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В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний

Нардеп ОПЗЖ, соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний заявил, что во фракции не признают военную агрессию Российской Федерации на Донбассе.

Об этом Загородний заявил в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

"Российской агрессии на востоке Украины нет. Есть вооруженный конфликт, внутренний вооруженный конфликт", - заявил Загородний в ответ на вопрос о позиции партии по этому вопросу.

В то же время, он сообщил, что в ОПЗЖ считают оккупацию Крыма Россией незаконной.

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Топ комментарии
+34
не было никакой "Великой Отечественной войны" между Германией и СССР..
просто Гитлер поддержал "внутренний гражданский конфликт" генерала Власова и атамана Краснова против кровавой хунты Сталина..
В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 7039
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14.05.2021 12:59
+25
Это госизмена! В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 3556
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14.05.2021 12:49
+22
Она самая! И то уже давно.
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14.05.2021 12:51
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Это госизмена! В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 3556
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14.05.2021 12:49 Ответить
Она самая! И то уже давно.
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14.05.2021 12:51 Ответить
А я считаю что в ОПЗЖ нет никого с нормальной сексуальной ориентацией...а есть стадо гомосеков...
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14.05.2021 12:50 Ответить
не гомосеков(гомосексуалы такие же люди, как и натуралы, среди них есть и хорошие люди и мрази), а ********* в плохом смысле. з
заЖопп, упоротые рыгоАналы- ******** и антиукраинские гниды. всех их в костер!
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14.05.2021 13:52 Ответить
Норм. Але видалять жеж)
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14.05.2021 14:11 Ответить
нехай. правду не видалити.)
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14.05.2021 14:23 Ответить
А якщо кнопкодавам з ЗЖОП набити ї@ала, і повідривати руки й ноги - вони будуть вважати це нападом і жорстокістю?
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14.05.2021 12:51 Ответить
50/50 активних та пасивних
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14.05.2021 13:09 Ответить
Ви невірно порахували. Насправді, треба ці числа поміняти місцями! Інфа 100%!
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14.05.2021 13:23 Ответить
100% скотиняки.Але50% активные 50%пасивные підераси
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14.05.2021 13:42 Ответить
по логике жопоблока ВОВ тоже была конфликтом между сталиным и власовым В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 3267
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14.05.2021 12:51 Ответить
не было никакой "Великой Отечественной войны" между Германией и СССР..
просто Гитлер поддержал "внутренний гражданский конфликт" генерала Власова и атамана Краснова против кровавой хунты Сталина..
В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 7039
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14.05.2021 12:59 Ответить
А откуда тогда у "той стороны" столько оружия, включая тяжелое?
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14.05.2021 12:51 Ответить
_А нахера ты задаёшь такие вопросы убеждённым врагам Украины? Не понимаешь что они не думают так, как говорят, потому что отлично знают что происходит на самом деле? И сознательно работают на врага.
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14.05.2021 12:53 Ответить
Надеюсь тебе знакомо что такое риторически-ироничный вопрос
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14.05.2021 12:55 Ответить
Вас понял. Отползаю.
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14.05.2021 12:58 Ответить
Ну так США, в отличие от России, этого не скрывают и не прикрываются военторгом. Да и американских "зеленых человечков" на нашей стороне не было.
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14.05.2021 15:03 Ответить
придурь, чем снабжала Америка Украину до аннексии рашистской сранью украинского Крыма и до начала агрессии в Донецке и Луганске?
Чей отряд захватил Славянск? американский что ли?
США лишь выполняют свои функции, как гаранта территориальной целостности и безопасности Украины, в противном случае с Америкой вообще перестанут считаться и начнут вытирать об нее ноги все, кому не лень.
ты это, перед тем, как что-то писать и приравнивать роль паРаши и Америки в подлой рашистской агрессии против Украины, подумай хорошенько своей верхней жопой, убогая.

https://youtu.be/2AtTSo_HpY0

"Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось", - заявил Стрелков
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14.05.2021 16:08 Ответить
В ОПЗЖ не вважають війну на Донбасі агресією РФ, - соратник Медведчука Загородній - Цензор.НЕТ 2964
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14.05.2021 16:09 Ответить
А хто ж там конфліктує з Україною?
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14.05.2021 12:51 Ответить
медведчук..
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14.05.2021 12:53 Ответить
Мертвечук воює з Україною. Україна дала відпір, тому воює лише на отой латці.
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14.05.2021 14:55 Ответить
Мабуть МММ .. В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 1714
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14.05.2021 13:03 Ответить
ОПЗЖ воює з Україною - ОПЗЖ українське, зацікавлене у перемозі над Україною, тому вони і ввкурсі, що там громадянський конфлікт, бо вони його і представляють.
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14.05.2021 14:56 Ответить
В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 5275
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14.05.2021 12:56 Ответить
В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 98
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14.05.2021 13:01 Ответить
кто границу контролирует в Дыре, чей зольдатен, спросите этого придурка красноперого?, чьи снайперские группы там убивают украинских солдат..всю Зажоп бандгруппу, пособников ихтанетов, на шконки или ф топку! В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 8982
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14.05.2021 13:02 Ответить
Нардеп ОПЗЖ, соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний заявил, что во фракции не признают военную агрессию Российской Федерации на Донбассе. Источник: https://censor.net/ru/n3265267

Птання до СБУ - можна цілу фракцію ригів посадити до СІЗО за держзраду ? В ОПЗЖ не считают войну на Донбассе агрессией РФ, - соратник Медведчука Загородний - Цензор.НЕТ 1357
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14.05.2021 13:05 Ответить
Що тих дибілів слухати..Вони ж не самостійні у своїх висловлюваннях.
Це все одно що увімкнути собі фуйла.
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14.05.2021 13:05 Ответить
От чому ви пишете фуйло?!!! Як можна таке писати??!!

