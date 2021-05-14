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алкоголь (1656) МВД (9224) наркотики (2108) Геращенко Антон (1438) реабилитация (322)

В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз

Государство должно финансировать лечение и реабилитацию лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, в специальных центрах. Это позволит снизить преступность зависимых лиц в 4-5 раз.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на конференции "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что сегодня делает государство, чтобы помогать людям, попавшим в психическую зависимость от психоактивных веществ? Ничего! На сегодняшний момент полиция задерживает человека, который в десятый или пятнадцатый раз украл что-то с полки в супермаркете или ограбил какой-то дачный домик, или украл велосипед", – сказал Геращенко.

Далее, по его словам, полиция направляет такого человека в суд, и судья избирает ему меру пресечения.

"Как правило, эта мера пресечения не связана с содержанием под стражей: это личное обязательство или ночной домашний арест, или какие-то другие мелкие меры. После этого лицо, которое все равно хочет употреблять наркотики, идет и снова совершает преступление. Таким образом, карательная система государства абсолютно не решает проблему зависимости, она совершенно не снижает преступности, и выход, который мы видим в Министерстве внутренних дел и разрабатываем вместе с общественными организациями Анны Мищенко и Украинским институтом будущего, – это ввести в законодательство возможность для судов, для правоохранительных органов в уголовном процессе направлять людей, совершивших преступления из-за зависимости, по решению суда на социально-психологическую реабилитацию", – отметил чиновник.

Геращенко добавил, что на сегодняшний момент разработан соответствующий законопроект, который направлен целому ряду общественных и правозащитных организаций, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, в Министерство юстиции, Офис генерального прокуратура и другие органы…для согласования и вычитки его в деталях", после чего он будет предложен Верховной Раде и президенту.

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"Смысл этого законопроекта заключается в том, чтобы государство наконец взяло на себя решение этой чрезвычайно серьезной социальной и криминальной проблемы, чтобы государство выделяло деньги на финансирование реабилитации и лечения зависимых лиц. В общих чертах это могло бы выглядеть следующим образом: после принятия этого законопроекта в государственный бюджет по линии социально-психологической реабилитации закладывались бы деньги на оплату лечения лиц, страдающих от зависимости. Далее, если лицо совершило правонарушение и устанавливается факт, что преступление совершено из-за того, что такое лицо психологически зависимо от употребления алкоголя или наркотиков, то суд может, кроме меры пресечения, направить его на обязательную социально-психологическую реабилитацию в систему негосударственных центров, которые находились бы на учете в Министерстве социальной политики и соответствовали государственным стандартам, и в которых бы люди, уже имеющие опыт такой зависимости и преодолевшие ее, могли бы, делясь таким опытом, останавливать людей на пороге гибели, возвращать их и социализировать в общество", – рассказал замминистра.

Он отметил, что такие центры уже существуют в Украине. Но государство абсолютно не несет за это ответственности, не помогает таким центрам, и они существуют фактически вне рамок правового поля

"Общая задача, которую мы ставим в Министерстве внутренних дел, сотрудничая с общественными организациями в деле борьбы с зависимостями, это снижение уровня зависимости от психически активных веществ – алкоголя, наркотиков, чем мы сможем сохранять жизнь и здоровье людей. И таким образом мы будем предотвращать преступления", – подчеркнул Геращенко.

