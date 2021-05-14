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Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин от коронавируса, - глава МИД Республики Ландсбергис

Новости Цензор.НЕТ Общество

Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин от коронавируса, - глава МИД Республики Ландсбергис

Правительство Литвы предоставит 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства, в том числе 100 тысяч вакцин для Украины.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство Литвы только что подтвердило 200 тыс. вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины - 100 тыс. вакцин, Грузии - 15 тыс. и Молдовы - 11 тыс. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими", - написал Ландсбергис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцина для первой прививки закончилась в большинстве областей: следующая поставка в Украину ожидается 24-25 мая, - Ляшко

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал распределение вакцин от коронавируса в мире несправедливым, заявив, что Украина получила слишком мало из обещанного.

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Який то сором побиватись по білому світу, як останні злидарі. Епоха зубожіння закінчилась, настала ера злиднів. Соромно за країну. Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин от коронавируса, - глава МИД Республики Ландсбергис - Цензор.НЕТ 748
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14.05.2021 13:14 Ответить
хiба хочешь-мусиш!
если бы Украина не была в оккупации 400 лет москальной ордой-щас бы жили не хуже Германии
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14.05.2021 14:15 Ответить
Лучше!
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14.05.2021 15:08 Ответить
Блин, та Литва + Вильнюс -- такая послесовковая бедная микро-дярёвня... -- ...а куды там -- помогает самой большой стране в Европе!
Я в Вильнюсе частенько путаюсь -- где это я? -- ...особенно, когда в районах хрущёб нахожусь -- шо угодно мерещится: От Минска до Читы ...*)
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14.05.2021 13:17 Ответить
Эта микро деревня по уровню жизни уже обогнала Португалию, о чём Россия мечтает десятилетия...
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14.05.2021 15:07 Ответить
Португалия?... ...хм... ...ну ладно... -- тоже мне, мечта туриста...*)
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14.05.2021 15:14 Ответить
Bila Litva bednaja strana vot sovetskije vremena byla zarplata zdes primerno 7% nemeckix zarplat.teper takogo netu.Vot dali nasi predprijatija krupnije sravnenije mebelmaja otrosl na 10% tolko nize cem analogicnyje nemeckije kompaniji platiat svojim,ili krupnyje torgovyje centra zdes paltyt primerno 20-30% nize zarplatu cem Germaniji,no nasi obecali zdelat do 10% raznicu v tecenije dvux let.Nado ucest sto Germaniji zizn jest doroze cem zdes.Jesli sravnit po VVP bolse cem 3 raza cem Belorus imejet obgoniajem tuze Greciju,Polsu,Vengriju i drugije
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14.05.2021 20:34 Ответить
В Литві немає таких багатіїв як у нас.
Олігархи ніяк не допомогли народові у боротьбі з ковідом.
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14.05.2021 13:23 Ответить
А якої саме? край треба Зенека для другого кола з наступного тижня!
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14.05.2021 15:06 Ответить
хорошо. зрады нет.
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14.05.2021 22:36 Ответить
 
 