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Новости Политика Украины
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приватизация (1038) ОГХК (50) ФГИУ (654) Сенниченко Дмитрий (64)

В июне ожидаем первую "ласточку" большой приватизации: на аукцион будет выставлена "Объединенная горно-химическая компания", - Сенниченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В июне ожидаем первую

АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) может быть выставлено на приватизацию уже в июне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества, об этом сказал председатель Фонда Дмитрий Сенниченко на онлайн-встрече с представителями Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), Кредитного учреждения для восстановления (KfW) и Посольства Федеративной Германии в Украине.

Отмечается, что глава ФГИУ проинформировал немецких партнеров о старте большой проиватизации и о первых объектах, которые будут выставлены на прозрачные аукционы в 2021 году.

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"Уже в июне ожидаем первую "ласточку" (большой приватизации. - Ред.) - на аукцион будет выставлена "Объединенная горно-химическая компания". Предварительную заинтересованность по этому активу уже выразили более 10 компаний", - заявил Сенниченко.

Как сообщалось, АО "Объединенная горно-химическая компания" - один из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов. ОГХК создана правительством Украины в 2014 году с целью объединения Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината, которые были возвращены после лизинга в собственность государства.

Верховная Рада 30 марта 2021 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543, который разблокирует большую приватизацию.

Фонд государственного имущества планирует в этом году получить от приватизации 12 млрд грн.
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Топ комментарии
+3
отдадут на приХватизацию ахметке или коломойше..
Скорее - ахметке.. тот готов аж 3 грн заплатит.. А коломойша - жмется.. больше 1 грн не дает..
Вот такая дилема у вовки-шмаркли - или пополнить бюджет Украины на 3 грн, или помочь своему хозяину.))
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14.05.2021 15:28
+3
2014 року Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат стають філіями державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». 2020 року чистий прибуток компанії склав 600 млн грн, що вшестеро більше за 2019-й.

продавати курку яка несе золоті яйця, та най навіть не золоті....
навіщо ?
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14.05.2021 15:32
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нет что бы запусть на благо казны, мы продаем на благо олигархов... и дурак может продать, вывод - сборище идиотов и дураков у власти, не более.. и что самое обидное все 30 лет
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14.05.2021 15:26 Ответить
2014 року Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат стають філіями державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». 2020 року чистий прибуток компанії склав 600 млн грн, що вшестеро більше за 2019-й.

продавати курку яка несе золоті яйця, та най навіть не золоті....
навіщо ?
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14.05.2021 15:32 Ответить
и я про то же!
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14.05.2021 16:21 Ответить
отдадут на приХватизацию ахметке или коломойше..
Скорее - ахметке.. тот готов аж 3 грн заплатит.. А коломойша - жмется.. больше 1 грн не дает..
Вот такая дилема у вовки-шмаркли - или пополнить бюджет Украины на 3 грн, или помочь своему хозяину.))
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14.05.2021 15:28 Ответить
а кто берет ее - огласите пожалуйста
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14.05.2021 15:28 Ответить
большой деребан- проЭкт президента
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14.05.2021 15:29 Ответить
ух ты ж ка... думаю те, кто получил карантинные 8 000 грн смогут поучаствовать...)))))
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14.05.2021 15:37 Ответить
Украина распродала все гос имущество и сидит без денег, а те, кто приватизировал жируют и в деньгах купаются. Украина может нанимать хороших менеджеров, которые сделают гос имущество прибыльным и тогда деньги будут идти в казну страны. А тут как спецом банкротят гос имущество и за бесцень отдают олигархам и те сказочно богатеют. Все гос имущество нужно национализировать обратно и забрать все у олигархов, что они захватили государственного. Мафиозный передел Украинской собственности настоящее название большой приватизации.
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14.05.2021 15:47 Ответить
Они ща ещё приват с молотка пустят за 5коп
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14.05.2021 16:01 Ответить
А до этого приватизация какие результаты кроме олигархии ,свиней корыта с челядью и самого нищего населения в мире. Государство не имеет право продовать публичную власнисть а только преумножать. Или вообще не трогать и уходить в отставку.
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14.05.2021 15:47 Ответить
А до этого приватизация какие результаты кроме олигархии ,свиней корыта с челядью и самого нищего населения в мире. Государство не имеет право продовать публичную власнисть а только преумножать. Или вообще не трогать и уходить в отставку.
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14.05.2021 15:50 Ответить
В июне ожидаем первую "ласточку" большой приватизации: на аукцион будет выставлена "Объединенная горно-химическая компания", - Сенниченко - Цензор.НЕТ 5258
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14.05.2021 15:53 Ответить
зебилы мля, слуги мля
...ани па просьбам трудящихся на земле - решили прадать всю украинскую землю- годувальницю, без всяких опросов мудрага нарида ,
это и шоб цьому нариду українському нечего было даже защищать
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14.05.2021 15:53 Ответить
Купят россияне. Только россияне ведут свой бизнес в этой коррумпированной стране.
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14.05.2021 16:25 Ответить
Вы бы с мелких объектов начали для начала.А то большими кусками подавитесь.На Мордоре Гайдар с Чубайсом,тоже начали вместо поэтапного мелкого оптимального приватизирования, жадно заглатывать гигантов, которые приносят прибыль сегодня,шо привело к обвалу экономики,становлению и укреплению олигархата.Жабы жадные.Для начала законную базу приведите в порядок як фундамент на который эта приватизация будет строится У червні очікуємо першу "ластівку" великої приватизації: на аукціон буде виставлена ​​"Об'єднана гірничо-хімічна компанія", - Сенниченко - Цензор.НЕТ 6734
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14.05.2021 16:55 Ответить
 
 