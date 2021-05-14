СБУ провела масштабный оперативно-штабной сбор в Херсоне: Отработали действия при возможной агрессии РФ

В Херсоне, при координации СБУ и Представительства Президента Украины в АР Крым состоялся оперативно-штабной сбор. Он был посвящен ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Была проверена готовность Украины к практическим действиям в случае распространения вооруженной агрессии РФ. В частности, относительно возможного нападения РФ вглубь суверенной территории Украины. Особое внимание участники совещания акцентировали на противодействии нарастающим террористическим угрозам, разведывательно-подрывной активности в приграничных районах с АР Крым, гарантированной защиты конституционных прав и свобод граждан Украины", - говорится в сообщении.

Также участники отработали механизмы взаимодействия органов государственной власти, к полномочиям которых относится реализация государственной политики по вопросам деоккупации и реинтеграции ВОТ АР Крым и г. Севастополь.

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В мероприятии также приняли участие представители ВНБО, ВСУ, Государственной пограничной службы, прокуратуры в АР Крым и г. Севастополь, Нацполиции, ГБР, регионального отделения Фонда государственного имущества, Государственной фискальной службы, Государственной миграционной службы, государственной потребительской службы, Укртрансбезопасности и другие.

Также, в соответствии с решениями СНБО, участники рассмотрели вопросы обеспечения оперативной готовности к практическим действиям в случае возникновения кризисных ситуаций на временно оккупированном полуострове. В частности, отработаны вопросы применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию террористической деятельности, содействию незаконно образованным формированиям и органам управления, действующим на оккупированной территории.

Обсуждено также формирование доказательной базы и состояние раскрытия уголовных производств в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и вооруженного конфликта на территории АР Крым и г. Севастополь.

Оперативно-штабной сбор прошел на выполнение директивных поручений президента Владимира Зеленского.

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