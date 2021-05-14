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Предложили членам Набсовета "Нафтогаза" остаться на год. Надеемся на положительное решение, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Предложили членам Набсовета

13 мая состоялась встреча представителей правительства и Офиса Президента с членами Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня в ходе встречи с послами стран "Большой семерки" (G7), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Шмыгаля, государство готово подписать контракты с членами Наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.

"Членам Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый Наблюдательный совет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период ", - подчеркнул премьер-министр.

Также Шмыгаль отметил, что на встрече с членами Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" они обсудили возможность присоединения к Совету представителя Соединенных Штатов.

Он добавил, что правительство надеется на положительное решение Наблюдательного совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Витренко подписан годовой контракт, наблюдательному совету "Нафтогаза" предложат работать до проведения нового конкурса, - Ермак

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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Автор: Ірина Дашківська
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А завтра предложим растаться.
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14.05.2021 16:45 Ответить
шмыгаль ненормальный! Зачем Украине эти надзиратели? Гнать их поганой метлой и тебя.
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14.05.2021 17:09 Ответить
"взять все и поделить"
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14.05.2021 18:52 Ответить
Що ви знаєте про цю наб.раду? Її обов'язки? Чи вам какаяразніца, хай беня з "велічайшим" та "слугами" крадуть, вам не шкода?
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14.05.2021 20:23 Ответить
 
 