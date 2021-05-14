Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм"
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Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг Виктора Медведчука в Украине, но хочет быть уверен, что речь не идет о политической охоте на ведьм.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - отметил он.
Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.
Пожалуйста, подождите...
"наезд" на мертведчука - обычный пиар вовки-шмаркли для видосиков...
домашний арест по статье держзрада? ну-ну... а дома - это где.. в рашке или в домике зарубежом))
Даже сам факт "домашнего ареста" означает ТОЛЬКО одно - шоу для зебилов ради рейтингов и создания образа зеленского "бортса-пОтриота")))
угу.. "борьба":
ОП активно проталкивает в Минстратегпром помощника Медведчука, чиновника времен Януковича Михаила Макарова, - Романенко. СКРИН
Офис Президента настойчиво проталкивает помощника Виктора Медведчука, "кавалера ордена квази-масонской организации Св. Станислава" Михаила Макарова в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, главой которого является Олег Уруский.
- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."
Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...
- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!
- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.
А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...
Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
у нас это это национальная игра: "Поймай предателя"
На катапульту Мертвого и гоу хом, за поребрик!
Классику смотри, если забыл: