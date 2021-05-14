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Госпогранслужба (2080) контрабанда (1116) Румыния (272) сигареты (422)

Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт "Наполеон", - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На границе с Румынией украинские пограничники изъяли контрабандную партию сигарет, которую замаскировали под торт "Наполеон".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что в торт, в котором были спрятаны 79 пачек сигарет, пытался провезти в Румынию 23-летний житель Черновицкой области.

"На вид обычный торт "Наполеон", но оказалось, что "кулинарный шедевр" был приготовлен не по классическому рецепту. Главным ингрединетом для изготовления кондитерского изделия были сигареты. Роль коржей для торта выполнили 79 пачек сигарет. Сверху "сладкий десерт" был смазанный заварным кремом с кондитерской присыпкой. Однако такое авторское "кулинарное произведение искусства" не попадет на страницы сборника рецептов", - говорится в сообщении.

Хитрость буковинца разоблачили с помощью сканера в пункте пропуска "Порубное".

Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 01

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Еще 79 пачек сигарет, смесь для кальяна и 40 стиков для электронных сигарет были мужчина спрятал в сумку для оргтехники.

Правоохранители изъяли у буковинца контрабанду, товар оценили в 11 тысяч гривен.

Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 02Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 03
Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 04Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 05
Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт Наполеон, - Госпогранслужба 06
Фото: сайт Госпогранслужбы

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Топ комментарии
+2
Горжусь земляками! Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1820
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14.05.2021 15:35
+2
для этого существуют портативные сканеры биологического типа
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7065
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14.05.2021 15:42
+2
а если это рецепт такой...- иди докажи.... Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6220 - это "борьба" с ....- вот что бы от такого - перевоза нескольких блоков сигарет - проиграла Украина...- окромя того что он, "перевозчик ", бы заработал себе на покушать 10 ойро....- вот когда фуры товара непрерывным потоком заходят в Украину - без оплаты налогов...- это нормальок - все в теме - все в кэшэ зЭлени и шЭколадэ...
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14.05.2021 18:24
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стесняюсь спросить... а как обнаружили-то?! решили испробовать десерт?
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14.05.2021 14:50 Ответить
Не стесняйся! Чукчя не читатель?--Хитрость буковинца разоблачили с помощью сканера в пункте пропуска "Порубное".
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14.05.2021 15:01 Ответить
для этого существуют портативные сканеры биологического типа
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7065
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14.05.2021 15:42 Ответить
Фігня яка. Цигарки у "Наполеоні". Я на початку 90-х перевозив бакси у цигарках. В кожній цигарці 100 баксова купюра. У пачці 2000 баксів.
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14.05.2021 14:59 Ответить
А куди перевозив?
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14.05.2021 16:19 Ответить
Туда куда за товаром ехал,а для большей экономии,из высыпаного табака самокрутки крутил.
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14.05.2021 16:38 Ответить
О сколько нам открытий чудных готовит просвященья труд....
будут тяперича все торты проверять!!!
то есть была банальная наводка
или пострадавший сильно краснел и переминался с ноги на ногу Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт "Наполеон", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2359
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14.05.2021 15:11 Ответить
Коломбо "белые гетры"
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14.05.2021 15:32 Ответить
Горжусь земляками! Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1820
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14.05.2021 15:35 Ответить
ты не один... Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1147
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14.05.2021 18:25 Ответить
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7317

Даже не сомневаюсь! ))
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14.05.2021 18:27 Ответить
"главным ингрединетом" - Садис, два!
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14.05.2021 16:18 Ответить
Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1139

Не ругайте пианиста, он играет, как умеет. ))
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14.05.2021 18:24 Ответить
а если это рецепт такой...- иди докажи.... Буковинець намагався провезти в Румунію набитий сигаретами торт "Наполеон", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6220 - это "борьба" с ....- вот что бы от такого - перевоза нескольких блоков сигарет - проиграла Украина...- окромя того что он, "перевозчик ", бы заработал себе на покушать 10 ойро....- вот когда фуры товара непрерывным потоком заходят в Украину - без оплаты налогов...- это нормальок - все в теме - все в кэшэ зЭлени и шЭколадэ...
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14.05.2021 18:24 Ответить
А разве это проблема Украины, а не Румынии?
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14.05.2021 18:51 Ответить
Но єслі єсть в "Наполеонє" пачькі сігарєт,
Значіт всьо нє так уж плохо на сєводняшній день...
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14.05.2021 19:41 Ответить
Надо было брать торт "Киевский", и нашпиговывать его коксом.
Был бы совсем другой бизнес.
И совсем другая статья.
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14.05.2021 20:12 Ответить
 
 