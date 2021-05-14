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В мае часть вакцинированных Covishield получат вторую прививку. Зарезервировано 26 тыс. доз AstraZeneca-SKBio, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В мае часть вакцинированных Covishield получат вторую прививку. Зарезервировано 26 тыс. доз AstraZeneca-SKBio, - Минздрав

В мае часть людей, которые прививались первой дозой вакцины AstraZeneca/Covishield от COVID-19, начнут получать 2-ю дозу (через 12 недель после первой прививки).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается, что для этого зарезервировано 26 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio. 

"Вакцины AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca/Covishield имеют одинаковый состав и технологию производства. Поэтому если человек получил первую дозу вакцины Covishield, то вторая доза может быть AstraZeneca-SKBio", - отметили в ведомстве.

"Подчеркиваем, что люди, которые вакцинировались остаточными дозами или как публичные лица, также гарантированно будут вовремя привиты от COVID-19 2-й дозой", - добавили в Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о "побочке" после вакцинации от COVID-19: Больше всего реакций зафиксированы от препарата Covishield

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Хто вже перехворів тому друга доза не потрібна.
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14.05.2021 13:12 Ответить
Вторую вакцину можно делать и вакциной от кори. Все они идентичны, какая разница!
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14.05.2021 13:19 Ответить
Все, что нужно знать про Степановское шобло. Статус по вакцинации в Украине, по состоянию на 14 мая 2021 - 905К человек из 45 млн. Ниже плитнуса. За такое нужно гнать, а оно рассказывает про зарезервированные вакцины.В мае часть вакцинированных Covishield получат вторую прививку. Зарезервировано 26 тыс. доз AstraZeneca-SKBio, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5699
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14.05.2021 13:36 Ответить
 
 