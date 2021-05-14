"Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать"

Президент России Владимир Путин прокомментировал арест нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он считает, что это якобы "зачистка политического поля" в Украине.

Он также заявил, что в Украине, "похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.

"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, что они поддерживают решения подобного рода", - цитирует Путина российский "Интерфакс".

По его словам, Россия будет вынуждена реагировать на действия властей Украины, направленные якобы на зачистку политического пространства страны от сил, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно должным образом, имея в виду все угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, и ничего - это считается нормой", - уверяет он.

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То есть, по его мнению, принимаются "решения явно политические и избирательные, направленные только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирные решения кризиса на юго-востоке Украины, на Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией".

Как сообщалось, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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