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Новости Политика Украины
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пенсия (2135) судья (2576) прокурор (1088) Министерство социальной политики (856)

Минсоцполитики рассказало, какие пенсии получают прокуроры, судьи и помощники депутатов: от 14 200 до 82 146 грн. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минсоцполитики рассказало, какие пенсии получают прокуроры, судьи и помощники депутатов: от 14 200 до 82 146 грн. ИНФОГРАФИКА

Средняя специальная пенсия для судей, прокуроров, народных депутатов и членов Кабинета министров получают от государства в среднем составляет от 14 200 до 82 146 грн.

Об этом LIGA.net сообщили в Министерстве соцполитики, передает Цензор.НЕТ.

Наибольшие спецпенсии получают судьи – в среднем 82 146 грн. Таких пенсионеров в Украине 3546 человек, общие годовые расходы на выплаты этой категории составляют 3,495 млрд грн.

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На втором месте – сотрудники прокуратуры. Средняя выплата – 18 620 грн, количество получателей – 6 171 человек, годовые расходы – 1,379 млрд грн.

На третьем – нардепы. Средняя выплата – 15 182 грн, количество получателей – 820 человек, годовые расходы – 149 млн грн.

Средняя пенсия в Украине составляет 3 504 грн.

Первые спецпенсии появились еще в начале 90-х годов. В постсоветское время это был метод поощрения к работе на должностях с низкими зарплатами.

Минсоцполитики рассказало, какие пенсии получают прокуроры, судьи и помощники депутатов: от 14 200 до 82 146 грн 01
Минсоцполитики рассказало, какие пенсии получают прокуроры, судьи и помощники депутатов: от 14 200 до 82 146 грн 02
Минсоцполитики рассказало, какие пенсии получают прокуроры, судьи и помощники депутатов: от 14 200 до 82 146 грн 03
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Топ комментарии
+16
Вор, судья и прокурор -- самые зажиточные слои населения...
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14.05.2021 16:33
+15
Це показує пріоритети держави. Суддям 82000, науковцям 2600.
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14.05.2021 16:38
+13
позлить народ решили?
так чем жеж трудовой подвиг судьи отличается от трудового стажа простого "пересичного"
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14.05.2021 16:33
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Вор, судья и прокурор -- самые зажиточные слои населения...
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14.05.2021 16:33 Ответить
позлить народ решили?
так чем жеж трудовой подвиг судьи отличается от трудового стажа простого "пересичного"
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14.05.2021 16:33 Ответить
Це показує пріоритети держави. Суддям 82000, науковцям 2600.
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14.05.2021 16:38 Ответить
Так науковець же тебе не посадить і не виправдає, коли ти п'яний в жопу когось раздавиш чи підстрелиш.
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14.05.2021 20:02 Ответить
учёных вы цените и стариков, сразу видно *********, шоб ваши дети всю жизнь прожили на 2 тысячи не в час а в месяц.
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14.05.2021 16:39 Ответить
Меня другие цифры пугают - Наша денежная база в апреле выросла (из-за перечисления от НБУ в Минфин сразу 24 млрд "напечатанных" гривень), но не так жутко, как ожидалось. Тем не менее, плюс 4,4% с начала года и плюс 30% с января 2020 как бы намекают нам, что нынешний курс 27-28 - не надолго....
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14.05.2021 16:42 Ответить
хтось бреше

Суддя Апеляційного суду Волинської області Борис Плахтій, який у 1987 році засудив до розстрілу бійця УПА, домігся підвищення пенсії до 202 тис. грн на місяць. https://espreso.tv/suddya-yakiy-u-1987-rotsi-zasudiv-do-rozstrilu-biytsya-upa-domigsya-pidvishchennya-pensii-do-202-tis-grn-na-misyats
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14.05.2021 16:51 Ответить
Ніхто не бреше. Просто щоб вибити таке пожиттєве забезпечення судді у пенсійного фонду - треба ще виграти суд. Не всі судді ще вспіли.
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14.05.2021 20:00 Ответить
и помощники депутатов/ Коронавируса никакого нет- заявил народный депутат Шахов. У которого 30 (тридцать) помощников. Не помогших ему в ответственный момент заполнения декларации: Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес,
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14.05.2021 16:54 Ответить
Попри все те у нас купа бажаючих працювати на державу. Навіть серед молоді. За копійки, в паскудних умовах, серед корупції, кумівства, некомпетентності керівників, тупизни та бюрократії.
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14.05.2021 16:58 Ответить
Знакомый пенсионер: всю жизнь отработал водителем, афганец, чернобылец - пенсия 2400 грн.
Однако....
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14.05.2021 17:15 Ответить
навіщо їм пенсія...там наворовано так . що любий банк можуть субсідіровать...
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14.05.2021 17:26 Ответить
Во судьи твари приспособились - миллионные взятки всю жизнь и еще и пенсии сотни тысяч. Вот кому рэкиты должны паяльник в очко встрямлять.
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14.05.2021 17:33 Ответить
Як по різному оцінюється істина,факт в нашому суспільстві - у науці -2 600грн,у суді 82 000грн Мінсоцполітики розповіло, які пенсії отримують прокурори, судді та помічники депутатів: від 14 200 до 82 146 грн - Цензор.НЕТ 7531
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14.05.2021 19:05 Ответить
Чудова ця стаття, чудова таблиця, бо вони з очевидністю показують, що
навіть найвищі керівники цієї держави (працівники парламенту, уряду) отримують пенсії в середньому значно нижчі, аніж справжні її керівники - ЖРЕЦІ ЯЗИЧНИЦЬКОЇ БОГИНІ "ФЕМІДИ".
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15.05.2021 03:03 Ответить
Украина приватизирована ворами и мусорами, лохи платят подать мразям в мантиях,
крышующих приватизаторов ...
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15.05.2021 08:47 Ответить
 
 