Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира - 2 659 человек, которые получили это высокое звание от центра "Яд Вашем".
Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил во время открытия мемориального объекта "Место для размышлений", который является частью будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира - 2659, которые получили это высокое звание от центра "Яд Вашем". Это доказывает, что Украина является землей толерантных, мирных и добрых людей", - отметил Ермак.
По его словам, государство сделает все, чтобы Мемориал Холокоста в Бабьем Яре стал одним из важнейших музеев и мест памяти в мире.
Руководитель Офиса президента заявил, что сегодня в Украине - президент и власть, для которых церковь, мечеть, синагога, костел является местом веры, надежды и любви, но ни в коем случае не инструментом политической борьбы.
"В последние годы для украинской власти человеческая жизнь является главным приоритетом. Именно эта ценность была главной для праведников народов мира", - сказал он.
Ермак отметил, что война, к сожалению, не исчезла из нашей жизни, и в Украине она длится семь лет, а в последние дни небо над городами Израиля пылает от взрывов. "Я хотел бы пожелать нам всем в первую очередь мира", - отметил он.
Как сообщалось, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждениы от государственных стипендий праведникам мира - украинцам, спасавший евреев во время Второй мировой войны.
Пожалуйста, подождите...
опять обнюханный лежит или
писается явиться на открытие "Места размышления на костях" ?
Щось грандіозне ?
Краще зробіть бодай дещицю хорошого для нині живущих.
А мертві потребують лише пам'яті.
Пом'ятайте про померлих думайте про живих.
уряяя,!!!!
(на православном кладбище)
именно так сегодня в День праведника отблагодарили нас, православных, за благие дела
Тільки наш народ дає себе знищувати, принижувати і ошукувати, керувати собою тільки представникам одного іншого народу - того самого, який присвоює такі звання...
И снова российской шпион Ермак открывает на православном кладбище синагогу по российскому проекту где украинцы будут представлены преступниками на своей земле.
Здесь российской шпион прав. Ни один народ в мире не будет теперь вражескую агентуру во власти пока убивают его детей.
в долларовом эквиваленте как он ценит жизни своих людей.
Почему платить должны украинцы из своих налогов? Украина беднейшая страна Европы. - Люди за коммуналку не могут рассчитаться. А им на шею вешают стипендии и всемирный мемориал. Мемориал там уже есть. Станем самой богатой страной Европы - обязательно его обновим.