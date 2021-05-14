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Новости Политика Украины
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Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости

Президент РФ Владимир Путин считает, что Украину якобы стараются превратить в антипод России. В свойственной РФ манере Путин ни слова не сказал об российской агрессии в адрес Украины.

Об этом он заявил сегодня, открывая оперативное совещание с членами Совбеза РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал российский президент.

В свойственной РФ манере Путин ни слова не сказал об российской агрессии в адрес Украины.

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

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Топ комментарии
+16
как будто антипод сумасшедшим это что-то плохое
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14.05.2021 14:44
+13
Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 1568
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14.05.2021 14:41
+11
цей чудовий чолов'яга, як у жопу дивиться
не можу з ним не погодитись
Україна - це дійсно антипод Московії: зі справжньою, а не фейковою, історією, зі справжньою церквою, зі справжньою свободою
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14.05.2021 14:55
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Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 1568
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14.05.2021 14:41 Ответить
Та пох(!) що воно там ришило*
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14.05.2021 14:42 Ответить
ёшки-матрёшки! так что же в этом плохого?!
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14.05.2021 14:43 Ответить
вот и все так говорят!
только ему, дураку, непонятно как же это хорошо, как это замечательно !!! Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 5419
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14.05.2021 16:54 Ответить
как будто антипод сумасшедшим это что-то плохое
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14.05.2021 14:44 Ответить
Если бы существовала Нобелевская премия войны, ***** было бы её ежегодный лауреат!
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14.05.2021 14:45 Ответить
Нобелевская премия войны со всем миром = Премии Дарвина Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 571
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14.05.2021 14:57 Ответить
так это Украина напала на Рассию и ввела свои войска в Ростовскую область!..
вон оно как!..
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14.05.2021 14:46 Ответить
ты ушлёпок своими руками превратил Украину в ненавистную расии страну , пропагандой разжёг ненависть у своего плебса недоразвитого , а теперь рассуждаешь о том что это сделал кто то , урод - тебя и твою мокшанию будут ненавидеть много много лет и даже то что после неё останется - будет вызывать отвращение у украинцев
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14.05.2021 14:46 Ответить
ХЛО ПНХ!
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14.05.2021 14:47 Ответить
Швидше би це сталось.
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14.05.2021 14:48 Ответить
кремлёвская гнида косит под дурня седьмой год, но прекрасно понимает, что пятки его кацапии щекочет усами писькова - пушной зверёк
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14.05.2021 14:51 Ответить
Ураина с первых шагов и есть антипод кацапии. Ее не нужно в него превращать, как не нужно доказывать, что Украина - унитарное, европейское государство со стабильной этнической территорией, с , преимущественно, славянским населением (народом), а кацапия не известно что, какой-то недоброкачественный винегрет, какая-то адская смесь разных народов, культур, языков, религий, замешанная при помощи экспансии, войн, подкупа, украденных у соседей фактов истории, языка биографий выдающихся людей и пр. пр.....
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14.05.2021 14:55 Ответить
Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 6165
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14.05.2021 14:55 Ответить
цей чудовий чолов'яга, як у жопу дивиться
не можу з ним не погодитись
Україна - це дійсно антипод Московії: зі справжньою, а не фейковою, історією, зі справжньою церквою, зі справжньою свободою
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14.05.2021 14:55 Ответить
"не чіпай лихо, поки воно тихо"

плохо, плохо Вы, Владимир Владимирович, знаете "русские пословицы" Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 7363

хотел Новороссию в красных труселях, а

получил Антироссию в звездно-полосатых....

ну кто кому дохтор ? Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 818
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14.05.2021 14:55 Ответить
Путин решил, что Украину превращают в антипод России: Судя по всему, будем постоянно получать требующие особого внимания новости - Цензор.НЕТ 2703
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14.05.2021 14:59 Ответить
в неї пісєчка замацана брудними американськими руками?
який жах!
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14.05.2021 15:02 Ответить
там все у павутинні.....

"дівка" лише мріє Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 5688
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14.05.2021 15:09 Ответить
это черный юмор такой ? Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 5097
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14.05.2021 15:08 Ответить
Не пробуйте щось аналізувати, просто - споглядайте.
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14.05.2021 15:13 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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14.05.2021 15:06 Ответить
Антиподом московії є увесь цивілізований світ. Тому не бачу перепон для того, щоб і Україна долучилася до цієї спільноти. А московити най і далі шукають свій особливий шлях. Мо хто й виживе з них та втрапить, як казав путлєр, до раю... руськомірського раю... Земля їм залізобетоном!
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14.05.2021 15:16 Ответить
Тобі вболівальники сказали "пішов на юх.." так іди і не розпускай нюні. Чмо ботоксне, напало на Україну, вбило більше 14 тисяч громадян, окупував Крим і частину Донецької та Луганської областей, викрав заводи і що ти чмо чекало від українців? СМи вже чекаємо коли вас будуть чмирити китайці, щоб їм допомогти.
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14.05.2021 15:20 Ответить
Украину антиподом России сделал именно Кремль.Так, что, Путин, ТЬІ прав.
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14.05.2021 15:27 Ответить
"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию".
Как-то пох, что плеши крымлёвской "печально".
А мне наоборот приятно, что страна всё больше отдаляется от аналога совка.
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14.05.2021 15:46 Ответить
потрібно визнати рашку державою-терористом. Всім світом визнати.
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14.05.2021 15:46 Ответить
Вот ...основная новость
Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 6828
Теперь понятно почему ожерелье фараонов имели такой вид. Это красота неба на ними.....и..и.....это небо не было привычно голубым!!!!
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14.05.2021 16:07 Ответить
вид Украины из окошка кремлевского терема ? Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 4296
прям "Звезда рашкованской смерти "
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14.05.2021 16:57 Ответить
шо це, шо це?
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13.07.2021 18:04 Ответить
Президент РФ Владимир Путин считает, что Украину якобы стараются превратить в антипод России.

...
Вот и хорошо. Вот и ладушки (c) S.T.A.L.K.E.R
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14.05.2021 17:09 Ответить
*****, об заведись мозгами и учи историю!!!
Дебиляра, ещё историю сочиняет, б#ля!!! =)
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14.05.2021 17:21 Ответить
От дебіл, росія ворог а не антипод!
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14.05.2021 18:16 Ответить
Путін вирішив, що Україну перетворюють на антипод Росії: Як видно, постійно отримуватимемо новини, що потребують особливої ​​уваги - Цензор.НЕТ 7262
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14.05.2021 18:39 Ответить
Україна була антиподом від самого початку свого існування.
Українці (русини) споконвіку були демократичним народом. Згадати Віче на Русі. Козацькі ради. З іншого боку Московія завжди була фашистською, від самого свого початку існування.
Українці швидше анархістами стануть ніж будуть коритись Імператору.
Просто у демократії є мінуси: не освіченість народу та не ефективні вибори (Чорна Рада тому приклад). В давні часи з першим і другим були проблеми, але не зара. Тепер в кожному будинку ПК - а це супербібліотека. Без освіти зара нікуди. Чесні вибори також вже не проблема. Тому зара, як ніколи настав час демократії.
В України велике майбутнє, головне не впустити власну державу, не стати знову сателітом Московії, тоталітаризму.
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13.07.2021 17:50 Ответить
 
 