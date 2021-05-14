Посол Маасикас о вступлении Украины в ЕС: "Я доживу до этого дня"

Что в Украине не так, как в Европе, а также о перспективах вступления страны в ЕС рассказал эстонский дипломат, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол сообщил в эксклюзивном интервью в рамках программы Утро в большом городе на телеканале ICTV.

Говоря о том, с чем в Европе ассоциируют Украину, он сказал: "Украина большая. У вас лучшие черноземы в мире, вы можете накормить всю Европу и, конечно, к сожалению, это конфликт на Востоке Украины. Иногда коррупция"

По мнению дипломата уровень жизни в Украине по 10-балльной шкале на твердую семерку.

Вместе с тем Маасикас отметил, что стандарты жизни в Украине не такие как в Европе: "Украина потеряла какой-то промежуток времени с момента независимости 30 лет назад, и сейчас вам надо это наверстать".

Говоря о том, когда Украина может стать членом ЕС, дипломат сказал: "Я доживу до этого дня... Чем больше Украина реформирует, тем больше ЕС поддерживает Украину".

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"Сейчас Украина меняет свой вектор с восточного на западный. Это могло бы быть немного быстрее...", -сказал Маасикас.

Он считает, что среди приоритетных реформ должна быть судебная реформа: "Украинцам нужно дать возможность поверить в то, что, если что-то пойдет не так, они получат правосудие".

Отвечая на вопрос, какова позиция стран ЕС относительно агрессии России, он сказал: "Полное осуждение. Мы считаем, что украинские лидеры сделали определенные шаги. Россия должна сделать шаг навстречу, чего еще не сделала. И Россия — это участник конфликта, а не посредник"