"Мы все можем": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят дело против Медведчука, санкции СНБО и российскую агентуру в Украине

В пятницу, 14 мая, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова эксклюзивно прокомментирует детали дела против Виктора Медведчука о государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме этого, гости студии обсудят:

- Как отреагирует Владимир Путин на обвинения против своего кума в госизмене?

- Российская агентура в Украине: много ли их?

- Санкции СНБО: кто следующий?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

В обсуждении этих вопросов примут участие:

Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины;

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";

Геннадий Гудков, депутат Государственной думы России 3-6 созывов;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".

Они говорят, а решает народ.