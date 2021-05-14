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Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он считает, что это якобы "зачистка политического поля" в Украине.

Он также заявил, что в Украине, "похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, что они поддерживают решения подобного рода", - цитирует Путина российский "Интерфакс".

По его словам, Россия будет вынуждена реагировать на действия властей Украины, направленные якобы на зачистку политического пространства страны от сил, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно должным образом, имея в виду все угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, и ничего - это считается нормой", - уверяет он.

Читайте также: Песков об отношениях Медведчука с Путиным: Они знают друг друга, неоднократно встречались, но он остается украинским политиком

То есть, по его мнению, принимаются "решения явно политические и избирательные, направленные только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирные решения кризиса на юго-востоке Украины, на Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией".

Как сообщалось, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Будут еще минусы, - Зеленский

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Топ комментарии
+25
Какое твоё х...ское дело, что в нашем политическом поле? О Казани меньше, падла, беспокоится, чем о своём куме-лазутчике.
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14.05.2021 15:01
+14
Госпаде боже мой рускоговорящего мердтвердчука ущемляют, щас еще разопнут без трусиков на доске обявлений 😂😂😂.
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14.05.2021 15:02
+14
Моль, а где твоя реакция была при Немцове, например?
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14.05.2021 15:02
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О Зелепузику от шефа прилетело))))
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14.05.2021 15:00 Ответить
уффф.. сейчас фуйло как ответит.. новыми санкциями против кацапов))
ну не запретит же он вовке-зеленскому, своему торговому партнеру, продавать свои дебильные сериальчики в рашке..
И уж тем более - не отменит финансирование минобороной рашки - расейских фирм зеленского Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 4405
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14.05.2021 15:17 Ответить
Какой он нах ЕГО торговый партнер? Он партнер одного канала и запретить этот сериал ему, как и лишить его квартиры в Крыму ничего не стоит. Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 2827
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14.05.2021 15:34 Ответить
зебил, не истери Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 6205
вовка0шмаркля ен только торговый партнер мертведчука, но и воки-фуйла..
достаточно вспомнить покупки электоэнергии в рашке по ПРЯМОМУ приказу зеленского Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 6267
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14.05.2021 15:37 Ответить
навального убьете?
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14.05.2021 17:29 Ответить
а уж про то что кремль финансировал и финансирует компании зеленского - разве что совсем тупые боты зеленского "не знают":
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
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14.05.2021 15:38 Ответить
Сериал"Папик"-запретят? Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 8645
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14.05.2021 15:27 Ответить
ну как запретят... пуйло поступит категорично: прикажет увеличить финансирование компаний зеленского в рашке Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 1036
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14.05.2021 15:40 Ответить
Ви знаєте, що мене аж пройняла сльоза сміху та "співчуття" судовій системі України , коли я прочитав фразу:

- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."

Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...

- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!

- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.

А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...

Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії..
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14.05.2021 15:46 Ответить
Какое твоё х...ское дело, что в нашем политическом поле? О Казани меньше, падла, беспокоится, чем о своём куме-лазутчике.
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14.05.2021 15:01 Ответить
Госпаде боже мой рускоговорящего мердтвердчука ущемляют, щас еще разопнут без трусиков на доске обявлений 😂😂😂.
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14.05.2021 15:02 Ответить
прокомментировал арест Медведчука

