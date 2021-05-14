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СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела канала "112". ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела канала

Служба безопасности Украины раскрыла совершение террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ГУ СБ Украины в Киеве и Киевеской области.

Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.

Как сообщается, в июне 2019 года Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Здание "112 канала" в Киеве обстреляли из гранатомета: введен оперативный план "Сирена". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также сообщается, что Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.

Вместо этого для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт путем обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета.

Также читайте: СБУ расследует обстрел из гранатомета здания канала "112" как теракт

СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела канала 112 01
СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела канала 112 02
СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела канала 112 03
СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела канала 112 04
В ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.

В данное время последним сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Документирование противоправной деятельности проводилось СБУ во процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Также смотрите: Журналистка "112" Чирах в 2014 году призывала "спасти Донбасс от украинской армии", теперь ей "неимоверно стыдно". ФОТО

Напомним, 13 июля 2019 года, около 4:00 из гранатомета было обстреляляно здание телеканала "112 Украина". На место происшествия приехали правоохранители, которые нашли недалеко от здания тубус. В результате взрыва пострадавших нет. В полиции открыли уголовное дело по статье "Террористический акт".

СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела канала 112 05
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Топ комментарии
+67
верю в эту версию полностью, а яценюк отрезал голову первому русскому в 16 лет
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14.05.2021 17:02
+46
А я бы медаль дал любому, кто эти кацапские гадючники ликвидирует любым способом. Приравняв это к подавлению кацапской установки РЭБ
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14.05.2021 17:02
+40
Це той канал який закрили за тероризм?
Так значить "Насіння" виконував свій громадянський обов'язок і йому треба медаль дати при всій моїй неприязні до нього.
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14.05.2021 17:02
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Тільки помітив ? )
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15.05.2021 01:26 Ответить
Ещё с их когорты подозреваю Смешка.
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15.05.2021 01:43 Ответить
ну что боролся за абынепорошенко, получай от зе
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14.05.2021 23:40 Ответить
Торнадовцы были брошены за решетку Толяном Матиосом и закрытым "судом" при каком пердзиденте? Или по чьему заданию был убит Лиснык-Мужчиль?
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15.05.2021 07:31 Ответить
Порох для него был *****, всех призывал голосавать за когог угодно, только не за пороха.....
ну вот.... проголосовали..... за коломойского.
Я думаю, что рано или поздно Порошенко вступиться за Семочку и отобет его у зепидоров.
Порох мелкими понятиями не страдает, смотрит глобально. Он единственный , кто рано или поздно разрулит ситуацию на Украине.
Петр Алексеевич на сегоднешний день самый опытный политик который хочет для Украины добра.
И если Сеня выйдет, то будет против зеКоломойского. ..... надеюсь ....
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15.05.2021 00:11 Ответить
Вам ваш Пеца специально сироп посталяет, чтоб блажили за него сладенькими коментами?
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15.05.2021 07:33 Ответить
Ja. Ja ! Ich möchte mit dir teilen
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15.05.2021 10:12 Ответить
Не вірю, що це він, але якщо він то... що погано то? Це ж добре )
Виходить Семенченко порядна проукраїнська людина.
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15.05.2021 01:25 Ответить
а еще было кино про нардепа *********** партии мосейчука и розенблата про янтарь . а уж сериал про гадю савченко и рубана все помнят --- как КИЕВ из минометов хотели накрыть . рубана передали ***** . а савченко у гундяевско-********** наташи влащенко изображая умное ***** несет ***** на пару с бужанским --- тоже из сэмэном сэмэнчэнко или как там эту гниду ******** и забудут . а пипл хавает и не понимает что за квартиру нечем платить . пожрать нечем купить . кто насобирал 50 000 на смерть надо было в стекляную банку ховать --- как чаус --- а не в приват нести под проц. теперь субсидию не дадут --- вова-квартальный все видит и всех лохов любит кто за него голосовал ---- лохи думай-- те . если есть чем
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15.05.2021 06:04 Ответить
противно читать этот бред, выдуманный негодяями приватизировавшими СБУ ...
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15.05.2021 08:26 Ответить
Сепарське сбу дублює справу Шеремета по відношенню до С.Семенченка. Пройдуть роки з тривалими але безглуздими експертизами ходи, статури, автівки, знайденого десь тубусу стріляної "мухи", склеїних телефонних перемовин якихось осіб..., які завершаться нічим. Семенченко визнають невинним. Але він на тривалий час буде вибитий з активної діяльності на користь українській спільноті як приклад того, що владні проросійськи сили в Україні домінують над національними та застереження для патріотів, які прагнуть дієвих змін в армії, оборонній сфері та державі в цілому.
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17.05.2021 08:43 Ответить
Може хтось шандарахне по студії телеканалу "наш"? Бо практика доводить, що поки не шандарахнеш - не закриють.
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17.05.2021 08:47 Ответить
Стріляти по відвертих ворогах держави - це функція СБУ. Той, хто стрілив по російських агентах впливу - виконав за неї її роботу. Бо не спроможні.
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17.05.2021 09:03 Ответить
Не реформоване сбу не тільки не виконує свої функції, а й становить загрозу національній безпеці держави!
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17.05.2021 09:06 Ответить
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