В Венгрии мужчине по ошибке ввели 6 доз вакцины Pfizer: Врачи шутили, что защищен на пять лет вперед
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Жителю венгерского города Сомбатхей ошибочно ввели шесть доз коронавирусной вакцины Pfizer.
Как передет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на издание Portfolio.hu.
69-летний Ласло Сакач был вакцинирован 7 мая.
"Оказалось, что я получил слишком много, потому что когда пришли следующие люди, которые записались на этот препарат, вакцины уже не было", - сказал он.
В одной ампуле вакцины Pfizer - шесть доз.
Когда Сакач вернулся домой, врач позвонил ему, сказав, что он должен вернуться, потому что ему ввели слишком много вакцины. Его направили в больницу скорой помощи. Мужчина утверждает, что у него не было серьезных симптомов: у него в течение нескольких часов была температура 37 градусов и давление до 180, но последнее, по его мнению, могло быть следствием стрессовой ситуации. Пришлось ночевать в больнице.
"Они не дали мне никаких лекарств и отпустили домой на следующий день", - сказал он.
"К моему делу в больнице относились с юмором. Шутили, что я сейчас защищен на четыре-пять лет", - рассказал мужчина.
Напомним, ранее об аналогичном случае сообщалось в Италии. Там 23-летней девушке вкололи 6 доз вакцины Pfizer.
Пожалуйста, подождите...
Дозы и пациенты расписаны чётко! Причём, пациенты, раньше прививки. ...я уж не говорю про документирование процесса...
Ошибки быть не может.
Шняга.
В данном случае человек наполняет шприцы из ампулы в которой находится шесть доз...
Коротко: каждая доза именная. Просто прохожих с улицы не вакцинируют...
...не будем спорить,тем более, что Цензор, не самый достоверный источник забугорной информации -- поверьте мне и моим банам...*)
Если ты хотел позвастаться...то ты обратился не по адресу...
Что до процесса...то есть ампула на шесть доз...и есть шесть пустых шприцов...
Человек открывает ампулу и набирает шприц...и колит такого товаришча как ты...
Этот же человек...с будуна или замечтавшись...может набрать в шприц не одну...а пять или шесть доз..
Что тебя так возбудило в этой новости...не понятно...
https://censor.net/ru/news/3264594/*************************************************************************************
А расскажи, как ты оформлялся на прививку? ...и я всё прощу...*)
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