какой арест?
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14.05.2021 15:02 Ответить
***
у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь ))))
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14.05.2021 15:06 Ответить
домашний (в смысле арест)...
или ты думаешь что суд может по другому арестовать депутата?
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14.05.2021 15:23 Ответить
Моль, а где твоя реакция была при Немцове, например?
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14.05.2021 15:02 Ответить
Он сказал, что то не он..
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14.05.2021 15:04 Ответить
Убийство Немцова - это и есть реакция.
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14.05.2021 15:33 Ответить
Ну Путин в курсе дела, знает как зачищать..то новичком, то пулей..
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14.05.2021 15:02 Ответить
та знаем уже как ты умеешь реагировать (пугать) Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать - Цензор.НЕТ 1014
Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать - Цензор.НЕТ 1450
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14.05.2021 15:04 Ответить
Зачистка агентуры *****.
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14.05.2021 15:06 Ответить
оксанку иметь будешь!)))
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14.05.2021 15:07 Ответить
Во дворе, куда нельзя с браслетом
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14.05.2021 15:09 Ответить
в конуре!)))
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14.05.2021 15:11 Ответить
а каких угрозах поёт песню кремлёвская сатана ?
а стрелять "Градами" из н.п. Гуково по н.п.Зеленополье, который находится в другой стране - не считалось "угрозой" ???
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14.05.2021 15:07 Ответить
Чмошное *****, прокомментируй зачистку политического поля Беларуси.
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14.05.2021 15:10 Ответить
Чья бы корова мычала...
Наслышаны про "не зачистку полит.поля" на России- Ходорковский на десяточку, Навальный-неизвестно выйдет ли теперь вообще, Немцов- навсегда, Политковская- навсегда, Березовский-навсегда, Тесак- навсегда, и многие другие тонны крови..
Про отжатие всех когда-то независимых СМИ, вообще, лучше и не вспоминать...
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14.05.2021 15:12 Ответить
Давай меньше гавкай,а излагай факты кто из власти работает с РФ,сливай прослушку,мы должны узнать своих героев
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14.05.2021 15:14 Ответить
А почему Путин так забеспокоился? Наши внутренние проблемЬІ, разберитесь со своими.
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14.05.2021 15:16 Ответить
ну ***** как *****...вынужден всем своим помогать))))
меня терзают смутные сомнения - во всем этом нестройном хоре высказываний по поводу и без относительно обраслетиного мертвечука...совсем не слышно хи-хиканья Ваны...
что ледяЮ думает про весь этот балаган ?
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14.05.2021 15:16 Ответить
А твое какое свинячье дело до суверенной страны?! Реагировать оно будет, блин! У себя сначала разберись, деятель хренов!
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14.05.2021 15:18 Ответить
Путин такой тупой, что не понимает, что чем больше он пытается захватить Украину, тем больше его ненавидят все Украинцы. Чем больше РФ будет пытаться оказывать влияние на Украину, тем меньше этого влияния у него будет, и даже больше Украинцы будут хотеть в союз с НАТО и Западом. Его действия оказывают психологически реверсивные действия!
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14.05.2021 15:19 Ответить
Какое тебе дело до "политического поля" в Украине, ******?
А с махальным - это не зачистка "полей"?
Хотя с точки зрения крымлёвских лядей махальный=мертвечук. Хотя, по сути, и один и второй - лайт весия *****.
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14.05.2021 15:19 Ответить
Влаптерожденный барин возмущен !
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14.05.2021 15:23 Ответить
Бледная моль пугает?
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14.05.2021 15:24 Ответить
"кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, и ничего" Источник: https://censor.net/ru/n3265319

Це він натякає на нерухомість ЗЕ в Криму, бізнес мертветчуків на московії в паливній сфері, на прокат "Сватів", "Папіка" на теренах великої та неосяжної? Чи знов "барига", "ліпєцкая фабріка" і т.п.?
Якби не ядерний дубець у цієї мавпи та мільйони тон "м'яса", яким вони звикли перемагати у війні, то було б весело спостерігати за їх істериками. А так від цих крис можна очікувати чого завгодно
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14.05.2021 15:24 Ответить
потрібно, щоб світ якмога скоріше визнав рашку державою-терористом (яко оту кндр). Тоді - нехай вякають...
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14.05.2021 15:25 Ответить
Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля.


