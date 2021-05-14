Путин о деле против Медведчука: Очевидная зачистка политического поля. Должны будем на это реагировать
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент России Владимир Путин прокомментировал арест нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он считает, что это якобы "зачистка политического поля" в Украине.
Он также заявил, что в Украине, "похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА-Новости.
"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации. И ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, что они поддерживают решения подобного рода", - цитирует Путина российский "Интерфакс".
По его словам, Россия будет вынуждена реагировать на действия властей Украины, направленные якобы на зачистку политического пространства страны от сил, заинтересованных в сотрудничестве с Россией.
"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно должным образом, имея в виду все угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", - сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России, и, кстати говоря, в Крыму тоже, и ничего - это считается нормой", - уверяет он.
То есть, по его мнению, принимаются "решения явно политические и избирательные, направленные только на одно - зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирные решения кризиса на юго-востоке Украины, на Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией".
Как сообщалось, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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ну не запретит же он вовке-зеленскому, своему торговому партнеру, продавать свои дебильные сериальчики в рашке..
И уж тем более - не отменит финансирование минобороной рашки - расейских фирм зеленского
вовка0шмаркля ен только торговый партнер мертведчука, но и воки-фуйла..
достаточно вспомнить покупки электоэнергии в рашке по ПРЯМОМУ приказу зеленского
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры. Это компания - основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того - из бюджета минобороны РФ - «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
И весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и ничего не платят в бюджет Украины
- "Раніше прокуратура просила відправити Медведчука в СІЗО з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн грн. Медведчук заявляв, що через блокування його рахунків не зможе сам заплатити за себе заставу."
Це ж могло вирішитися настільки елементарно, як Ківі захистити дисертацію при Шкарлеті...
- Підозрюваний в суді виписує платіжне доручення на 300 млн..грн, а суд розблоковує рахунки Медведчука на суму доручення... Все!
- І випадку, коли підозрюваний раптом "затримається"! в гостях у Путіна на кілька років, Україна хоча б отримала 300 млн.грн.
А так... весь "сир-бор" завершиться показними "квадратними очима" актора преЗЕ - відомого, запеклого борця зі злочинністю, борця "за мір во всьом мірє"...
Бо, в результаті судової бодяги, портрет нині підозрюваного - треба буде малювати з пальмовою віткою, з німбом навколо голови, чи прибивати ангельські крила до його лопаток... Путін може присвоїти йому героя росії, а Єрмак - героя малоросії..
какой арест?
у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь ))))
или ты думаешь что суд может по другому арестовать депутата?
а стрелять "Градами" из н.п. Гуково по н.п.Зеленополье, который находится в другой стране - не считалось "угрозой" ???
Наслышаны про "не зачистку полит.поля" на России- Ходорковский на десяточку, Навальный-неизвестно выйдет ли теперь вообще, Немцов- навсегда, Политковская- навсегда, Березовский-навсегда, Тесак- навсегда, и многие другие тонны крови..
Про отжатие всех когда-то независимых СМИ, вообще, лучше и не вспоминать...
меня терзают смутные сомнения - во всем этом нестройном хоре высказываний по поводу и без относительно обраслетиного мертвечука...совсем не слышно хи-хиканья Ваны...
что ледяЮ думает про весь этот балаган ?
А с махальным - это не зачистка "полей"?
Хотя с точки зрения крымлёвских лядей махальный=мертвечук. Хотя, по сути, и один и второй - лайт весия *****.
Це він натякає на нерухомість ЗЕ в Криму, бізнес мертветчуків на московії в паливній сфері, на прокат "Сватів", "Папіка" на теренах великої та неосяжної? Чи знов "барига", "ліпєцкая фабріка" і т.п.?
Якби не ядерний дубець у цієї мавпи та мільйони тон "м'яса", яким вони звикли перемагати у війні, то було б весело спостерігати за їх істериками. А так від цих крис можна очікувати чого завгодно
Меня цитирует, гад! *)
Bandera Rosa
Идёт зачистка информационно-политического-финансового поля...
11.05.2021 17:29
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
_Сосай, гнида!
Шановне Пандство@crimeapanda 1 ч
Медведчуку надели электронный браслет, а правильно электрический стул.
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЙШОВ ДАРМА
про его зачистки все знают, типа Немцов, Навальный, Ходорковский, Политковская, Литвиненко, Березовский.
мало? а сколько менее значимых людей загнобили вообще хз.