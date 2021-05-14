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Новости Происшествия
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дети (6026) Киевская область (3539) Нацполиция (15749) самоубийство (859) Вышгород (75)

Под Киевом обнаружили повешенным 14-летнего подростка, который перед смертью выложил в чат боевые патроны и заявил о намерении их взорвать. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Под Киевом в Вышгороде повесился 14-летний подросток. Это произошло после того, как парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и заявил о намерении их взорвать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, вчера в полицию поступило сообщение от жительницы города Вышгород о том, что ее 14-летний сын исчез. Парень собирался идти в музыкальную школу, но на занятия так и не появился. На телефонные звонки не отвечал.

На место происшествия прибыли руководство, оперативники уголовного розыска, ювенальные полицейские, бойцы полка особого назначения, наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции и кинологи.

Под Киевом обнаружили повешенным 14-летнего подростка, который перед смертью выложил в чат боевые патроны и заявил о намерении их взорвать 01
Фото: сайт полиции

Установлено, что парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и намеревался их взорвать.

Правоохранители провели ряд оператавно-розыскных мероприятий, отработали камеры видеонаблюдения и ночью обнаружили тело несовершеннолетнего повешенным на дереве. Он покончил жизнь самоубийством. Также в личных вещах парня найдено 4 патрона к автомату.

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Следователи Вышгородского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и причины такого поступка.
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Топ комментарии
+13
Дурня якась! Патрони, чат, самогубство...
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14.05.2021 15:10
+8
и музыкальная школа...
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14.05.2021 15:12
+7
Ну ти й д...б!
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14.05.2021 15:20
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Дурня якась! Патрони, чат, самогубство...
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14.05.2021 15:10 Ответить
и музыкальная школа...
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14.05.2021 15:12 Ответить
И фотка к статье
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14.05.2021 16:21 Ответить
Родители у него есть ?
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14.05.2021 15:12 Ответить
мать - точно...она ж забеспокоилась, что сын не пошел в музыкалку...и замолчал его телефон
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14.05.2021 15:17 Ответить
Ось і ще одного майбутнього виборця шлюх народа і їх керманича не стало...
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14.05.2021 15:12 Ответить
Ну ти й д...б!
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14.05.2021 15:20 Ответить
Памятаю Володимира Івасюка також знайшли в Брюховецькому лісі повішеним....
(офіційно ніби 18 травня)
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14.05.2021 15:17 Ответить
Патроны-то тут при чем?
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14.05.2021 15:39 Ответить
Если честно связь самоубийства с патронами очень сомнительная.
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14.05.2021 15:45 Ответить
Да у пацанов в 80е были и самапалы и патроны и.тд. но повешеный ...тут вопросы.
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14.05.2021 15:49 Ответить
Странная история
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14.05.2021 16:04 Ответить
4 патрона от автомата разнесли бы взрывом пол Вышгорода..)(
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14.05.2021 16:40 Ответить
Мутная история, и где он взял патроны, тайник дыровский нашел?
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14.05.2021 17:03 Ответить
Исполнитель путинского теракта в Татарстане предупреждал, что следующей будет Украина (если кто не в курсе, там тоже не с первого раза вышло, первая жертва секты тоже "самоубилась", а уже второй начал палить как заказывали). Но наши силовики дюже заняты сериалом про Медведчука.
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14.05.2021 17:54 Ответить
Кто то из родственников упредил преступление
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14.05.2021 18:57 Ответить
черговий "Синій кит"?
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14.05.2021 19:57 Ответить
 
 