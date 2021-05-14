В Моршине в рамках эксперимента вакцинировали от коронавируса 61% населения: переходят ко второму этапу исследования, - мэр Ильницкий

В Моршине (Львовская область) вакцинировали против COVID-19 более 60% населения в рамках эксперимента.

Об этом рассказал мэр Моршина Руслан Ильницкий в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, по состоянию на 2020 год в городе насчитывалось более 5700 жителей.

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61% населения Моршина удалось привить в течение месяца.

Им вкололи первую дозу препарата CoronaVac китайского производства.

Уже на следующей неделе горожане получат вторую дозу, говорит Ильницкий.

Массовую вакцинацию провели в рамках эксперимента для изучения эффективности вакцинации в отдельно взятом населенном пункте.

Запись на вакцинацию всех желающих проводили через семейных врачей, а также на сайтах и ​​Facebook-страницах Моршинского горсовета и местной больницы.

В городе разместили три билборда, на магазинах расклеили плакаты. Ставили также палатки, где раздавали информацию о важности вакцинации в целом, и о CoronaVac частности. Информацию распространяли местное телевидение и соцсети.