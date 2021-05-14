На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.
Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, передает Цензор.НЕТ.
При этом министерство призывает не создавать массовых скоплений в местах подачи документов, поскольку субсидия всем домохозяйствам, подавшим заявки в мае-сентябре 2021 года, будет назначена с мая 2021 года.
"Просим всех, кто нуждается в поддержке государства, не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившимся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021, будет начислена начиная с мая 2021 года", – говорится в сообщении.
В Минсоцполитики напомнили, что обратиться за оформлением субсидии можно через уполномоченных лиц территориальных общин и ЦПАУ, в структурные подразделения по вопросам соцзащиты райгосадминистраций или исполнительных органов городских советов, а также отправить заполненные бланки по почте в адрес органа соцзащиты или оформить субсидию через электронный сервис на сайте Минсоцполитики.
Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального веб-сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или направления по почте в органы социальной защиты населения, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам Центра предоставления административных услуг.
Напомним, Кабинет Министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.
Пожалуйста, подождите...
Это все, что вам надо знать о "заботе" Зеленского о своем ЛОХторате.
И субсидии нарИду давали не от 20+% как стало при клоуне, а при 12% расходах...
В общем, мудрому нарИду - клоун снова показал "велосипед и губозакаточную машинку"
хаха.. типичный идиотизм от зебильной власти: принесите кучу справок и бумажет, выстойте в очереди но.. не создавайте "массовых скоплений"))
Так шо, не волнуйтесь -- я не посягну на то, шо рассказало Минсоцполитики! *)
Но ожидайте следующей порции обещаний к приближающимся выборам. Заживете. С зажопом.
У чиновника есть много всего от народа - отделы соцзащиты с мебелью и кондеционированым повитрям - Сидите совейте в своём Дурсовете. Дак нет же давай заставим пенсов сделать, шире шаг, в сторону кладбища. И что самое главное у них это выходит и знатно.
А может этих изобретателей, прекрасного далёка, заставить самих прошвырнуться по местам проживания пенсов, с состряпать все необходимые бумажёнки. А за одно что бы пробзделись и проветрили кабинеты после себя.
Ведь народ кинется переоформлять субсидии одновременно, перезаражаются в тех очередях, помрут от ковида, сердечных приступов, давки, жары и нервов.
спасибо найвелычнейшему окурку с его моносбродом!