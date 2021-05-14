878 6
В ОПУ подтвердили проведение сегодня заседания СНБО: На 17.30 запланирован брифинг по его результатам
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе Президента Украины подтвердили, что сегодня, 14 мая, состоится очередное заседание СНБО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
Отмечается, что ориентировочно в 17.30 состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кто будет спикером, не уточняется. Также не сообщается о повестке дня предстоящего заседания.
Брифинг будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса Президента Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Scorpman Y
показать весь комментарий14.05.2021 13:35 Ответить Мне нравится 2
я гражданин Украины
показать весь комментарий14.05.2021 13:35 Ответить Мне нравится 0
Oljik
показать весь комментарий14.05.2021 13:38 Ответить Мне нравится 0
Палєо Мустьє
показать весь комментарий14.05.2021 13:40 Ответить Мне нравится 0
Антон Ламехуза
показать весь комментарий14.05.2021 13:46 Ответить Мне нравится 0
Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий14.05.2021 15:29 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...