ВВП Украины в I кв. 2021 года снизился на 2% к I кв.2020-го, – Госстат
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Падение валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2021 года к аналогичному периоду 2020 года ускорилось до 2% с 0,7% в четвертом квартале 2020 года.
Такую предварительную оценку опубликовала Государственная служба статистики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.
По отношению к четвертому кварталу прошлого года ВВП в первом квартале этого снизился (с учетом сезонного фактора) на 1,1%, тогда как кварталом ранее этот показатель составлял 0,8%.
ВВП Украины в 2020 году снизился на 4%, в том числе в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом замедлился соответственно до 3,5% и 0,5%.
Нацбанк оценивал снижение экономики Украины в первом квартале этого года в 1,5%, в целом прогнозируя его рост по итогам года на 3,8%. НБУ ожидает, что во втором квартале рост составит 8,7%, в третьем и четвертом – соответственно 4,2% и 3,6%.
По прогнозу правительства, заложенному в госбюджет, ВВП Украины в 2021 году увеличится на 4,6%.
Пожалуйста, подождите...
да и шмыгаль там повякивал о "600 тыс новых раб мест"
Но люмпен выбрал себеподобного.
А без ВВП то неможливо
...
эпоха бедности ушла.
...
Ось це найсмішніша частина новини...
Пікове підняття цін на залізну руду не здатне підняти ВВП України. Тому що всі інші показники падають.
у бизнеса нет денег на развитие. а если есть то их держат в кубышке чтобы прожить когда совсем все встанет
Но к удивлению зебилья, во первых хуже таки стало, а во вторых, ситуация в экономике продолжает ухудшатся. Также продолжает ухудшатся ситуация и в борьбе с пандемией, провалена вакцинация,страна занимает первые места по смертности от ковида в Европе.
Поэтому, ты 73-х процентный, должен всегда помнить, что все что сейчас происходит в стране это результат твоего выбора, потому что вы сделали это вместе, бо кожен з вас президент.
Тема 40% роста ВВП не раскрыта....
...