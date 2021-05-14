За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 22 человека, выздоровели - 848, выявили 681 случай, - Кличко

За сутки в Киеве с диагнозом коронавирус госпитализировали 88 пациентов, 144 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась. Вспышек с большим количеством новых случаев в последнее время нет. Уменьшилось и количество больных, и количество госпитализированных. Но, к сожалению, высокой остается смертность от вируса. За прошедшие сутки в городе обнаружили 681 инфицированного. Умерли 22 человека - 11 женщин и 11 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4905 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 201 209", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 402 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 8 девочек от 2 до 17 лет. А также 260 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 9 медиков. За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 88 больных коронавирусом.

А также госпитализировали 144 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Всего в больницы за сутки попали 232 человека. Выздоровели прошедшие сутки 848 киевлян. Всего коронавирус поборол 130 961 житель столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 128, в Шевченковском - 115 и в Соломенском районе - 110 случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение о повышении цен на проезд в Киеве примут после анализа соответствующих расчетов, - зам главы КГГА Поворозник