ответить
это мировая политика
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14.05.2021 12:00 Ответить
Ну, а хто у нас у титулі? Праведники мира в Украине будут получать государственную стипендию, - Ермак - Цензор.НЕТ 2262
Зеленський, Коломойський, нахмановічи і іще 103 600, чи 0.2 % від всього населення за переписом 2001 р.
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14.05.2021 12:03 Ответить
бубочка с ермаком всегда могут создать благотворительный фонд своими деньгами и финансировать оттуда праведников, паломников и паломниц.
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14.05.2021 11:56 Ответить
От такі дії і провокують антисемітизм.
Нехай зелені іще усім євреям стипендію з народження з держбюджету призначать за те що вони євреї. Праведники мира в Украине будут получать государственную стипендию, - Ермак - Цензор.НЕТ 1241 Ну, хто "проти", запише в антисеміти
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14.05.2021 11:58 Ответить
Предлагаю выписать премии ветеранам казачества за освобождение Украины от татаро-монгольских захватчиков.
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14.05.2021 11:58 Ответить
я как участник куликовской битвы давно пенсию получаю.
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14.05.2021 12:46 Ответить
Это кацапский проект сепаратиста Донского.
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14.05.2021 12:50 Ответить
Пересвет, - ты?
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14.05.2021 13:13 Ответить
и тут спалили.
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14.05.2021 14:42 Ответить
как у прокуроров или больше?
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14.05.2021 11:59 Ответить
какаяразніца?
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14.05.2021 12:00 Ответить
Более девяти миллионов украинцев прошли с боями до Берлина спасая в том числе и евреев от гитлеровских лагерей. Где вы, мразота зелёная, столько денег возьмёте? И опять таки - почему для евреев праведниками являются только отдельно взятые люди но никак не народ положивший жизни своих родных в борьбе с нацизмом? Видимо потому что на букву ж.
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14.05.2021 12:03 Ответить
Сколько в Украине людей 95-летнего возраста ? Сколько из них проживало на оккупированных территориях ? Сколько из них получили от Израиля статуса "праведник". Вот и думайте, кого вы выбрали руководить державой.
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14.05.2021 12:04 Ответить
Надеюсь на уровне пенсий судей, по 50000 - 70000 в месяц? А то если как военным, по 4000 - 5000 грв., то не зачет...
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14.05.2021 12:04 Ответить
...их в живых то уже нет, праведников то этих...снова на подставных "спасателях" бабки посписывают...а дети и внуки праведников еле выживают, влача нищенское существование и всем пох.. Праведники мира в Украине будут получать государственную стипендию, - Ермак - Цензор.НЕТ 8655 ...
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14.05.2021 12:05 Ответить
Такое впечатление что во время ВОВ пострадали только евреи а остальные так просто погулять вышли!!! Что это за хе*ня и почему нищая страна должна выплачивать какие-то суммы будущим проходимцам, ведь те кто действительно мог во время войны чем -то помочь уже в силу возраста нет в живых ????!!!!!!! Сейчас с нашим и без того тощих карманов будут оплачивать еврейские хотелки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.05.2021 12:05 Ответить
по уму если платить евреи должны, а не укранцы..
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14.05.2021 12:06 Ответить
Краще б не чіпали цю тему. А то, наприклад, у мене може виникнути питання про те, що репресіями в Україні у 30-40 ві керував єврей Каганович, а наприклад у справі мого діда оперуповноваженим НКВС і секретарем трійки були євреї.
І, взагалі, чому у Верховній раді і серед радників президента стільки євреїв. Це при тому, що їх в Україні 0,2%
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14.05.2021 12:11 Ответить
По педивикии живых в Украине осталось трое. Очень шумный пук в лужу.
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14.05.2021 12:20 Ответить
Их родители спасателями и запишутся, они через одного жиды
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14.05.2021 12:29 Ответить
Клоунада буде продовжуватись поки не зробимо бубочкі імпічмент.
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14.05.2021 12:46 Ответить
Державна стипендія? Від держави ІЗРАЇЛЬ???
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14.05.2021 13:56 Ответить
А ті, хто рятував людей в Голодомор, отримують стипендії? Геноцид українців - плювали вони на нього, а геноцид євреїв - тема номер один. Геть з глузду з'їхали. Коли почнуться погроми ( а з такими провокаціями від влади це дуже швидко може стати реальністю) звинувачують потім нехай себе любих.
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14.05.2021 14:28 Ответить
Праведник или нет решает Господь.
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14.05.2021 14:59 Ответить
А для всех остальных сложивших головы праведником будет вадик новинский. Он ведь такой заслуженный и глубоко ворующий.
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14.05.2021 15:09 Ответить
местная ботва, как всегда, проявила свой хуторской антисемитизм.
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14.05.2021 22:45 Ответить
 
 