Повышение рентных ставок и ряда других налогов вызовет негативный эффект домино, – Каленков

Эксперты предупреждают: текущая ситуация с высокими ценами на железорудное сырье в мире временная.

Объединения металлургов Украины выступили категорически против законопроекта о повышении рентных ставок и ряда других налогов. Специалисты отмечают, что размер текущей ренты в Украине не уступает аналогичным отчислениям в странах-конкурентах.

"Называется цифра $4 за тонну – эта цифра абсолютно манипулятивная. Дело в том, что государство Украина получает большую часть поступлений от ренты – за счет налоговых платежей. В целом поступления налоговых платежей от ренты составляют $43 за тонну – это в 10 больше чем называют эти псевдоэксперты", – указывает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Эксперты предупреждают: текущая ситуация с высокими ценами на железорудное сырье в мире временная. Поэтому в случае их снижения – продукция ряда отечественных металлургов перестанет быть конкурентоспособной. Как это было в 2019-м, когда отрасль получила 32 млрд грн убытков.

"Есть большое количество рудных предприятий, в том числе и в Кривом Роге, у которых себестоимость не позволит выйти на то налоговое бремя, которое сейчас хотят предложить стране. И нужно понимать, что это приведет к эффекту домино", – говорит Каленков.