В Беларуси военнослужащего приговорили к 18 годам тюрьмы за "слив" данных талеграм-каналу Nexta

Верховный суд Беларуси признал сотрудника Генштаба капитана Дениса Урада, который упоминался в фильме "Манкурты" белорусского телеканала ОНТ, виновным в государственной измене и приговорил к 18 годам колонии усиленного режима, а также к лишению воинского звания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Настоящее время".

Процесс проходил в закрытом режиме.

По утверждению создателей фильма, Денис Урад 14 марта сфотографировал секретное письмо от министра МВД министру обороны и отправил его Степану Путило, создателю телеграм-канала Nexta. "Тот опубликовал и забыл об информаторе, а капитану сидеть долго – от 10 до 20 лет. Статья – измена государству", – заметил тогда диктор.

"С учетом представленных гособвинителем доказательств, высокой степени общественной опасности содеянного, последствий в виде вреда национальной безопасности Ураду Д.М. на основании ч. 2 ст. 356 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначено строгое наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с лишением воинского звания "капитан"", - подтвердили информацию в Генпрокуратуре страны.

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