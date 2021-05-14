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Новости Политика Украины
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В ОПУ подтвердили проведение сегодня заседания СНБО: На 17.30 запланирован брифинг по его результатам

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОПУ подтвердили проведение сегодня заседания СНБО: На 17.30 запланирован брифинг по его результатам

В Офисе Президента Украины подтвердили, что сегодня, 14 мая, состоится очередное заседание СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Отмечается, что ориентировочно в 17.30 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кто будет спикером, не уточняется. Также не сообщается о повестке дня предстоящего заседания.

Брифинг будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса Президента Украины.

Читайте также: Сегодня состоится заседание СНБО. Будет продолжение санкций.

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снова у вислюка оманського будут тестить корабельных сосен и создавать имитацию бурной деятельности для зебилов В ОПУ подтвердили проведение сегодня заседания СНБО: На 17.30 запланирован брифинг по его результатам - Цензор.НЕТ 6860
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14.05.2021 13:35 Ответить
що- будуть розкуркулювати бЭню... В ОПУ подтвердили проведение сегодня заседания СНБО: На 17.30 запланирован брифинг по его результатам - Цензор.НЕТ 7767
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14.05.2021 13:35 Ответить
Питання перше: чому українці заварюють пакетик чаю тільки один раз? Зажерлись може?))
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14.05.2021 13:38 Ответить
Будуть звітувати скільки ще олігархів залишилось?
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14.05.2021 13:40 Ответить
подальше от вагнера и говносудьи...
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14.05.2021 13:46 Ответить
Цікаво, хто в цій серії буде в головній ролі? Мабуть Ахметов, Коломойський, Фірташ, Новінський, Боголюбський, чи то свої? А підозри вже вручили контрабандистам?
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14.05.2021 15:29 Ответить
 
 