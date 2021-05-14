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Смешивание доз COVID-вакцины AstraZeneca и Pfizer приводит к более частым побочным реакциям, - исследование Оксфордского университета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Смешивание доз COVID-вакцины AstraZeneca и Pfizer приводит к более частым побочным реакциям, - исследование Оксфордского университета

Смешивание доз вакцины Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech при разных схемах иммунизации приводит к более частым побочным реакциям (от легких до умеренных) по сравнению со стандартными схемами дозирования, когда две дозы дают одной вакциной.

 Об этом пишут в журнале The BMJ авторы исследования на эту тему из Оксфордского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Смешанные схемы вакцинации против коронавируса рассматриваются в нескольких странах.

Ученые привлекли к исследованию 830 участников от 50 лет и старше. 463 человека разбили на четыре группы с 28-дневным интервалом между дозами и 367 – на группы с 84-дневным интервалом. Изучались схемы: а) сначала доза Pfizer, затем AstraZeneca, б) AstraZeneca, затем Pfizer, в) две дозы AstraZeneca, г) две дозы Pfizer.

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При интервале в 28 дней оба смешанных режима вызывали более частые побочные реакции после второй дозы, чем стандартные режимы. Это выяснилось в том числе по количеству пропусков работы на следующий день после иммунизации.

О лихорадке сообщили: 34% участников схемы AstraZeneca→Pfizer (по сравнению с 10% получателей AstraZeneca→AstraZeneca), а также 41% получателей Pfizer→AstraZeneca (по сравнению с 21% получателей Pfizer→Pfizer).

Аналогичное увеличение частоты "побочек" наблюдалось и по части озноба, усталости, головной боли, боли в суставах, недомогания и мышечной боли. Все эти явления были краткосрочными. Других проблем с безопасностью не выявлено.

Авторы пока не знают, связано ли это с улучшением иммунного ответа; эти данные начнут появляться через несколько недель.

Об использовании парацетамола в течение 48 ч после второй дозы сообщили 36% при схеме AstraZeneca→AstraZeneca, 57% – AstraZeneca→Pfizer, 41% – Pfizer→Pfizer, и 60% – Pfizer→AstraZeneca.

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Влияние смешанных схем на младшие возрастные группы еще не известно. "В целом мы наблюдаем более высокую скорость реактогенности при обычной схеме вакцинации в более молодых возрастных группах, поэтому у них она может быть еще выше", – пишут авторы.

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Топ комментарии
+3
Це в Україні знали давно. Правда на прикладі горілки і портвейну. Або самогона і пива.
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14.05.2021 13:25
+2
Степашка припхав сюди різного шмурдяка і буде коктейль.
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14.05.2021 13:27
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Це в Україні знали давно. Правда на прикладі горілки і портвейну. Або самогона і пива.
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14.05.2021 13:25 Ответить
Хочу написати українським поборникам вакцинації цікаву новину зі Швеції. Управління охорони здоров,я Швеції повідомило, що після вакцинації захворіло коронавірусом 6000 чоловік, 187 привитих осіб померло від коронавірусу, 20 попало в реанімацію. Хочу спитати у ботів вакцинаторів - вони вже привились? Хочу спитати у Степанова - він розуміє що нав,язує людям? Хочу спитати модераторів Цензора - навіщо вони банять тих, хто надає таку ось інформацію? Вони хочуть,щоб Україна повторила шведський досвід?
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14.05.2021 15:52 Ответить
Степашка припхав сюди різного шмурдяка і буде коктейль.
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14.05.2021 13:27 Ответить
Не буде.

...на вторую дозу ни с кем ещё не договаривались...

Они раздельно поступают.
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14.05.2021 13:31 Ответить
- Сказали, что ты портвейн с водкой мешаешь!
- Ну и что?! Говорил ему, а он: "Коктейль, коктейль..." Хиппи лохматый!

"Осенний марафон"
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14.05.2021 13:35 Ответить
ви коли-небудь горілку з портвейном, вермутом та пивом мішали?
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14.05.2021 13:31 Ответить
"...коктейль, коктейль... Хиппи волосатый..."(с) Смешивание доз COVID-вакцины AstraZeneca и Pfizer приводит к более частым побочным реакциям, - исследование Оксфордского университета - Цензор.НЕТ 6153
Смешивание доз COVID-вакцины AstraZeneca и Pfizer приводит к более частым побочным реакциям, - исследование Оксфордского университета - Цензор.НЕТ 392
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14.05.2021 13:36 Ответить
На самом деле важно....вооот это!!! наконец то они начали различать кольца. Т.е. гравитационные линзы. Их можно делать самим и ...РАЗМЕР имеет значение!!! Не путайте это не черные дыры!!! А это уже КРИТИЧЕСКИ важно, именно применяя линзы можно делать другие формы жизни. Именно так и был сделан ..коронавирус.....до ПОЖАРА!!! Оригинал был утрачен. То что вы видите сейчас, всего лишь доработки.

У 2020 році астрономи, що працювали на радіоінтерферометрів ASKAP в Австралії, помітили чотири незвичайні структури у формі кілець розмірами близько однієї кутової хвилини. Вони виглядали так незвично, що вчені вирішили перевірити, чи не пов'язані ці «дивні радіокруги» (Odd Radio Circles, ORCs) з помилками техніки або спостережень. Однак такі ж надзвичайно слабкі й далекі сигнали вдалося виявити в архівах, які отримали раніше, незалежно від роботи на ASKAP. З чим пов'язана поява ORCs, поки не відомо
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14.05.2021 13:37 Ответить
ничё вы не понимаете в колбасных обрезках - AstraZeneca без Pfizer не вставляет.
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14.05.2021 14:11 Ответить
а если к этой смеси вакцин добавить еще сульфозин+аминазин+галоперидол+омнопон и заполировать оксибутиратом, то.....Змішування доз COVID-вакцини AstraZeneca і Pfizer призводить до більш частих побічних реакцій, - дослідження Оксфордського університету - Цензор.НЕТ 4267
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14.05.2021 14:18 Ответить
О да! А не проще было бы спросить у бомжей - как бьёт по остаткам мозгов смесь пива и водки. А далее провести параллели.
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14.05.2021 14:34 Ответить
Це ж вакцини різних типів, як їх можна змішувати?
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14.05.2021 15:51 Ответить
 
 