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Кулеба о предоставлении Литвой 100 тыс. доз COVID-вакцины Украине: Акт настоящей дружбы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о предоставлении Литвой 100 тыс. доз COVID-вакцины Украине: Акт настоящей дружбы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса за его личные усилия для выделения 100 тыс. вакцин против коронавируса для Украины.

"Благодарен коллеге и другу Габриэлюсу Ландсбергису за его личные усилия для выделения 100 тыс. вакцин для Украины. Мы глубоко ценим солидарность и поддержку Литвы в противодействии COVID-19. Это акт настоящей дружбы", - написал Кулеба в Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Литва предоставит Украине 100 тыс. вакцин AstraZeneca от COVID-19 до 1 октября.

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В Литві немає стільки мільярдерів як в нас. І не соромно вам ?
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14.05.2021 14:35 Ответить
Приклад того, як далеко не багата країна може пробитися у НАТО і ЄС та ще допомагати своїм потенційно багатим але бідним далеким родичам, які за тридцять років не спромоглися побудувати міцну та багату країну, хочя мали для цього усі передумови.
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14.05.2021 14:42 Ответить
Литва вовремя позаботилась о сохранении здоровья своих граждан ... не в пример никуда не годного степанова, которому наплевать на здоровье украинцев ... когда его выкинут с поста министра ?????????????????
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14.05.2021 14:48 Ответить
Литва справжні друзі !!!!!!
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14.05.2021 23:06 Ответить
 
 