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Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак

Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира - 2 659 человек, которые получили это высокое звание от центра "Яд Вашем".

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил во время открытия мемориального объекта "Место для размышлений", который является частью будущего Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира - 2659, которые получили это высокое звание от центра "Яд Вашем". Это доказывает, что Украина является землей толерантных, мирных и добрых людей", - отметил Ермак.

По его словам, государство сделает все, чтобы Мемориал Холокоста в Бабьем Яре стал одним из важнейших музеев и мест памяти в мире.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Праведники мира в Украине будут получать государственную стипендию, - Ермак

Руководитель Офиса президента заявил, что сегодня в Украине - президент и власть, для которых церковь, мечеть, синагога, костел является местом веры, надежды и любви, но ни в коем случае не инструментом политической борьбы.

"В последние годы для украинской власти человеческая жизнь является главным приоритетом. Именно эта ценность была главной для праведников народов мира", - сказал он.

Ермак отметил, что война, к сожалению, не исчезла из нашей жизни, и в Украине она длится семь лет, а в последние дни небо над городами Израиля пылает от взрывов. "Я хотел бы пожелать нам всем в первую очередь мира", - отметил он.

Также читайте: Проект мемориального центра Холокоста в Бабьем Яре – это украинская инициатива, - главный раввин Украины Блайх

Как сообщалось, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждениы от государственных стипендий праведникам мира - украинцам, спасавший евреев во время Второй мировой войны.
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Топ комментарии
+6
Нам давно треба присвоїти званння "Народ - праведник".
Тільки наш народ дає себе знищувати, принижувати і ошукувати, керувати собою тільки представникам одного іншого народу - того самого, який присвоює такі звання...
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14.05.2021 16:31
+5
После фарса с агентом россии Медведчуком.

И снова российской шпион Ермак открывает на православном кладбище синагогу по российскому проекту где украинцы будут представлены преступниками на своей земле.
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14.05.2021 16:32
+4
Подивилась фото з Бабиного Яру - там і так гарно. Що іще потрібно ??
Щось грандіозне ?
Краще зробіть бодай дещицю хорошого для нині живущих.
А мертві потребують лише пам'яті.
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14.05.2021 16:25
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и все праведники -это депутаты, министры и олигархи
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14.05.2021 16:21 Ответить
а где Бубачка?
опять обнюханный лежит или
писается явиться на открытие "Места размышления на костях" ?
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14.05.2021 16:35 Ответить
писяется, как и все президенты, насравшие народу
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14.05.2021 17:03 Ответить
А полоумніца Марченко тож в тому списку?
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14.05.2021 16:22 Ответить
она в гробу со стразами по Киеву катается Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6281
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14.05.2021 17:38 Ответить
Подивилась фото з Бабиного Яру - там і так гарно. Що іще потрібно ??
Щось грандіозне ?
Краще зробіть бодай дещицю хорошого для нині живущих.
А мертві потребують лише пам'яті.
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14.05.2021 16:25 Ответить
Memento cogitant vivus mortuus
Пом'ятайте про померлих думайте про живих.
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14.05.2021 16:31 Ответить
"Синагога на костях" открылась !!!!!!!
уряяя,!!!! Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак - Цензор.НЕТ 5352
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14.05.2021 16:31 Ответить
Кістки бо православного кладовища.
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14.05.2021 16:35 Ответить
ну не иудейские же с Израиля завезли.... Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак - Цензор.НЕТ 7089
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14.05.2021 16:40 Ответить
все на чужих костях Украина занимает четвертое место в мире по количеству праведников народов мира, - Ермак - Цензор.НЕТ 3689
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14.05.2021 16:41 Ответить
Це завдяки "одному з найвеличніших лідерів світу" "Україна займає четверте місце в світі за кількістю праведників народів світу"
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14.05.2021 16:25 Ответить
сегодня открылась "Синагога на костях" в Бабьем Яру
(на православном кладбище)


именно так сегодня в День праведника отблагодарили нас, православных, за благие дела
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14.05.2021 16:30 Ответить
Какие благие дела? Это кто их благими назвал? Ненадо идти на поводу у пейсатых.им моло того что они назвали себя избрагным народом в библии которую они и написали для нас. Они уже хотятв нашем законе быть избранными. А сто дальше? В еонституцию себя запишут? А представте себе что произошла культурная революция и на планете остались одни порхатые. И за чей счет они будут жить?...
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15.05.2021 08:59 Ответить
Нам давно треба присвоїти званння "Народ - праведник".
Тільки наш народ дає себе знищувати, принижувати і ошукувати, керувати собою тільки представникам одного іншого народу - того самого, який присвоює такі звання...
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14.05.2021 16:31 Ответить
После фарса с агентом россии Медведчуком.

И снова российской шпион Ермак открывает на православном кладбище синагогу по российскому проекту где украинцы будут представлены преступниками на своей земле.
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14.05.2021 16:32 Ответить
"Это доказывает, что Украина является землей толерантных, мирных и добрых людей", - отметил Ермак.

Здесь российской шпион прав. Ни один народ в мире не будет теперь вражескую агентуру во власти пока убивают его детей.
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14.05.2021 16:36 Ответить
Зе-гниди готують собі притулок в Ізраїлі.
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14.05.2021 17:55 Ответить
Я рад до глубины заднего прохода! Правда не совсем понимаю что это даёт Украине. Кстати ,а кто же на первом месте? Наверное Израиль? Хочется в тысячный раз задать один и тот же вопрос завхозу Ермаку.....Вам действительно не х**м заняться как подсчитывать количество "сынов Израилевых" которые зовут себя праведниками? И ещё , а что это вообще такое "праведник"? Святой что ли?
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14.05.2021 16:47 Ответить
а скільки залишилося не відомими . моя бабуся переховувала дві єврейских сім'ї .
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14.05.2021 17:09 Ответить
А якби не політизували євреї це питання - було-б більше. Зокрема Андрей Шептицький, Роман Шухевич...
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14.05.2021 17:15 Ответить
поки маємо пекло в Україні Україна посідає четверте місце у світі за кількістю праведників народів світу, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4807
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14.05.2021 18:02 Ответить
Надо организовать премию "Праведник Вселенной" и награждать людей, спасших украинцев. Если это вообще кому-то надо, нас спасать. Сколько там их в Израиле наберется...
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14.05.2021 18:24 Ответить
Платить стипендии праведникам мира должен Израиль: пусть покажет
в долларовом эквиваленте как он ценит жизни своих людей.
Почему платить должны украинцы из своих налогов? Украина беднейшая страна Европы. - Люди за коммуналку не могут рассчитаться. А им на шею вешают стипендии и всемирный мемориал. Мемориал там уже есть. Станем самой богатой страной Европы - обязательно его обновим.
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15.05.2021 00:10 Ответить
а кто 1-ые три?
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15.05.2021 00:22 Ответить
шаурмак и шмаркля в их числе значатся первыми?
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15.05.2021 05:32 Ответить
Украинцы спасали евреев и теперь за это могут сами себе выписать премию.
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15.05.2021 09:29 Ответить
 
 