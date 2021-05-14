В 2020 году в результате домашнего насилия в Украине совершено 70 умышленных убийств, - Венедиктова

В прошлом году в результате домашнего насилия совершено 70 умышленных убийств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время форума "Женщины против насилия и войны".

"Оправдание насилия, молчание, невмешательство в чужие семейные разборки часто стоят не только сломанных судеб, но и жизни - только в 2019-2020 годах в ходе домашнего насилия совершено 80 и 70 умышленных убийств соответственно", - сказала генпрокурор.

Венедиктова подчеркивает, что нужно преодолевать стереотипы, которые есть и среди правоохранителей - мол, "бьет, значит любит".

По ее словам, больше всего страдают от физического, психологического и сексуального насилия женщины. Она добавила, что также часто страдают от насилия дети, которые не могут себя защитить и считают, что своим поведением вызвали ссоры с родителями, а побои объясняют какими-то посторонними причинами.

"Домашнего насилия не должно быть в демократическом правовом государстве, потому что это преступление, за которое должно быть наказание", - подчеркнула генпрокур.

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По ее словам, в прошлом году правоохранители зафиксировали около 3 тыс. уголовных преступлений по фактам домашнего насилия, почти 70% обвинительных актов за совершение домашнего насилия уже находятся в судах, также в прошлом году осуждено 800 человек.

Венедиктова сказала, что борьба с домашним насилием определена приоритетом в работе органов прокуратуры и уже есть первые результаты: в частности, за четыре месяца уже зарегистрировано более 1 тыс. уголовных преступлений по фактам домашнего насилия; завершено следствие по совершению более 65% правонарушений и обвинительные акты уже рассматриваются в судах.

Генпрокурор подчеркнула, что это приближает Украину к ратификации Стамбульской конвенции - Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. По ее словам, никаких препятствий для этого на сегодня нет.

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