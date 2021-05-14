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Новости Политика Украины
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На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать

В связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, передает Цензор.НЕТ.

При этом министерство призывает не создавать массовых скоплений в местах подачи документов, поскольку субсидия всем домохозяйствам, подавшим заявки в мае-сентябре 2021 года, будет назначена с мая 2021 года.

"Просим всех, кто нуждается в поддержке государства, не поддаваться паническим настроениям, не создавать массовых скоплений, ведь жилищная субсидия лицам, обратившимся за ее назначением в любой месяц с мая по сентябрь 2021, будет начислена начиная с мая 2021 года", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые правила начисления субсидий: Кабмин обязал подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки

В Минсоцполитики напомнили, что обратиться за оформлением субсидии можно через уполномоченных лиц территориальных общин и ЦПАУ, в структурные подразделения по вопросам соцзащиты райгосадминистраций или исполнительных органов городских советов, а также отправить заполненные бланки по почте в адрес органа соцзащиты или оформить субсидию через электронный сервис на сайте Минсоцполитики.

Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального веб-сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или направления по почте в органы социальной защиты населения, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам Центра предоставления административных услуг.

Напомним, Кабинет Министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

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Топ комментарии
+22
а ведь при "бОрыге" Порохе - все было практически автоматически - никакой тупой диджитализации от зеленского, когда нужно собрать 100500 СПРАВОК... И без очередей (привет новым заражениям как раз среди пенсионеров и безработных!)
И субсидии нарИду давали не от 20+% как стало при клоуне, а при 12% расходах...
В общем, мудрому нарИду - клоун снова показал "велосипед и губозакаточную машинку" На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 7693
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14.05.2021 13:57
+22
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 8061
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14.05.2021 14:02
+19
С 2019-ого года, количество выдаваемых субсидий уменьшилось в ЧЕТЫРЕ РАЗА!
Это все, что вам надо знать о "заботе" Зеленского о своем ЛОХторате.
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 6412
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14.05.2021 13:53
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Закон прийняли, а бланків нема і невідомо коли будуть. На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 8439
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14.05.2021 13:52 Ответить
А слабО новость прочесть? В тексте есть ссылка на скачивание.
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14.05.2021 14:25 Ответить
образцы бланков можно посмотреть в этой статье есть ссылки. Только их теперь не два как было раньше а цельных СЕМЬ. С интересными вопросами, об учете и членов семей даже не зарегистрированных в этом помещении. ( с их доходами, транспортом, покупками и т.д). Энто как...
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14.05.2021 15:13 Ответить
Почему среди соевых только умственно отсталые которые даже не могут осилить прочитать новость?
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14.05.2021 16:51 Ответить
На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати - Цензор.НЕТ 1727Отримуєш почесний номер На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати - Цензор.НЕТ 8310 34.
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14.05.2021 18:32 Ответить
С 2019-ого года, количество выдаваемых субсидий уменьшилось в ЧЕТЫРЕ РАЗА!
Это все, что вам надо знать о "заботе" Зеленского о своем ЛОХторате.
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 6412
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14.05.2021 13:53 Ответить
p.s.: жду зе-бота, с пеной у рта доказывающего, что у 3/4 субсидиантов ахрененно выросли зарплаты.
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14.05.2021 13:55 Ответить
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 5880 На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 5880 На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 5880
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14.05.2021 13:58 Ответить
зато на Медведчука надели браслет. лошье73 в экстазе
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 5326
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14.05.2021 14:08 Ответить
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 2625
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14.05.2021 13:59 Ответить
Зеленым денег не хватает, заработать их они не умеют, будут драть лохторат всеми доступными и известными способами и позами.
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14.05.2021 14:26 Ответить
а ведь при "бОрыге" Порохе - все было практически автоматически - никакой тупой диджитализации от зеленского, когда нужно собрать 100500 СПРАВОК... И без очередей (привет новым заражениям как раз среди пенсионеров и безработных!)
И субсидии нарИду давали не от 20+% как стало при клоуне, а при 12% расходах...
В общем, мудрому нарИду - клоун снова показал "велосипед и губозакаточную машинку" На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 7693
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14.05.2021 13:57 Ответить
...министерство призывает не создавать массовых скоплений в местах подачи документов ...

