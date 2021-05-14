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Новости За рубежом
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В Венгрии мужчине по ошибке ввели 6 доз вакцины Pfizer: Врачи шутили, что защищен на пять лет вперед

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Жителю венгерского города Сомбатхей ошибочно ввели шесть доз коронавирусной вакцины Pfizer.

Как передет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на издание Portfolio.hu.

69-летний Ласло Сакач был вакцинирован 7 мая.

"Оказалось, что я получил слишком много, потому что когда пришли следующие люди, которые записались на этот препарат, вакцины уже не было", - сказал он.

В одной ампуле вакцины Pfizer - шесть доз.

Когда Сакач вернулся домой, врач позвонил ему, сказав, что он должен вернуться, потому что ему ввели слишком много вакцины. Его направили в больницу скорой помощи. Мужчина утверждает, что у него не было серьезных симптомов: у него в течение нескольких часов была температура 37 градусов и давление до 180, но последнее, по его мнению, могло быть следствием стрессовой ситуации. Пришлось ночевать в больнице.

"Они не дали мне никаких лекарств и отпустили домой на следующий день", - сказал он.

"К моему делу в больнице относились с юмором. Шутили, что я сейчас защищен на четыре-пять лет", - рассказал мужчина.

Напомним, ранее об аналогичном случае сообщалось в Италии. Там 23-летней девушке вкололи 6 доз вакцины Pfizer.

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Топ комментарии
+2
в Італії так само дівчину обкололи.
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14.05.2021 14:33
+1
Так але ці 6 доз йдуть в одному флаконі який спочатку треба розморозити і долити 1.8 мл фізрочину. В результаті чого у флаконі є 2,25 мл з яких забирають 6 доз по 0,3 мл. Тому при бажанні накосячить шанси є
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14.05.2021 15:10
+1
Мне абсолютно пох...чем и когда ты провакцинировался..
Если ты хотел позвастаться...то ты обратился не по адресу...
Что до процесса...то есть ампула на шесть доз...и есть шесть пустых шприцов...
Человек открывает ампулу и набирает шприц...и колит такого товаришча как ты...
Этот же человек...с будуна или замечтавшись...может набрать в шприц не одну...а пять или шесть доз..
Что тебя так возбудило в этой новости...не понятно...
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14.05.2021 15:24
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Повезло...если бы в Украине вкололи шесть доз...то за пять лишних субсидии бы лишили...😃
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14.05.2021 14:32 Ответить
Это бред.

Дозы и пациенты расписаны чётко! Причём, пациенты, раньше прививки. ...я уж не говорю про документирование процесса...

Ошибки быть не может.
Шняга.
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14.05.2021 14:32 Ответить
Ошибка может быть всегда и везде где в процессе участвует человек...
В данном случае человек наполняет шприцы из ампулы в которой находится шесть доз...
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14.05.2021 14:34 Ответить
Вы не в курсе, как готовятся прививки. Я в курсе -- ...неохота рассказывать то, что есть в свободном доступе в Тернете.
Коротко: каждая доза именная. Просто прохожих с улицы не вакцинируют...
...не будем спорить,тем более, что Цензор, не самый достоверный источник забугорной информации -- поверьте мне и моим банам...*)
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14.05.2021 14:47 Ответить
Да они могут быть хоть трижды именными....шприц наполняет человек....и человек может допустить ошибку..
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14.05.2021 14:57 Ответить
Ещё раз привет! -- я 12 мая провакцинировался Пфазером. ...расскажите мне, как это делается...*)
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14.05.2021 15:00 Ответить
Мне абсолютно пох...чем и когда ты провакцинировался..
Если ты хотел позвастаться...то ты обратился не по адресу...
Что до процесса...то есть ампула на шесть доз...и есть шесть пустых шприцов...
Человек открывает ампулу и набирает шприц...и колит такого товаришча как ты...
Этот же человек...с будуна или замечтавшись...может набрать в шприц не одну...а пять или шесть доз..
Что тебя так возбудило в этой новости...не понятно...
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14.05.2021 15:24 Ответить
i ето бред

https://censor.net/ru/news/3264594/*************************************************************************************
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14.05.2021 14:38 Ответить
6 доз вакцины + 6 шприцов в комплекте! ...сходил бы ты к своему врачу, тов. Лемке.
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14.05.2021 14:53 Ответить
+6 пустых шприцов....и их наполняет человек...
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14.05.2021 14:58 Ответить
Шприцы дозированные! Использовать можно только их! Вакцина требует подготовки -- если вы записаны на 9 часов утра, а пришли в 11 -- нихто вам ничего не вколет! ...вакцина просто списывается...
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14.05.2021 15:03 Ответить
И вообще, до того, как провакцинироваться, нужно выполнить несколько обязательных действий и иметь на руках официальный документ. Нехай вам Лемке всё расскажет -- если он немец, натюрлихь? *)
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14.05.2021 15:05 Ответить
Да пофигу тому человеку который наполняет шприц.. что у тебя должно быть на руках...
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14.05.2021 15:25 Ответить
Да, я понимаю... -- тебе легче поверить в бред, чем в то, шо шприцы дозированные... -- налей в мензурку литр и ты всё поймёшь...*)
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14.05.2021 15:34 Ответить
Чуєш німець , не треба моє ім,я роздавати направо і наліво , ок ?
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14.05.2021 16:48 Ответить
Так але ці 6 доз йдуть в одному флаконі який спочатку треба розморозити і долити 1.8 мл фізрочину. В результаті чого у флаконі є 2,25 мл з яких забирають 6 доз по 0,3 мл. Тому при бажанні накосячить шанси є
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14.05.2021 15:10 Ответить
...ну, бывает... -- как-то раз, вместо солярки, бензин залил в бак "с устатку и не евши"... *)
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14.05.2021 15:18 Ответить
Расточительно. Можно 7 по 0,3. Ещё и 0,15 останется
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14.05.2021 20:54 Ответить
На що мені мій лікар ? В нього черга велика , я вколовся в Імпфцентрумі
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14.05.2021 16:46 Ответить
Не звизди! Очередей нигде нет...
А расскажи, как ты оформлялся на прививку? ...и я всё прощу...*)
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14.05.2021 16:48 Ответить
Може в твоєму Мухосранську і немає , буває , але я тобі нічого не повінен пояснувати і розжовувати , від слова Зовсім
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14.05.2021 16:50 Ответить
То есть -- рассказать про то, как прививаются в Германии, ты не можешь? -- від слова Зовсім
*)
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14.05.2021 16:53 Ответить
в Італії так само дівчину обкололи.
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14.05.2021 14:33 Ответить
Ну хорошо ... -- птичку жалко -- хны-хны...*)
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14.05.2021 14:49 Ответить
Сколько безруких врачей...
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14.05.2021 18:08 Ответить
 
 