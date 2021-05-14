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Новости Экономика
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рента (32) Каленков Александр (44)

Повышение рентных ставок и ряда других налогов вызовет негативный эффект домино, – Каленков

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Эксперты предупреждают: текущая ситуация с высокими ценами на железорудное сырье в мире временная.

Объединения металлургов Украины выступили категорически против законопроекта о повышении рентных ставок и ряда других налогов. Специалисты отмечают, что размер текущей ренты в Украине не уступает аналогичным отчислениям в странах-конкурентах.

"Называется цифра $4 за тонну – эта цифра абсолютно манипулятивная. Дело в том, что государство Украина получает большую часть поступлений от ренты – за счет налоговых платежей. В целом поступления налоговых платежей от ренты составляют $43 за тонну – это в 10 больше чем называют эти псевдоэксперты", – указывает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Эксперты предупреждают: текущая ситуация с высокими ценами на железорудное сырье в мире временная. Поэтому в случае их снижения – продукция ряда отечественных металлургов перестанет быть конкурентоспособной. Как это было в 2019-м, когда отрасль получила 32 млрд грн убытков.

"Есть большое количество рудных предприятий, в том числе и в Кривом Роге, у которых себестоимость не позволит выйти на то налоговое бремя, которое сейчас хотят предложить стране. И нужно понимать, что это приведет к эффекту домино", – говорит Каленков.

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Вы только зеленой пошести это объясните. Что повышать налоги и отчисления в период жесточайшего кризиса - это самоубийство экономики. А то они никак не могут понять, почему у них экономика дико падает, не смотря на все победные реляции.
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14.05.2021 12:26 Ответить
сегодня лошье возмущается повышением цен))) а как оно радовалось, когда ишачье криворогое повышало пошлины и боролось с контрабандой. люди им сразу говорили, что заплатит за это конечный потребитель.
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14.05.2021 12:31 Ответить
Да-да-да. У нас людям можно скормить любую дичь под видом "справедливости". Справедливые тарифы, налоги, сборы и т.д. Понимают только тогда, когда лично по их карману бьёт.
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16.05.2021 00:13 Ответить
Якщо влада навіть повністю покладе екоміку, крайніх і винних не шукатимуть, просто все звалять на коронавірус)
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15.05.2021 19:10 Ответить
Экономика ушла в минуса еще до ковида.
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15.05.2021 20:10 Ответить
Цены в магазинах, особенно на товары украинского производства, при относительно стабильном курсе валют и отражают уровень роста прямых и непрямых налогов на бизнес при зеленых барыгах. Только за 2020 год и начало 2021 года цены на товары и услуги выросли в среднем до 40%.
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14.05.2021 12:27 Ответить
Коли називають 4 бакси замість 34, то це не маніпуляція, а нахабна брехня, і говорить про те, що ці брехуни тримають людей за абсолютно темних, безграмотних лохів, яким можна будь-яку єресь проштовхувати.
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15.05.2021 19:01 Ответить
Да по барабану им. У них на всё один ответ - повысить налоги. Другим способом наполнить бюджет они не знают. И я вангую, что рентой дело не ограничится.
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16.05.2021 00:11 Ответить
 
 