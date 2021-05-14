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Новости Политика Украины
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"Мы все можем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело против Медведчука, санкции СНБО и российскую агентуру в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Мы все можем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело против Медведчука, санкции СНБО и российскую агентуру в Украине

В пятницу, 14 мая, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова эксклюзивно прокомментирует детали дела против Виктора Медведчука о государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, гости студии обсудят:

- Как отреагирует Владимир Путин на обвинения против своего кума в госизмене?

- Российская агентура в Украине: много ли их?

- Санкции СНБО: кто следующий?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

В обсуждении этих вопросов примут участие:

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины;

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";

Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Они говорят, а решает народ.

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Головним російським агентом в Україні є русскій язикъ.
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14.05.2021 12:44 Ответить
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
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14.05.2021 14:06 Ответить
вечером канал ахметова ,подарит 73% ,очередную жвачку, жуйте знатоки политики))))
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14.05.2021 12:46 Ответить
А Гордон и Порошенко будут?
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14.05.2021 18:06 Ответить
Сегодня у шустера будет бенефис кацапских шавок
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14.05.2021 12:50 Ответить
Ермака пригласите. Очень интересно его мнение по агентуре кремля в Украине.
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14.05.2021 13:01 Ответить
Більше розмов буде про Ізраїль.
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14.05.2021 13:07 Ответить
"Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей," - закричав Зеленський.

Бубочка і тут свій п'ятак всунув.... А щоб воно так за Україну і її громадян так хвилювалося...?!

-Щось Ізраїль так не кричить, коли росія вже восьмий рік стріляє ще сильніше по території України... більше того - в ООН - завжди виступає (голосує) проти України

-Та й президент Ізраїлю зовсім НЕ так само хвилюється за життя українців...

А "планетарний" преЗЕ..., сердешний, бач як розхвилювався та запанікував...

-А ЗЕ не в курсі, що у ХАМАСу і терористів ЛуГандонії один і той же спонсор!? І методи одні? Чи йому ніколи і нічим думати?

Не дотягує що Ізраїль, як і Україна - скільки існують, стільки ж і воюють з агресором?

-Поїдь до арабів і заглянь в очі "Хамасу"... і строго так скажи "перестать стрілять, ми відведемо свої війська". Миротворець сраний.

-Розкажи також й Ізраїлю шо треба просто перестати стріляти у відповідь, оголосити перемир'я і відвести ЦАХАЛ.

-Потім візьми маузер і стань разом з Єрмаком, Рабіновичем, Долинським, Добкіним Шефіром... на кордоні., на захисті батьківщини.. Чи залізай на "залізний купол" і відбивай хамасівські ракети...

-Правда, там не зможеш спочатку 4 рази відкосити від армії... - там всі "свої". Навіть в аеропорту Ізраїлю, коли він тільки був проголошений, висів плакат для репатріантів " Еврей, пам'ятай, що в Ізраїлі - всі євреї"...

-Принагідно навчись в Ізраїлі що таке територіальна оборона, закон про резервістів... А ліпше - там і лишайся

-Але навіщо ЦАХАЛу цей невеликий ЗЕ-бнутий недопалок? Він же ж почне боротись з бідністю в армії так, як в Україні...

От би за Україну так само президент України переживав, як за Ізраїль..

Опудало, куди ж і для чого ти лізеш ?! Ти хоча б у себе зі "слугами Путіна" розібрався... якщо не второпаєш, що Путін і Нетаньяху по відношенню до України- "сіамські близнюки"?

PS: Бубочка, якщо ти вже такий "крутий", то добийся й ти від США такої ж щорічної військової допомоги, як добився Нетаньяху - 3,8 млрд дол. (щорічно) , а не 0,3 млрд. дол., як для України . Населення ж Ізраїлю складає всього 1/5 від населення України, та й ворог України озброєний ядерними ракетами, а не ракетами з водопровідних труб, якими "озброєний" ХАМАС Та й Будапештський меморандум заодно прочитаєш перед переговорами й проведеш необхідні реформи....
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14.05.2021 14:08 Ответить
Всі Зєліни "досягнення" виявляються лохотроном для українців.
_________
Зєлю геть. Дострокові.
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14.05.2021 13:08 Ответить
Это цирк и клоуны. Не обсуждать надо, а садить и надолго, что бы помнил Мир спасённый, кто был кумом у Ху-ла, ла ла ла ла ла ла ЛА.
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14.05.2021 15:03 Ответить
 
 