31 обыск, 11 сообщений о подозрении и неуплаченные 100 млн грн налогов, - в ГФС отчитались о следственных действиях в Киеве
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Сотрудники ГУ ГФС в г.Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры за последние дни провели 31 обыск коммунальных предприятий столицы и их подрядных компаний в рамках расследования уголовных производств по уклонению от уплаты налогов и злоупотреблениям полномочиями.
Общая сумма уклонений, доказательства в отношении которых получила ГФС благодаря изъятию первоначальной финансово-хозяйственной документации, превышает 100 млн гривен, что эквивалентно стоимости 150 тыс. доз вакцин от коронавируса, в которых остро нуждается система здравоохранения и украинское общество в целом. Об этом сообщил председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник.
"По результатам проведенных процессуальных мер вручено 11 сообщений о подозрении. Обеспечить экономическую безопасность государства невозможно без искоренения противоправных схем с присвоением публичных финансов столицы, которая является крупнейшим генератором валового национального дохода Украины. Уверен, что именно Киев должен задавать тренды в борьбе с правонарушениями в сфере налогообложения, масштабируя этот опыт на регионы нашей страны. Действиям лиц, причастных к присвоению коррупционной ренты в столице, будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, - заявил глава ГФС.
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7,52х27=203,04грн
100 000 000 : 200 = 500 000 доз вакцин
500 000 - 150 000 = 350 000 доз вакцин куда делись