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Он подытожил, что государство должно взять на себя ответственность за социально-психологическую реабилитацию психологически зависимых лиц.
"Мы рассчитываем, что если такой закон будет принят, и государство возьмет на себя финансирование лечения и реабилитации психологически зависимых лиц, то мы в течение четырех-пяти лет сможем получить результат в виде снижения преступности, обусловленной зависимостью виновных лиц", – резюмировал заместитель министра внутренних дел.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
мусора перестанут продавать наркоту???)))
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14.05.2021 15:17
+5
Аполитично рассуждаете. А кормушку для мусоров такую чем заменить прикажете?
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14.05.2021 15:17
+2
Ога, т.е. я тех наркетов, которые у меня тачку и стремянку с.издили на днях ещё и кормить и лечить за свой счёт должен?
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14.05.2021 15:17
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Может надо снизить наркозависимость в 4-5 раз ?
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14.05.2021 15:15 Ответить
Аполитично рассуждаете. А кормушку для мусоров такую чем заменить прикажете?
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14.05.2021 15:17 Ответить
нее, только официальную статистиук по преступлениям..
Ну типа сейчас станет возможным официально откупится от мусоров и не открывать дела В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз - Цензор.НЕТ 9139
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14.05.2021 15:30 Ответить
Дайте миллиарды Авакову. Авакову нужно много миллиардов. И все ведь по доброте душевной, не корысти для, а наркоманов ради...
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14.05.2021 15:17 Ответить
Ога, т.е. я тех наркетов, которые у меня тачку и стремянку с.издили на днях ещё и кормить и лечить за свой счёт должен?
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14.05.2021 15:17 Ответить
мусора перестанут продавать наркоту???)))
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14.05.2021 15:17 Ответить
теперь она станет дороже и будет доступна далеко не всем.
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14.05.2021 15:24 Ответить
чушь. Как водка по 100 грн. Думаешь ее на большие мероприятия, такие как свадьба, юбилей или поминки в магазинах покупают? Или "синяки" берут? "Левый" спирт, контрафактная водка да самогон. Кстати. Так было есть и будет. Кому классная дорожка из первосортного кокаина, а кому клей
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14.05.2021 15:31 Ответить
не продавать, а крышивать
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14.05.2021 15:25 Ответить
это одно и тоже
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14.05.2021 15:32 Ответить
ну конечно , зачем бороться с нарко оборотом , лучше ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий) для нариков создадим , там и реализовывать легче и под присмотром все нарики будут
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14.05.2021 15:17 Ответить
В МВД представили законопроект, который позволит снизить преступность на почве наркозависимости в 4-5 раз - Цензор.НЕТ 4305
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14.05.2021 15:22 Ответить
А Президента это касается?
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14.05.2021 15:23 Ответить
нет ... у него прямые поставки из-за кордона (они мимо ментовской статистики)))))
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14.05.2021 15:53 Ответить
а Антошка слышала про такое понятие в юриспруденции, как рецидив?
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14.05.2021 15:23 Ответить
Легалезуем траву. Преступность упадет на 60%. Это рынок который контролирует Аваков лобируя запрет!
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14.05.2021 15:25 Ответить
"Государство должно финансировать лечение и реабилитацию лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, в специальных центрах. Это позволит снизить преступность зависимых лиц в 4-5 раз".
Это уже проходили, при совке.
И что, ЛТП сильно помогли снизить преступность?
Блин, совсем забыл, опять деньги ведомству на кормёжку не хватает...
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14.05.2021 15:25 Ответить
ага ...
боритесь с последствиями ,
а причины - не трогайте,
причины- они кормят нас !
(подпись : менты Украины )
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14.05.2021 15:28 Ответить
спєціальниє центри треба для мєнтів будувати і тримати їх там за кришування наркоторгівлі. І тоді кількіст наркоманів насправді зменшиться
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14.05.2021 15:37 Ответить
Чергові Нью-Васюки.
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14.05.2021 15:38 Ответить
Дядя, это гос-во не в состоянии провести вакцинацию населения от короны а ты тут свистишь что бы наркош лечить. То есть Вы су...ки будете подсаживать и бабло зарабатывать а нам опять оплачивать их лечение?
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14.05.2021 15:47 Ответить
а давайте еще и по коррупции такие результаты...сказки озвучьте
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14.05.2021 15:54 Ответить
Нужно начать продажу любой наркоты через аптеки по себестоимости.
1) Преступлений станет меньше.
2) Количество наркозависимых уменьшится в 9,12 раза.
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14.05.2021 15:54 Ответить
Бред, но скромненько. К примеру, Хрущев обещал в 1980 году показать последнего преступника, а докладах МВД позднего СеСеСеР преступность снижалась на какой-то процент из года в год. И никого не колебало, что процентов то всего 100%, на все годы по 5 % процентов хватало и процент преступности был приемлемый и снижение. А тут снизится на совсем малость. Ни мы, ни те кто писал, ни те кто снижал не заметят.
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14.05.2021 16:48 Ответить
Сперва крышевали этот бизнес теперь займутся лечением, за государственный(наш) счет.
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14.05.2021 16:59 Ответить
У МВС представили законопроєкт, який дасть можливість знизити злочинність на ґрунті наркозалежності в 4-5 разів - Цензор.НЕТ 9416
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14.05.2021 18:54 Ответить
будут бесплатные дозы раздавать, что бы наркам не надо было изыскивать деньги ?
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14.05.2021 22:03 Ответить
 
 