Минсоцполитики рассказало, какие пенсии получают прокуроры, судьи и помощники депутатов: от 14 200 до 82 146 грн. ИНФОГРАФИКА
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Средняя специальная пенсия для судей, прокуроров, народных депутатов и членов Кабинета министров получают от государства в среднем составляет от 14 200 до 82 146 грн.
Об этом LIGA.net сообщили в Министерстве соцполитики, передает Цензор.НЕТ.
Наибольшие спецпенсии получают судьи – в среднем 82 146 грн. Таких пенсионеров в Украине 3546 человек, общие годовые расходы на выплаты этой категории составляют 3,495 млрд грн.
На втором месте – сотрудники прокуратуры. Средняя выплата – 18 620 грн, количество получателей – 6 171 человек, годовые расходы – 1,379 млрд грн.
На третьем – нардепы. Средняя выплата – 15 182 грн, количество получателей – 820 человек, годовые расходы – 149 млн грн.
Средняя пенсия в Украине составляет 3 504 грн.
Первые спецпенсии появились еще в начале 90-х годов. В постсоветское время это был метод поощрения к работе на должностях с низкими зарплатами.
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