В Венгрии мужчине по ошибке ввели 6 доз вакцины Pfizer: Врачи шутили, что защищен на пять лет вперед

Жителю венгерского города Сомбатхей ошибочно ввели шесть доз коронавирусной вакцины Pfizer.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на издание Portfolio.hu.

69-летний Ласло Сакач был вакцинирован 7 мая.

"Оказалось, что я получил слишком много, потому что когда пришли следующие люди, которые записались на этот препарат, вакцины уже не было", - сказал он.

В одной ампуле вакцины Pfizer - шесть доз.

Когда Сакач вернулся домой, врач позвонил ему, сказав, что он должен вернуться, потому что ему ввели слишком много вакцины. Его направили в больницу скорой помощи. Мужчина утверждает, что у него не было серьезных симптомов: у него в течение нескольких часов была температура 37 градусов и давление до 180, но последнее, по его мнению, могло быть следствием стрессовой ситуации. Пришлось ночевать в больнице.

"Они не дали мне никаких лекарств и отпустили домой на следующий день", - сказал он.

"К моему делу в больнице относились с юмором. Шутили, что я сейчас защищен на четыре-пять лет", - рассказал мужчина.

Напомним, ранее об аналогичном случае сообщалось в Италии. Там 23-летней девушке вкололи 6 доз вакцины Pfizer.

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