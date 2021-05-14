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Новости Политика Украины
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Посол Маасикас о вступлении Украины в ЕС: "Я доживу до этого дня"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Маасикас о вступлении Украины в ЕС: "Я доживу до этого дня"

Что в Украине не так, как в Европе, а также о перспективах вступления страны в ЕС рассказал эстонский дипломат, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол сообщил в эксклюзивном интервью в рамках программы Утро в большом городе на телеканале ICTV.

Говоря о том, с чем в Европе ассоциируют Украину, он сказал: "Украина большая. У вас лучшие черноземы в мире, вы можете накормить всю Европу и, конечно, к сожалению, это конфликт на Востоке Украины. Иногда коррупция"

По мнению дипломата уровень жизни в Украине по 10-балльной шкале на твердую семерку.

Вместе с тем Маасикас отметил,  что стандарты жизни в Украине не такие как в Европе: "Украина потеряла какой-то промежуток времени с момента независимости 30 лет назад, и сейчас вам надо это наверстать".

Говоря о том, когда Украина может стать членом ЕС, дипломат сказал: "Я доживу до этого дня... Чем больше Украина реформирует, тем больше ЕС поддерживает Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз учится у Украины, как противодействовать гибридной агрессии, - посол Маасикас

"Сейчас Украина меняет свой вектор с восточного на западный. Это могло бы быть немного быстрее...", -сказал Маасикас.

Он считает, что среди приоритетных реформ должна быть судебная реформа: "Украинцам нужно дать возможность поверить в то, что, если что-то пойдет не так, они получат правосудие".

Отвечая на вопрос, какова позиция стран ЕС относительно агрессии России, он сказал: "Полное осуждение. Мы считаем, что украинские лидеры сделали определенные шаги. Россия должна сделать шаг навстречу, чего еще не сделала. И Россия — это участник конфликта, а не посредник"

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По мнению дипломата уровень жизни в Украине по 10-балльной шкале на твердую семерку.Источник: https://censor.net/ru/n3265277 - с этим не могу согласиться, ну не как не могу
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14.05.2021 13:13 Ответить
Скільки платити за електрику, куди не можна ходити нардепам, мережа аеропортів ім. Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=pj_ZpRMdp94
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14.05.2021 13:19 Ответить
Ти стільки не проживеш.
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14.05.2021 13:14 Ответить
Он 1967 г. р. - 53 года. Молодой ещё. Посол Маасікас про вступ України в ЄС: "Я доживу до цього дня" - Цензор.НЕТ 336
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14.05.2021 13:34 Ответить
"Меня гложат смутные сомнения..." (С).
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14.05.2021 13:40 Ответить
А скільки йому років, щоб зорієнтуватись? Посол Маасікас про вступ України в ЄС: "Я доживу до цього дня" - Цензор.НЕТ 4263
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14.05.2021 13:55 Ответить
"Я доживу до этого дня"/Конечно, дай ему Бог здоровья.Уже прошли -по Коломойскому-10 лет. Осталось 30. Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский .02.12.10
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14.05.2021 14:40 Ответить
Сподіваюсь він не дуже молодий.
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14.05.2021 15:53 Ответить
Не доживет. Нас там не ждут. В качестве супермаркета со жратвой мы подходим. Так что, в культурных странах не желают видеть чужое безкультурье, своего хватает.
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14.05.2021 16:19 Ответить
Віват Естонія !
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14.05.2021 22:37 Ответить
 
 