Предложили членам Набсовета "Нафтогаза" остаться на год. Надеемся на положительное решение, - Шмыгаль
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13 мая состоялась встреча представителей правительства и Офиса Президента с членами Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня в ходе встречи с послами стран "Большой семерки" (G7), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
По словам Шмыгаля, государство готово подписать контракты с членами Наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.
"Членам Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый Наблюдательный совет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период ", - подчеркнул премьер-министр.
Также Шмыгаль отметил, что на встрече с членами Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" они обсудили возможность присоединения к Совету представителя Соединенных Штатов.
Он добавил, что правительство надеется на положительное решение Наблюдательного совета.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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