Меня цитирует, гад! *)

Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 4878 Bandera Rosa

Идёт зачистка информационно-политического-финансового поля...
11.05.2021 17:29
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14.05.2021 15:26 Ответить
раз ботоксное ***** задергалось, значит все правильно делается. Даже Зеля иногда способен на случайный правильный шаг
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14.05.2021 15:27 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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14.05.2021 15:29 Ответить
"Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать"
_Сосай, гнида!
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14.05.2021 15:32 Ответить
Да да всех, всех ****** работающих с ********** к ногтю здесь я согласен с бункерной крысой.
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14.05.2021 15:36 Ответить
А почему браслет, а не СИЗО с пресс-хатой, как это делается в орде? Неделя в хате - и преступник во всем признается.
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14.05.2021 15:42 Ответить
Що може сказати лідер нациської імперії ? може в рашиській расеї залишились якісь опозиційні ЗМІ? там взагалі повна зачистка від тих хто має їншу думку,я вже не кажу що б там була хоч якась українська газета чи журнал ,так що треба захищати Україну від агентів ворога.
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14.05.2021 15:53 Ответить
Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 3892 ПТН-ПНХ Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 7727
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14.05.2021 15:58 Ответить
Двадцать лет назад комуно-фашист путлер зачистил политическое поле в паРаше, теперь у него чистое, кастрированное политическое поле, если это правильно тогда почему Украина не имеет право зачистить свое поле, не вижу логики в твоей тупой старческой башке, кремлевский педофил.
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14.05.2021 16:00 Ответить
Не отравили,не грохнули на мосту! Разве это зачистка?!
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14.05.2021 16:13 Ответить
а это идея
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15.05.2021 11:10 Ответить
Ага..В адрес Лукашенко от Пуйла,або Ким Чен Ыына такого не услышишь.Лишь только в адрес свободного мира с позиции перевёрнутой демократии открывает свою пасть Пуйло Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 6606
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14.05.2021 16:24 Ответить
Интересно получается- моль Навального посадить может, а мы этого гавнюка закрыть не можем....
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14.05.2021 16:46 Ответить
тю...та хіба це "зачистка"?інша справа на Росії-то біля самої Червоної площі одного лідера опозиції розстрілюють,то іншому фсбешники труси "новічком"намажуть...
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14.05.2021 16:55 Ответить
Пуйло-*****!!А какое твоё свинячее дело ,что у нас в УКраине делается?? сопи в дырочку и лови своих сумашедших татар-убийц!!
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14.05.2021 16:55 Ответить


Шановне Пандство@crimeapanda 1 ч

Медведчуку надели электронный браслет, а правильно электрический стул.
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14.05.2021 17:09 Ответить
Ожидаем от бубочки ответных заявлений в связи с закрытием на мордоре украинских школ, библиотек... ведь они за праведное сотрудничество с мокшанами...
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14.05.2021 17:12 Ответить
Это он про новального шоли втирает?!
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14.05.2021 17:23 Ответить
Нанеси ответный удар - запрети в рашке интернет и укуси себя за жопу.
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14.05.2021 17:56 Ответить
Путін і його команда зачищає свою територію від іноземних агентів. Керівництво України робить теж саме. Чим ми гірші? Займайтесь своїми справами, не лізьте в наші.
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14.05.2021 19:14 Ответить
Путін і його команда зачищає свою територію від іноземних агентів. Керівництво України робить теж саме. Чим ми гірші? Не лізьте в наші справи. В Україні це роблять цивілізовано, в правовий спосіб: відбуваються судові процеси, не використовують "Новичок," примусово здорових людей не закривають в "психушках."
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14.05.2021 19:33 Ответить
Насрав Зеленський )(уйлу праямо на голову . Не засцав. Тепер )(уйло , якщо не зможе захистити свого кума, втратить авторитет в своїй зграї.
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14.05.2021 21:32 Ответить
Пукін робе вигляд що це не його ідея тіпа засудити його кума і "посадити" і комфортний домашній арешт.
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА Путін про справу проти Медведчука: Очевидна зачистка політичного поля. Будемо змушені на це реагувати - Цензор.НЕТ 7289
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14.05.2021 23:04 Ответить
Зачистун.
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14.05.2021 23:07 Ответить
кацапам и какао-ботам не нравится дело против медведчука.
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14.05.2021 23:16 Ответить
кому бы еще говорить о зачистке, так это не Х"йлу.
про его зачистки все знают, типа Немцов, Навальный, Ходорковский, Политковская, Литвиненко, Березовский.
мало? а сколько менее значимых людей загнобили вообще хз.
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14.05.2021 23:18 Ответить
Срати на путіна .
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15.05.2021 06:21 Ответить
 
 