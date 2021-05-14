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Новости Общество
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ГФС (1364) Мельник Вадим (66)

31 обыск, 11 сообщений о подозрении и неуплаченные 100 млн грн налогов, - в ГФС отчитались о следственных действиях в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Общество

31 обыск, 11 сообщений о подозрении и неуплаченные 100 млн грн налогов, - в ГФС отчитались о следственных действиях в Киеве

Сотрудники ГУ ГФС в г.Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры за последние дни провели 31 обыск коммунальных предприятий столицы и их подрядных компаний в рамках расследования уголовных производств по уклонению от уплаты налогов и злоупотреблениям полномочиями.

Общая сумма уклонений, доказательства в отношении которых получила ГФС благодаря изъятию первоначальной финансово-хозяйственной документации, превышает 100 млн гривен, что эквивалентно стоимости 150 тыс. доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения и украинское общество в целом. Об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник.

"По результатам проведенных процессуальных мер вручено 11 сообщений о подозрении. Обеспечить экономическую безопасность государства невозможно без искоренения противоправных схем с присвоением публичных финансов столицы, которая является крупнейшим генератором валового национального дохода Украины. Уверен, что именно Киев должен задавать тренды в борьбе с правонарушениями в сфере налогообложения, масштабируя этот опыт на регионы нашей страны. Действиям лиц, причастных к присвоению коррупционной ренты в столице, будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация, - заявил глава ГФС.

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Когда правоохоронці уже займутся монолитным ужасом на М Лыбидьская. Стрела башенного крана постоянно висит над дорогой и тротуаром, ходить страшно.
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14.05.2021 15:03 Ответить
" что эквивалентно стоимости 150 тыс. доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения и украинское общество в целом. Об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник." - Мельник, посчитай куртку Степанова в вакцинах. Идиот 31 обыск, 11 сообщений о подозрении и неуплаченные 100 млн грн налогов, - в ГФС отчитались о следственных действиях в Киеве - Цензор.НЕТ 7757
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14.05.2021 15:13 Ответить
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал среднюю стоимость одной дозы вакцины от коронавируса, которую приобрела Украина. По его словам, одна доза вакцины в среднем обходится государству в 7,52 доллара.

7,52х27=203,04грн
100 000 000 : 200 = 500 000 доз вакцин
500 000 - 150 000 = 350 000 доз вакцин куда делись
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14.05.2021 15:17 Ответить
Коли вже вони навчаться звітувати не кількістю обшуків, не кількістю підозр, не кількістю потенційних невиплат податків, а кількістю виграних у суді справ і кількістю повернутих державі, тобто нам, коштів.
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14.05.2021 15:36 Ответить
 
 