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ВВП Украины в I кв. 2021 года снизился на 2% к I кв.2020-го, – Госстат

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ВВП Украины в I кв. 2021 года снизился на 2% к I кв.2020-го, – Госстат

Падение валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2021 года к аналогичному периоду 2020 года ускорилось до 2% с 0,7% в четвертом квартале 2020 года.

Такую предварительную оценку опубликовала Государственная служба статистики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины.

По отношению к четвертому кварталу прошлого года ВВП в первом квартале этого снизился (с учетом сезонного фактора) на 1,1%, тогда как кварталом ранее этот показатель составлял 0,8%.

ВВП Украины в 2020 году снизился на 4%, в том числе в первом квартале прошлого года спад составил 1,2%, после чего во втором квартале ускорился до 11,2%, а в третьем-четвертом замедлился соответственно до 3,5% и 0,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 году экономика будет восстанавливаться и превысит докризисный уровень, - прогноз НБУ

Нацбанк оценивал снижение экономики Украины в первом квартале этого года в 1,5%, в целом прогнозируя его рост по итогам года на 3,8%. НБУ ожидает, что во втором квартале рост составит 8,7%, в третьем и четвертом – соответственно 4,2% и 3,6%.

По прогнозу правительства, заложенному в госбюджет, ВВП Украины в 2021 году увеличится на 4,6%.

Читайте также: Влияние локдауна на ВВП незначительное, но в первом квартале может быть небольшое снижение, - глава НБУ Шевченко

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
а при Порохе ВВП рос.... ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020, – Госстат - Цензор.НЕТ 6677
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14.05.2021 15:34
+26
И бюджет был перевыполнен и золотовалютный запас увеличивался и гос.предприятия приносили прибыль. Цифры об этом говорят однозначно.
Но люмпен выбрал себеподобного.
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14.05.2021 15:40
+18
ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020, – Госстат - Цензор.НЕТ 9009
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14.05.2021 15:39
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а при Порохе ВВП рос.... ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020, – Госстат - Цензор.НЕТ 6677
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14.05.2021 15:34 Ответить
ну дык....кто угодно, но только не Порох!
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14.05.2021 15:35 Ответить
ВВП України в I кв.-2021 знизився на 2% щодо I кв.-2020, - Держстат - Цензор.НЕТ 1070
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14.05.2021 15:53 Ответить
ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020, – Госстат - Цензор.НЕТ 9009
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14.05.2021 15:39 Ответить
нуу.. зато видосики вислюка оманського - полны оптЫмизма в наССыщении зебилов "божьей россой" от найвеличнейшого
да и шмыгаль там повякивал о "600 тыс новых раб мест"
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14.05.2021 15:46 Ответить
И бюджет был перевыполнен и золотовалютный запас увеличивался и гос.предприятия приносили прибыль. Цифры об этом говорят однозначно.
Но люмпен выбрал себеподобного.
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14.05.2021 15:40 Ответить
... и Армия укреплялась, а Путя только скулил
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14.05.2021 15:43 Ответить
"То всьо только за щьот валантьоров"
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14.05.2021 15:45 Ответить
Таке враження, що Сивочолий барига став красти в два рази більше, чи в чотири - какая разніца.))
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14.05.2021 16:43 Ответить
Ну то же был клятый барыга, а тут великие достижения мудрого нарiда
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14.05.2021 15:42 Ответить
Так зелені ж обіцяли "Зробимо їх (тобто нас) разом!"

А без ВВП то неможливо
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14.05.2021 16:17 Ответить
А на сколько снизился по отношению к 1кв. 2019г.?
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14.05.2021 15:34 Ответить
рахуй сам, якщо в першому кварталі 2020-го року падіння було 5%
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14.05.2021 15:52 Ответить
ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020, – Госстат - Цензор.НЕТ 5190
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14.05.2021 15:35 Ответить
ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020, – Госстат - Цензор.НЕТ 9904

