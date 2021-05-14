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Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм"

Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг Виктора Медведчука в Украине, но хочет быть уверен, что речь не идет о политической охоте на ведьм.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - отметил он.

Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчук не просил у РФ убежища, Москва не собирается вмешиваться в эти процессы, - Песков

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Топ комментарии
+10
Тю, а ты кто такой?! Твоё мнение в Украине весит меньше чем ничего, шмара.
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14.05.2021 13:16
+10
Мнение страны помойки никому неинтересно.
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14.05.2021 13:17
+8
Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 5384
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14.05.2021 13:17
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Спросите лучше Навального.
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14.05.2021 13:14 Ответить
да какая там "хота на ведьм".. в это не верят даже в рашке))

"наезд" на мертведчука - обычный пиар вовки-шмаркли для видосиков...
домашний арест по статье держзрада? ну-ну... а дома - это где.. в рашке или в домике зарубежом))
Даже сам факт "домашнего ареста" означает ТОЛЬКО одно - шоу для зебилов ради рейтингов и создания образа зеленского "бортса-пОтриота")))

угу.. "борьба":
ОП активно проталкивает в Минстратегпром помощника Медведчука, чиновника времен Януковича Михаила Макарова, - Романенко. СКРИН
Офис Президента настойчиво проталкивает помощника Виктора Медведчука, "кавалера ордена квази-масонской организации Св. Станислава" Михаила Макарова в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, главой которого является Олег Уруский.
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14.05.2021 13:25 Ответить
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії...
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14.05.2021 14:05 Ответить
в Украине охотятся не только на политических ведьм, но также и на ведьмаков. Пєсков про справу Медведчука: "Хочемо бути впевненими, що не йдеться про політичне полювання на відьом" - Цензор.НЕТ 2900

у нас это это национальная игра: "Поймай предателя" Пєсков про справу Медведчука: "Хочемо бути впевненими, що не йдеться про політичне полювання на відьом" - Цензор.НЕТ 9489
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14.05.2021 14:42 Ответить
Тю, а ты кто такой?! Твоё мнение в Украине весит меньше чем ничего, шмара.
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14.05.2021 13:16 Ответить
Зачем вообще писать что говорит это чучело?
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14.05.2021 13:19 Ответить
Мнение страны помойки никому неинтересно.
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14.05.2021 13:17 Ответить
Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 5384
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14.05.2021 13:17 Ответить
Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 5981 Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 3293 Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 742
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14.05.2021 13:20 Ответить
Невже необрізаний?
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14.05.2021 16:46 Ответить
Только вот внезапно - в Украине не прецедентное право.
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14.05.2021 16:52 Ответить
скорее охота не на ведьм а на упырей продажных
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14.05.2021 13:19 Ответить
Путяяян! Введиии! Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 628
На катапульту Мертвого и гоу хом, за поребрик! Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 3332
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14.05.2021 13:19 Ответить
Вантажем 200.
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14.05.2021 13:23 Ответить
Посмотрим договорняк это или не договорняк, а пока выводи делать рано.
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14.05.2021 13:19 Ответить
Выводы делать - поздно.
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14.05.2021 13:26 Ответить
Куда бы нам приложить "уверенность" усатого *****?
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14.05.2021 13:21 Ответить
Судячи по реакції мокшандії, договорняк.
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14.05.2021 13:21 Ответить
Письков, я тебе по-простому объясню. Там Козак и здесь Козак. Там Мертветчук- и здесь Дерьмак. И никакой разницы между всеми четырьмя, т.к. все они- отрыжки }{уйла, а не ведьмы.
Классику смотри, если забыл: Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 4430
Песков о деле Медведчука: "Хотим быть уверены, что речь не идет о политической охоте на ведьм" - Цензор.НЕТ 4977
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14.05.2021 13:23 Ответить
это оправданная охота на ведьмака
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14.05.2021 13:26 Ответить
Хтите ви ХЛО и Письков...Тю вас малувато...От ми хочемо 40 млн людей щоб Медведчук заткнувся і поніс покарання за зраду державі.і совісті. Нас більше тому ідіть на Х .пан )))
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14.05.2021 13:26 Ответить
А как там с Навальным,это не политическая охота?
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14.05.2021 13:30 Ответить
А мне так хочется быть уверенным , что все люди поймут ,что вы просто банда!!!! Отловят и накажут!!
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14.05.2021 13:36 Ответить
ну да, ну да, пескова гложут сомнения. переоформленное газовое месторождение - не аргумент
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14.05.2021 13:44 Ответить
"хлєбало" мертвечука дуже схоже на обличчя ведмака, тому полювання на це створіння цілком обгрунтовано. Але ж не за часів правління зелених навозних мух, бо зараз це не полювання, це - чергове шоу від криворагульних режисерів.
Пєсков про справу Медведчука: "Хочемо бути впевненими, що не йдеться про політичне полювання на відьом" - Цензор.НЕТ 5967
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14.05.2021 13:45 Ответить
да мало чего хочет рашистская мразь...всем плевать на ваши хотелки, рашистские у...бки.
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14.05.2021 13:48 Ответить
охота на підараsiv..........І взагалі, якими ти усами до УКРАЇНИ!?!?? Шмонька небрита..
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14.05.2021 14:14 Ответить
Ошибка вышла вот о чём твердит наука. Охота не на ведьм, а на чертей в политике.
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14.05.2021 14:36 Ответить
Не переживай Піська, йде полюванння на Чортів. Відьми нас не цікавлять.
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14.05.2021 15:30 Ответить
Это говорит Песков, член партии, которая запретила всю оппоицию, а лидеров оппозиции кого убила, а кого за решетку засадила, запретив деятельность.
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14.05.2021 15:44 Ответить
Кто бьІ говорил о "политической охоте на ведьм".
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14.05.2021 16:14 Ответить
Кто бьІ говорил о "политической охоте на ведьм".
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14.05.2021 16:15 Ответить
Дійсно яке там політичне полювання, це не Навальний і тим більше не Нємцов.
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14.05.2021 17:36 Ответить
точно. охота на медведьм.
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14.05.2021 23:26 Ответить
 
 