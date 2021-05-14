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COVID-вакцина для первой прививки закончилась в большинстве областей: следующая поставка в Украину ожидается 24-25 мая, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

COVID-вакцина для первой прививки закончилась в большинстве областей: следующая поставка в Украину ожидается 24-25 мая, - Ляшко

Следующая поставка вакцины AstraZeneca ожидается в Украине 24-25 мая.

Об этом у мемориала "Красная лента" в Киеве во время акции памяти умерших от ВИЧ/СПИД сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сегодня вакцина для первой вакцинации в большинстве областей уже использована. Зарезервированы около 30 тыс доз вакцины для второй вакцинации тех, кто вакцинировался в конце февраля-начале марта. И ожидаются следующие поставки вакцины AstraZeneca, это тот же продукт, без разницы, на какой площадке произведен. Мы ближайшую поставку в 700 тыс. доз ждем в числах 24-25 мая", - сказал Ляшко.

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Ще один ,,балакавр,, і чемпіон по боротьбі з ковідом
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14.05.2021 13:23 Ответить
Хм, а ще ж другу треба. А перша вже закінчилась. Ляпота ...
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14.05.2021 13:28 Ответить
цікаво,1. учора об"явили 10 областей, у яких закінчилася Зенека, а сьогодні є дані (13 000) про вакцинацію нею по першому колу у обявлених областях. 2. Ляшко дав вакцинолагам піздюлєй за вакцину Зенеки, яку вони відклали, не довіряючи державі. 3. це 12 тиждень після початку вакцинації Зенекою, а колоти по другому колу тим, що зараз є, не почали. Почнуть на наступному 13-ому тижні? Чи накрилось усе бабушкіним органом?
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14.05.2021 13:39 Ответить
 
 