...
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14.05.2021 15:40 Ответить
ближе к дембелю цепь вообще на яйцах носить будет ? ВВП Украины в I кв. 2021 года снизился на 2% к I кв.2020-го, – Госстат - Цензор.НЕТ 9154
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14.05.2021 15:45 Ответить
ну, примерно так будет:
ВВП України в I кв.-2021 знизився на 2% щодо I кв.-2020, - Держстат - Цензор.НЕТ 100
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14.05.2021 15:47 Ответить
"Велике крадівництво" ...лядь. Зато не барига!
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14.05.2021 15:37 Ответить
ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020, – Госстат - Цензор.НЕТ 1214
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14.05.2021 15:37 Ответить
т.е. еще хуже стало чем было год назад? а год назад было хуже чем в 2019
эпоха бедности ушла.
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14.05.2021 15:39 Ответить
Сегодня лучше, чем вчера -- завтра лучше, чем сегодня! (с)
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14.05.2021 15:42 Ответить
тут наоборот. с декабря 2019 страна прекратила рост и началось падение экономики в минус
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14.05.2021 16:03 Ответить
За что боролись -- на то и напоролись. За кого голосовали -- с тем и про@бали...
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14.05.2021 16:06 Ответить
За "конец эпохи бедности" выпьем стоя и не чокаясь. Эпоха выживания уже в самом разгаре. Такими темпами скоро наступит эпоха каннибализма.
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14.05.2021 15:44 Ответить
Экономика продолжает падение, а Шмыгаль с компанией продолжают рисовать радужные перспективы.
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14.05.2021 15:40 Ответить
ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020, – Госстат - Цензор.НЕТ 342
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14.05.2021 15:41 Ответить
Это планирование, или парашютирование?
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14.05.2021 15:41 Ответить
Скажите это уже конец эпохи бедности или нужно ещё потерпеть? Хотя какая разница, главное что скоро барыгу посадим, вторая весна заканчивается, на следующей неделе точно посадят!
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14.05.2021 15:42 Ответить
ВВП Украины в I кв.-2021 снизился на 2% к I кв.-2020, – Госстат - Цензор.НЕТ 7086
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14.05.2021 15:42 Ответить
Зате будується Велике Крадівництво.
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14.05.2021 15:42 Ответить
100% будут во всем винить пандемию, вот только падение началось осенью 2019, когда еще все было нормально.
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14.05.2021 15:42 Ответить
ВВП Украины в I кв. 2021 года снизился на 2% к I кв.2020-го, – Госстат - Цензор.НЕТ 819
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14.05.2021 15:45 Ответить
ВВП Украины в I кв. 2021 года снизился на 2% к I кв.2020-го, – Госстат - Цензор.НЕТ 757

...
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14.05.2021 15:46 Ответить
"новьiє лiтса", "кароший аппетит"..
ВВП Украины в I кв. 2021 года снизился на 2% к I кв.2020-го, – Госстат - Цензор.НЕТ 7672
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14.05.2021 15:46 Ответить
За прогнозом уряду, закладеним у держбюджет, ВВП України в 2021 році збільшиться на 4,6%.
Ось це найсмішніша частина новини...
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14.05.2021 15:49 Ответить
А значит будет огромный дефицит, и придется опять лезть в долги.
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14.05.2021 15:51 Ответить
І в квітні також падіння приблизно на тих же 2%. І в травні...
Пікове підняття цін на залізну руду не здатне підняти ВВП України. Тому що всі інші показники падають.
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14.05.2021 15:50 Ответить
буває. Кстати, говорят там Кабмин ввел регулирование цен дизель и бензин. Запаслись бы кто сколько может, от очередей подальше)
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14.05.2021 15:50 Ответить
Осел отжигает
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14.05.2021 15:52 Ответить
ВВП України в I кв.-2021 знизився на 2% щодо I кв.-2020, - Держстат - Цензор.НЕТ 4279
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14.05.2021 15:53 Ответить
А ЗЕбарнам показывают сериал о посадке Медведчука...
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14.05.2021 15:54 Ответить
А в 2 кварталі 2019 був ріст ВВП 4,6%...
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14.05.2021 15:56 Ответить
скажу так. у меня отложились уже на стадии согласования сроков два больших проекта, которые я должен был сделать до осени.в сумме я потерял (надеюсь просто отложил) примерно 10000
у бизнеса нет денег на развитие. а если есть то их держат в кубышке чтобы прожить когда совсем все встанет
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14.05.2021 16:00 Ответить
2 года каденции президента Зеленского экономика Украины постоянно падает, в то время как при президенте Порошенко с 2016г. она постоянно росла, к 1.07.2019г. достигнув роста 4,7%.
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14.05.2021 16:03 Ответить
Заметьте, что падение экономики составило 2% относительно первого квартала 2020 года, который в свою очередь тоже грохнулся на 1,2% относительно благополучного 1 квартала 19-го, когда 73 процентное стадо зебилья избрало клоуна президентом, потому что по их бараньему мнению, тогда было так худо, что уже хуже быть не могло.
Но к удивлению зебилья, во первых хуже таки стало, а во вторых, ситуация в экономике продолжает ухудшатся. Также продолжает ухудшатся ситуация и в борьбе с пандемией, провалена вакцинация,страна занимает первые места по смертности от ковида в Европе.
Поэтому, ты 73-х процентный, должен всегда помнить, что все что сейчас происходит в стране это результат твоего выбора, потому что вы сделали это вместе, бо кожен з вас президент.
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14.05.2021 16:06 Ответить
Отрицательный зе-рост !
Тема 40% роста ВВП не раскрыта.... ВВП України в I кв. 2021 року знизився на 2% щодо I кв. 2020-го, - Держстат - Цензор.НЕТ 728
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14.05.2021 16:08 Ответить
ВВП України в I кв. 2021 року знизився на 2% щодо I кв. 2020-го, - Держстат - Цензор.НЕТ 6487

...
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14.05.2021 16:09 Ответить
Виходить що у цих профффффесіоналів дна немає, або вони його пробили в вже спускаються нижче дна в провалля. Але головне наріду показувати відосіки про РНБО і про величезні досягнення.
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14.05.2021 16:27 Ответить
Зеленский создай в Украине институт робототехники и автоматизации производств. И там должно быть в комплексе заводы по производству придуманных роботов и роботизированной техники, как например руки роботы, которые собирают машины или руки роботы хирурги, которые сверх точные операции могут проводить. И важнейшее, что поможет Украине стать богатой страной с огромным экспортом товаров на весь мир - это производство систем автоматизации процессов производства. То бишь заводы будут работать без людей - это будут полностью автоматизированные процессы и все будут делать конвейеры и всякие сразу консерваторы и транспорт перевозок тоже нужно делать под управлением ИИ, как Илон Маск сделал фуры такие беспилотные и управляемые ИИ. Люди больше не нужны на производствах с повторяющимися процессами - это могут делать роботы и конвейеры. И для этого нужны производство и изобретение новых систем автоматизации и потому нужно создавать институт и с производством - роботов, конвейеров, даже для выращивания аграрного сырья не нужны люди и поля смогут вспаивать и засаживать и обрабатывать и заниматься сбором - автоматизированные машины и дроны и т.п. Дороги смогут укладывать машины без людей. Вообще все можно сделать автоматизированным и развитым и еще продавать будет на весь мир Украина такую технику автоматизации. И нужно еще налаживать сотрудничество со всеми странами и обмениваться технологиями и главное с США, которые в автоматизации преуспели и давно ей занялись много десятилетий назад или даже больше ста лет назад у Генри Форда была автоматизация и он придумал конвейер, что ускорило и автоматизировало и помогло экономить и деньги и время. Китай тоже сейчас преуспел, но Китай закрытый такой и фиг знает. С ЕС и Англией нужно тоже обмен опытом в технологиях налаживать и с уровней институтов и до уровня производства.
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14.05.2021 16:31 Ответить
Тихіше, ви розбудите Бубочку! ВВП України в I кв. 2021 року знизився на 2% щодо I кв. 2020-го, - Держстат - Цензор.НЕТ 1329
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14.05.2021 16:47 Ответить
Так вот он какой, рост экономики./ В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль.26.12.20.
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14.05.2021 17:13 Ответить
А при Порошенко у нас було стійке зростання )
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14.05.2021 17:42 Ответить
 
 