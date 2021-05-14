В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний

Нардеп ОПЗЖ, соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний заявил, что во фракции не признают военную агрессию Российской Федерации на Донбассе.

Об этом Загородний заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Российской агрессии на востоке Украины нет. Есть вооруженный конфликт, внутренний вооруженный конфликт", - заявил Загородний в ответ на вопрос о позиции партии по этому вопросу.

В то же время, он сообщил, что в ОПЗЖ считают оккупацию Крыма Россией незаконной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Планируются обыски в офисах Шуфрича, Нимченко и других нардепов, - ОПЗЖ