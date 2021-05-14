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Новости Политика Украины
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Песков об отношениях Медведчука с Путиным: Они знают друг друга, неоднократно встречались, но он остается украинским политиком

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Песков об отношениях Медведчука с Путиным: Они знают друг друга, неоднократно встречались, но он остается украинским политиком

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешние отношения председателя политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам Пескова, в Кремле следят за событиями на Украине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Медведчук является для Путина украинским политиком, который придерживается желания нормализации отношений между Российской Федерацией и Украиной.

"Они знают друг друга, неоднократно встречались, Медведчук не на словах, а на деле реализует свою позицию, но он остается украинским политиком", — ответил Песков на вопрос журналистов о том, есть ли у российской стороны контакты с Медведчуком.

Как сообщалось,прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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Топ комментарии
+10
Песков об отношениях Медведчука с Путиным: Они знают друг друга, неоднократно встречались, но он остается украинским политиком - Цензор.НЕТ 9123
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14.05.2021 13:24
+5
Все домовлено з Хуйлом. Дивимося шоу.
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14.05.2021 13:24
+4
Цікаво, під час 2-ї Світової гебельса так само часто цитували в срср, як в Україні це кацапське пропагандонське лайно?
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14.05.2021 13:24
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Цікаво, під час 2-ї Світової гебельса так само часто цитували в срср, як в Україні це кацапське пропагандонське лайно?
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14.05.2021 13:24 Ответить
Песков об отношениях Медведчука с Путиным: Они знают друг друга, неоднократно встречались, но он остается украинским политиком - Цензор.НЕТ 9123
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14.05.2021 13:24 Ответить
Все домовлено з ******. Дивимося шоу.
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14.05.2021 13:24 Ответить
они встречаются
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14.05.2021 13:25 Ответить
дурное семя: папа Мертветчука был стукачем НКВД и врагом народа..
сынуля Витенька, так же стал стукачем КГБ-ФСБ, и тоже стал врагом Украинского народа..
я ж говорю, дурное семя.. проклятье на их поганый род!
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14.05.2021 13:33 Ответить
нет, эта рожденная на паРаше в рассеянских **...нях мразь, таки рассенский политик. мертвечук рассеянский политик, антиукраинская гнида, засланная в Украину вредить и заниматься подрывной деятельностью.
украинским политиком его можно назвать только сильно приняв, или сознательно извращая факты.
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14.05.2021 13:42 Ответить
письков, мы тебе верим, не старайся так сильно!
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14.05.2021 13:49 Ответить
Писька, не выдумывай! Не политиком, а гнойником, который питается с клитора моржовой звизды!!!
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14.05.2021 14:16 Ответить
Український посіпака кремлівського *****
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14.05.2021 14:17 Ответить
малоросський, а не Український...
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14.05.2021 14:24 Ответить
Писюн запомни:
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14.05.2021 14:37 Ответить
Пєсков про стосунки Медведчука з Путіним: Вони знають один одного, неодноразово зустрічалися, але він залишається українським політиком - Цензор.НЕТ 4776
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14.05.2021 14:39 Ответить
таким самим як і ти))
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14.05.2021 14:51 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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14.05.2021 15:05 Ответить
 
 