Всі знають, що це прізвище, а тому - Фуйло.
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14.05.2021 13:25 Ответить
шахтеры и трактористы выкопали из заброшенных хранилищ танки, грады, пушки, сотни тысяч тонн боеприпасов и топлива, создали два армейских корпуса и бьются за свою свободу... ну еще это... позвали тысяч сто российских этих... отпускников, которые за 7 лет туда-сюда поездили на экскурсию. В самой РФ союз "ветеранов войны на Донбассе" есть, а конфликт внутренний ))
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14.05.2021 13:08 Ответить
Идиотов, голосовавших за недоразумение под названием "опезеже", необходимо лишать гражданства.
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14.05.2021 13:11 Ответить
було б запросто. якби не таємниця голосування. хіба що консерви, що вскрилися.
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14.05.2021 14:58 Ответить
Так и мы не считаем ОПЗЖ партией !
Сборище предателей, проходимцев, идиотов,3,14да*асов, агентов кремля !!!
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14.05.2021 13:12 Ответить
А избиратели этих уродов еще хуже
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14.05.2021 14:59 Ответить
Запретить ОПЗЖ как вражескую, террористическую организацию в воюющей стране!
Какие еще могут быть вопросы и предложения?!
Это, млядь, в голове не укладывается, воины отдают на фронте свои жизни а в тылу, где мы их должны прикрывать, мразь вражеская вставляет им в спины ножи и разваливает Украину при нашем попустительстве!
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14.05.2021 13:12 Ответить
"...в ОПЗЖ считают оккупацию Крыма Россией незаконной".

Есть вариант- жопоблок доказывает это делом и наступает на крымняш.
С Лугандоном Украина и без него разберётся. В ОПЗЖ не вважають війну на Донбасі агресією РФ, - соратник Медведчука Загородній - Цензор.НЕТ 9931
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14.05.2021 13:17 Ответить
Ну так берите этого ******* под белы рученьки и в СИЗО! Пусть там кукарекает о гражданской войне.
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14.05.2021 13:23 Ответить
ОПЗЖ надо закрыть,как закрыли КПУ.
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14.05.2021 13:26 Ответить
Не закрывать, а развесить по столбам, особенно перед угрозой полномасштабной войны! Учеными доказано, что щелчок предохранителя заменяет 40 минут воспитательной беседы, а попадание пули в ногу практически на 100% меняет взгляды человека на жизнь.
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14.05.2021 13:53 Ответить
"Российской агрессии на востоке Украины нет. Есть вооруженный конфликт, внутренний вооруженный конфликт" (Источник: https://censor.net/ru/n3265267), да надо заканчивать этот конфликт с посадкой ЖОПеЗе с голубыми и многими зЕлёными на нары!!! "
зиции партии по этому вопросу.
"В то же время, он сообщил, что в ОПЗЖ считают оккупацию Крыма Россией незаконной." (Источник: https://censor.net/ru/n3265267), а ваш лидор *****, разрешила так считать? Смотрите жопезешники, моржовая звизда не приравняет вас к размазне кадырки, не станете "гей роями копростана"!!!
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14.05.2021 13:28 Ответить
PS: Когда жопезешные урки, разные жёлуди начиная с мертвечука, свершат план *****, то всем, во всём мире по хрен, что они там считают по Крыму...
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14.05.2021 13:39 Ответить
в ОПЗЖ усі - ківи-совкодрочери.. притомні люди не мають звертати на них уваги
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14.05.2021 13:45 Ответить
не звертати на них уваги - це замало, iх потрiбно активно саджати на цугундер, а дiяльнiсть як антидержавну, повнicтю заборонити.
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14.05.2021 13:54 Ответить
Давайте крысы,выползайте из нор
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14.05.2021 14:00 Ответить
За такое сразу к стенке!
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14.05.2021 14:15 Ответить
Чому воно ще ні разу не ОтПіЗЖено???
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14.05.2021 14:23 Ответить
зельц, если ты не запретишь эту партию (как порох комуняк запретил) то они в итоге тебе самом сплетут лапти , а Украину отдадут в рабство куйлу! неужели тебе это непонятно??? или ты сам именно этого и хочешь???
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14.05.2021 14:23 Ответить
Не признают очевидное только преступники или сумашедшие.
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14.05.2021 14:30 Ответить
Не признают очевидное только преступники или сумасшедшие.
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14.05.2021 14:31 Ответить
бо їхнє рило там
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14.05.2021 14:59 Ответить
Конечно не считают - это ведь ИХ лидер написал слёзное письмо "вова введи войска, а то меня начинают бить". Может пора кого либо посадить или иметь приговор за это преступление как на ПР так и её бывших членов переобувшихся в ОПиЗ ЖОПЭ.
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14.05.2021 14:56 Ответить
Запретить нахрен партию предателкй и дать всем манкуртам сроки 10+
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14.05.2021 15:00 Ответить
ШУФРИЧ, БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО , МУРАЄВ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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14.05.2021 16:45 Ответить
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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14.05.2021 16:47 Ответить
а хіба гітлер і прихвостень мусоліні вважали себе агресором? так і путлер з прихвоснями з жопоблоку про агресія навіть подумати не можуть
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14.05.2021 18:55 Ответить
 
 