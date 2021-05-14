Буковинец пытался провезти в Румынию набитый сигаретами торт "Наполеон", - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На границе с Румынией украинские пограничники изъяли контрабандную партию сигарет, которую замаскировали под торт "Наполеон".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что в торт, в котором были спрятаны 79 пачек сигарет, пытался провезти в Румынию 23-летний житель Черновицкой области.

"На вид обычный торт "Наполеон", но оказалось, что "кулинарный шедевр" был приготовлен не по классическому рецепту. Главным ингрединетом для изготовления кондитерского изделия были сигареты. Роль коржей для торта выполнили 79 пачек сигарет. Сверху "сладкий десерт" был смазанный заварным кремом с кондитерской присыпкой. Однако такое авторское "кулинарное произведение искусства" не попадет на страницы сборника рецептов", - говорится в сообщении.

Хитрость буковинца разоблачили с помощью сканера в пункте пропуска "Порубное".

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Еще 79 пачек сигарет, смесь для кальяна и 40 стиков для электронных сигарет были мужчина спрятал в сумку для оргтехники.

Правоохранители изъяли у буковинца контрабанду, товар оценили в 11 тысяч гривен.







Фото: сайт Госпогранслужбы