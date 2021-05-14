"Мы все можем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело против Медведчука, санкции СНБО и российскую агентуру в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу, 14 мая, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова эксклюзивно прокомментирует детали дела против Виктора Медведчука о государственной измене.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Кроме этого, гости студии обсудят:
- Как отреагирует Владимир Путин на обвинения против своего кума в госизмене?
- Российская агентура в Украине: много ли их?
- Санкции СНБО: кто следующий?
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
В обсуждении этих вопросов примут участие:
Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины;
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";
Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".
Они говорят, а решает народ.
Пожалуйста, подождите...
- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."
Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...
- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!
- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.
А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...
Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
Бубочка і тут свій п'ятак всунув.... А щоб воно так за Україну і її громадян так хвилювалося...?!
-Щось Ізраїль так не кричить, коли росія вже восьмий рік стріляє ще сильніше по території України... більше того - в ООН - завжди виступає (голосує) проти України
-Та й президент Ізраїлю зовсім НЕ так само хвилюється за життя українців...
А "планетарний" преЗЕ..., сердешний, бач як розхвилювався та запанікував...
-А ЗЕ не в курсі, що у ХАМАСу і терористів ЛуГандонії один і той же спонсор!? І методи одні? Чи йому ніколи і нічим думати?
Не дотягує що Ізраїль, як і Україна - скільки існують, стільки ж і воюють з агресором?
-Поїдь до арабів і заглянь в очі "Хамасу"... і строго так скажи "перестать стрілять, ми відведемо свої війська". Миротворець сраний.
-Розкажи також й Ізраїлю шо треба просто перестати стріляти у відповідь, оголосити перемир'я і відвести ЦАХАЛ.
-Потім візьми маузер і стань разом з Єрмаком, Рабіновичем, Долинським, Добкіним Шефіром... на кордоні., на захисті батьківщини.. Чи залізай на "залізний купол" і відбивай хамасівські ракети...
-Правда, там не зможеш спочатку 4 рази відкосити від армії... - там всі "свої". Навіть в аеропорту Ізраїлю, коли він тільки був проголошений, висів плакат для репатріантів " Еврей, пам'ятай, що в Ізраїлі - всі євреї"...
-Принагідно навчись в Ізраїлі що таке територіальна оборона, закон про резервістів... А ліпше - там і лишайся
-Але навіщо ЦАХАЛу цей невеликий ЗЕ-бнутий недопалок? Він же ж почне боротись з бідністю в армії так, як в Україні...
От би за Україну так само президент України переживав, як за Ізраїль..
Опудало, куди ж і для чого ти лізеш ?! Ти хоча б у себе зі "слугами Путіна" розібрався... якщо не второпаєш, що Путін і Нетаньяху по відношенню до України- "сіамські близнюки"?
PS: Бубочка, якщо ти вже такий "крутий", то добийся й ти від США такої ж щорічної військової допомоги, як добився Нетаньяху - 3,8 млрд дол. (щорічно) , а не 0,3 млрд. дол., як для України . Населення ж Ізраїлю складає всього 1/5 від населення України, та й ворог України озброєний ядерними ракетами, а не ракетами з водопровідних труб, якими "озброєний" ХАМАС Та й Будапештський меморандум заодно прочитаєш перед переговорами й проведеш необхідні реформи....
_________
Зєлю геть. Дострокові.