Песков об отношениях Медведчука с Путиным: Они знают друг друга, неоднократно встречались, но он остается украинским политиком
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешние отношения председателя политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с российским президентом Владимиром Путиным.
По словам Пескова, в Кремле следят за событиями на Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Медведчук является для Путина украинским политиком, который придерживается желания нормализации отношений между Российской Федерацией и Украиной.
"Они знают друг друга, неоднократно встречались, Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию, но он остается украинским политиком", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли у российской стороны контакты с Медведчуком.
Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.
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сынуля Витенька, так же стал стукачем КГБ-ФСБ, и тоже стал врагом Украинского народа..
я ж говорю, дурное семя.. проклятье на их поганый род!
украинским политиком его можно назвать только сильно приняв, или сознательно извращая факты.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм