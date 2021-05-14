РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5605 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 982 21
суд (24703) судья (2576) евромайдан (7083) Царевич (21)

"Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Печерский райсуд Киева восстановил в должности судью Оксану Царевич, известную решениями против автомайдановцев, но она не ведет там никаких дел.

Об этом говорится в ответе пресс-службы суда на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

Царевич вернулась в Печерский суд указом его председателя от 1 апреля 2021 года.

Это произошло на основании решения Верховного Суда, который 17 марта признал увольнение судьи незаконным.

Однако на данный момент Царевич не осуществляет судопроизводство. Причина – окончание полномочий, поскольку истек 5-летний срок ее назначения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Издание также просило сообщить, получает ли Царевич судейское вознаграждение, то есть зарплату, и сколько ей выплатили в апреле.

Однако Печерский суд не ответил на этот вопрос, отметив, что эта информация не относится к публичной, поскольку "не является задокументированной каким-либо способом и не содержится на каких-либо носителях в Печерском районном суде г. Киев".

Отметим, в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", вознаграждение выплачивается судье со дня зачисления в штат суда. Для судей, которые не осуществляют правосудие, как Оксана Царевич, закон прямо предусматривает лишение только доплат к окладу, но не зарплаты в целом. В то же время, в 2020 году Верховный Суд в одном из своих решений выразил позицию, что право на получение вознаграждения судья имеет, в частности, при условии "фактического исполнения своих обязанностей, то есть осуществления правосудия".

Во время Евромайдана после поездок к резиденции тогдашнего президента Виктора Януковича – Межигорье – автомайдановцы получали повестки о вызовах на допрос в качестве свидетелей в рамках уголовного производства, а также оповещения от органов ГАИ о необходимости явиться в ведомство с автомобилем и документами. Царевич была одной из судей, которые выносили неправомерные решения в отношении активистов Автомадана на базе сфальсифицированных гаишниками протоколов. Дело касалось поездки более 1500 человек в Межигорье в конце декабря 2013 года. 29 сентября 2016 года тогдашний президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги. 12 июня 2020 года Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры. Вскоре Царевич признали невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана. В марте 2021 года Верховный Суд отменил указ Порошенко об увольнении Царевич.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Сегодня прямо не новости, а бальзам, "божья роса" на бедную израненную душу зебильчиков. Они же так сегодня совсем ноги двинут от таких новостей. "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 2298 Здобулы так здобулы.
показать весь комментарий
14.05.2021 15:51
+7
"Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 8285
показать весь комментарий
14.05.2021 15:51
+7
Не та постановка вопроса -- она "корабельная" или нет? "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 1711 Под айкос пойдет или с трудом?
показать весь комментарий
14.05.2021 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сегодня прямо не новости, а бальзам, "божья роса" на бедную израненную душу зебильчиков. Они же так сегодня совсем ноги двинут от таких новостей. "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 2298 Здобулы так здобулы.
показать весь комментарий
14.05.2021 15:51 Ответить
то-то в веткх ботоферма хзеленского тихо сидит)).. Да про что им истерить?
Про то что при вовке-шмаркле не только сажают патриотов Украины, но и НЕ выпускают из тюрем тех самых 100500 патриотов что "посОдили при Порохе"..
Зато сажают зашкваренных и люстрированных судей и чиновников - обратно в кресла, да и выпускают сепаратистов и предателей - (посаженных при Порохе) - из тюрем...

И что самое интересное - про обмен пленных с рашкой - у зеленского ЗАТКНУЛИСЬ... Уже года 1.5 как.. обменяев сотню преступников и сепаров - на (в большинстве) левых таксистов и х.з. кого
показать весь комментарий
14.05.2021 15:56 Ответить
Да уже в последнее время как не новость, так полный треш для их бедных служивых душонок.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:04 Ответить
вот сейчас она ищет любые каналы чтоб ее назначили пожизненно и готова за это не только душу продать, а и все остальное
показать весь комментарий
14.05.2021 15:51 Ответить
Не пойму: она рабочая баба или нет?
показать весь комментарий
14.05.2021 15:51 Ответить
Не та постановка вопроса -- она "корабельная" или нет? "Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 1711 Под айкос пойдет или с трудом?
показать весь комментарий
14.05.2021 15:53 Ответить
Рабочая, но в другой сфере.
показать весь комментарий
14.05.2021 15:54 Ответить
"Судью Автомайдана" Царевич восстановили в Печерском суде: дел она не ведет из-за истечения срока ее полномочий - Цензор.НЕТ 8285
показать весь комментарий
14.05.2021 15:51 Ответить
Та якраз і барига і мародер і брехун і шарлатан все в одному.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:46 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет!
показать весь комментарий
14.05.2021 15:56 Ответить
"Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень - Цензор.НЕТ 561
показать весь комментарий
14.05.2021 16:16 Ответить
Всю муйню Вальдемар повертає на свої хлібні місця і не просто так, а вони мають виконати свою місію в його узурпації влади.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:24 Ответить
дел не ведет, но хавку получает жирную...... "Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень - Цензор.НЕТ 3106
показать весь комментарий
14.05.2021 16:44 Ответить
..бедная девочка опять в трусиках
показать весь комментарий
14.05.2021 16:33 Ответить
Ну от шановне товариство, ось вам справедливість. Ось ця мразота - царевич, не можу називати її суддею,за рішенням таких же суддів (кругова порука), що вела справи проти майданівців та авто-майданівців за вказівками зека-януковича, осуджуючи їх за неіснуючі та недоведені злочини, відновлена на роботі у Печерському райсуді Києва. Там же й "працює" та видає поблажливі вироки зрадникам України та українськог народу - медведчуку та козаку, відомий тепер на всю Україну суддя, тепер колега відновленій на посаді царевич.Це знаково. Але ж яка ганьба для Українського правосуддя, якого, як не було так і немає. Просто -ГАНЬБА! Її треба було б позбавити права довічно бути суддею в Україні, але ж кругова порука суддів працює проти інтересів України та її народу. Агов, Зе-президенте! Ти, як гарант Конституції України ти де? Чи ти не бачищ, щокоїться в Україні? Чи тебе це все влаштовує? Українців це точно не влаштовує, коли за податки українців, фактично платять заробітню плату ворогам України та її народу.. Може з твого боку бкде на це ганебне рішення реагування, як президента України? Чи все залишиться так як є? Українці витруться від цього пльовкі та прковтнуть та замовкнуть? Може таке у тебе бачення цієї ситуації? розкажи нам, щоб суспільство знало апро твою позицію.
показать весь комментарий
14.05.2021 16:41 Ответить
Ну,а где ж она ще харчеваться будет?!Место кормления то святое "Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень - Цензор.НЕТ 4158
показать весь комментарий
14.05.2021 17:10 Ответить
"Суддю Автомайдану" Царевич відновили в Печерському суді: справ вона не веде через закінчення терміну її повноважень - Цензор.НЕТ 4078
Так зовсім не потрапили під люстрацію ці продажні судді - перевертні поставлені ще продажним кривавим ЗЕКом. Навіть неясно коли Українська держава і Український народ повинні впритул взятися і за цю бандитську зграю замасковану під суддівськими мантіями, за продажних суддів злочинців. Але видно такі судді -законопреступники суддi- злочинці які віддано прислужували кривавому ЗЕКу Іуді Януку і його зграї -банді ригоАнальних спільників, судді - перевертні, сепаратисти, колабораціоністи, хабарники ... яких теж майже не чіпав Порошенко. А тепер вони дуже добре підходять і для вже нинішньої антиукраїнської корупційної влади ЗЕбілів капітулянтів з "слуг неясно якого народа але не українського"..Але як люті вороги України такі судді вони зовсім не годяться для Українського народа і з цим потрібно щось робити .
показать весь комментарий
14.05.2021 17:50 Ответить
Печерський суд давно пора розігнати та набрати проукраїнських суддів
показать весь комментарий
14.05.2021 20:54 Ответить
 
 