хаха.. типичный идиотизм от зебильной власти: принесите кучу справок и бумажет, выстойте в очереди но.. не создавайте "массовых скоплений"))
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14.05.2021 14:00 Ответить
Мне было жалко смотреть на стариков, простаивающих в очередях у Привата или Ощадбанка зимой в мороз, когда они переходили на Нафтогаз. Уроды зеленые, никак не набьют свои карманы.
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14.05.2021 14:03 Ответить
правильно нАрид, не нарИд.
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14.05.2021 14:28 Ответить
Вчера был случайно в светлом городе Херсоне,трава по пояс ,дороги разбиты,на всех зданиях реклама наркоты.Но вдруг неожиданно этот задрыпаный городок решил посетить ,великий слуга от уродов,мистер розумков! Да же при приезде зека я такого нигде не встречал! На каждом перекрестке по полицаю,светофоры все отключены во всем городе,скорые помощи не пропускают, сплошные пробки.Ну а вечером убытие ,великого слуги! Караван из 16 машин,мигалки,скорая помощь,скорость по городу 150 км !! Хочу спросить у зедебилов избирателей,вы этого хотели? Что бы опять все вернулось?
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14.05.2021 14:31 Ответить
Хы... ...если я сегодня поеду в Украину оформлять пенсию с 1974 по 1996... ...то проезд выйдет дороже, чем десятилетняя пенсия + все компенсаци... - оформление.

Так шо, не волнуйтесь -- я не посягну на то, шо рассказало Минсоцполитики! *)
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14.05.2021 14:01 Ответить
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 1362
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14.05.2021 14:01 Ответить
На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать - Цензор.НЕТ 8061
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14.05.2021 14:02 Ответить
Только очень тупой не видит различия в ситуации войны, глобального бегства капиталов из банковской системы и страны в целом, падения промышленности, разрывов технологических цепочек из-за оккупации, падения курса и обесценения валюты, как следствие гиперинфляции 14-15 г.г. и скачков инфляции в ситуации стабильности валютного курса.
Но ожидайте следующей порции обещаний к приближающимся выборам. Заживете. С зажопом.
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14.05.2021 14:47 Ответить
Какое счастье "нам дали 5 месяцев на переоформление субсидии". А у меня вопрос, и не один, почему не 9 как назначила природа, а только 5 и неужели за это время у пенсионеров пройдут все болячки и самое, диджитальное, выростут здоровые ноги для беготни по обезумевшим чиновникам. А вот за 9 может кто чего и родит.
У чиновника есть много всего от народа - отделы соцзащиты с мебелью и кондеционированым повитрям - Сидите совейте в своём Дурсовете. Дак нет же давай заставим пенсов сделать, шире шаг, в сторону кладбища. И что самое главное у них это выходит и знатно.
А может этих изобретателей, прекрасного далёка, заставить самих прошвырнуться по местам проживания пенсов, с состряпать все необходимые бумажёнки. А за одно что бы пробзделись и проветрили кабинеты после себя.
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14.05.2021 14:26 Ответить
Дави их... На переоформлення субсидій громадянам дали 5 місяців: Мінсоцполітики розповіло, куди звертатися і які документи подавати - Цензор.НЕТ 8494
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14.05.2021 14:33 Ответить
Та ты шо?! Через 20 лет население бывшей Украины составит 20 млн и 80% пенсов. Хто будет ездить в Польшу и орду подымать их вяличие??!
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14.05.2021 14:46 Ответить
А что там с колбасой, по 2,2, надеюсь при Овоще была?
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14.05.2021 14:49 Ответить
Появились в сети образцы бланков.. Это что то. Если раньше это было всего 2 бланка ( заявление и декларация) то теперь это ВОСЕМЬ !!! бланков с довольно запутанными вопросами и нюансами.. Особенно про членов семей незарегистрированных в данном доме ( помещении)... по ним тоже все входит в учет. Представляю бедных стариков и что им с этим ворохом бумаг нужно будет делать. Думаю что сеть управлений соц службы рухнет под наплывом людей, с каждым им придется работать отдельно и заполнять вместе с ними, каждую бумажку.. И это в период пандемии.. Да уж , как горят " зачем враги, когда есть такие друзья".
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14.05.2021 15:10 Ответить
По-моему, они хотят ,чтобы пенсы просто сдохли!
Ведь народ кинется переоформлять субсидии одновременно, перезаражаются в тех очередях, помрут от ковида, сердечных приступов, давки, жары и нервов.
спасибо найвелычнейшему окурку с его моносбродом!
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15.05.2021 00:34 Ответить
 
 