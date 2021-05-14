Под Киевом обнаружили повешенным 14-летнего подростка, который перед смертью выложил в чат боевые патроны и заявил о намерении их взорвать. ФОТО

Под Киевом в Вышгороде повесился 14-летний подросток. Это произошло после того, как парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и заявил о намерении их взорвать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, вчера в полицию поступило сообщение от жительницы города Вышгород о том, что ее 14-летний сын исчез. Парень собирался идти в музыкальную школу, но на занятия так и не появился. На телефонные звонки не отвечал.

На место происшествия прибыли руководство, оперативники уголовного розыска, ювенальные полицейские, бойцы полка особого назначения, наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции и кинологи.



Фото: сайт полиции

Установлено, что парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и намеревался их взорвать.

Правоохранители провели ряд оператавно-розыскных мероприятий, отработали камеры видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. Он покончил жизнь самоубийством. Также в личных вещах парня найдено 4 патрона к автомату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В текущем году наблюдаем всплеск попыток суицида среди подростков, - Венедиктова

Следователи Вышгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и причины такого поступка.