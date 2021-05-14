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Новости За рубежом
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Россия (34876) санкции (3047) Боррель (256)

Евросоюз должен осторожнее использовать санкции. Мы не можем вводить их против всех и вся, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз должен осторожнее использовать санкции. Мы не можем вводить их против всех и вся, - Боррель

Европейский Союз должен ответственнее и аккуратнее относиться к введению санкций, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил, выступая в пятницу в мадридском университете Комплутенсе.

"Мы должны осторожно относиться к нашей внешней политике. Чтобы она не стала лишь политикой санкций, потому как санкции сами по себе не являются политикой", - сказал Боррель

Боррель отметил, что "ЕС не вводит санкции общего характера, как это делают США, поскольку у ЕС нет желания, чтобы санкции отрицательно отражались на населении и создавали гуманитарные проблемы".

"Мы вводим санкции в отношении конкретных частных лиц или учреждений, и санкции затрагивают конкретного человека или организацию - замораживаются активы в Европе и вводится запрет на поездки в Европу", - подчеркнул он.

В то же время Боррель заявил, что в качестве альтернативы ЕС останавливает торговлю и приостанавливает импорт, как это произошло с Россией.

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"Мы ввели экономические санкции в отношении России, но Россия ответила контрмерами, которые оказали крайне отрицательное воздействие на ряд секторов испанской экономики", - сказал глава европейской дипломатии.

"Нам необходимо с тщательностью подходить к вопросу о том, на кого именно воздействовать санкциями, но мы не можем становиться тем, кто вводит санкции против всех и вся. Мы не можем вводить санкции каждый день в отношении всего мира", - подчеркнул Боррель.

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Топ комментарии
+11
Хоспаде, уберите уже это никчёмное ничтожество, все за лаврами чемберлена бегает
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14.05.2021 14:13
+10
Він не дуже розумним виявився поблизу, або не зрозумів що в Москві його просто послали нах.
Санкції проти Козлостана треба вводити жорсткі і в усіх напрямках - фінансових, економічних, гуманітарних, інакше взагалі не має сенсу вводити ніжно дівочі санкції
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14.05.2021 14:18
+7
А, дададада... Никада низзя санкции ввадить! А то путьенхуйло нападёть!
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14.05.2021 14:15
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Хоспаде, уберите уже это никчёмное ничтожество, все за лаврами чемберлена бегает
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14.05.2021 14:13 Ответить
Кто же его уберёт, если это тенденция доброй половины руководства в ЕС. И наругать-озаботиться и чтобы свой карман не пострадал, и при этом вести вечный "диалог", как в Карабахе целых 28 лет болтали, а некоторые из болтунов даже на карте не могли показать, где этой самый Карабах находится, зато зарплаты, бонусы и пенсии исправно платятся
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14.05.2021 14:20 Ответить
А, дададада... Никада низзя санкции ввадить! А то путьенхуйло нападёть!
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14.05.2021 14:15 Ответить
Він не дуже розумним виявився поблизу, або не зрозумів що в Москві його просто послали нах.
Санкції проти Козлостана треба вводити жорсткі і в усіх напрямках - фінансових, економічних, гуманітарних, інакше взагалі не має сенсу вводити ніжно дівочі санкції
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14.05.2021 14:18 Ответить
Импорт чего из рашки они приостановили? Газа?)
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14.05.2021 14:22 Ответить
история ни чему не учит ... тот кто намерен поглощать государства , на одном или двух не остановится никогда , давно Европа избавилась от ивана ? хотите повторить ?
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14.05.2021 14:24 Ответить
Пусть это чудо ещё раз в рейх съездит. В прошлый раз там его разве что нах@й не посылали.
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14.05.2021 14:28 Ответить
Украине не приходится надеяться на какую-то серьезную помощь от ЕС... Помогут только США, Польша и страны Балтии... А с точки зрения строительства "Северного потока" Германия наносить Украине весьма значительный ущерб!
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14.05.2021 14:31 Ответить
цьому Боррелю свинособаки хіба що на голову не нагадили, а воно все каже про "обережність"
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14.05.2021 15:22 Ответить
_Боррель - жалкое ничтожество! Воплощение никчёмности и ничтожности ЕС, улёгшегося под людоеда путлера.
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14.05.2021 16:23 Ответить
Тоді ждіть поки вам "введуть" зо всіх сторін, пізно буде за благополуччя громадян думати.
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14.05.2021 16:43 Ответить
 
 