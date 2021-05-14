В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами
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В Чернигове патрульные полицейские застрелили 45-летнего мужчину, который шел на них с ножами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко.
"Когда патрульные прибыли на вызов относительно угрозы убийством человеку в одной из квартир жилого дома, агрессивный мужчина пошел на них с ножами в обеих руках. На требование положить ножи он не отреагировал, поэтому патрульные должны были применить оружие", - рассказал он.
Инцидент произошел сегодня в 11:00. В полицию позвонил житель многоквартирного дома по улице Жабинского. Он рассказал, что его соседке угрожает убийством ее сожитель, и она умоляет о помощи. Заявителю агрессивный мужчина тоже утром угрожал.
На вызов приехали два экипажа патрульной полиции. Крики женщины правоохранители услышали еще с улицы и приняли решение самостоятельно открыть дверь квартиры. Попав в помещение, они увидели мужчину с двумя ножами в руках. Вместо того, чтобы положить их, как требовалось, нападавший пошел с ножами на полицейских. Один из них выстрелил, и пуля попала мужчине в живот.
Вызванные на место врачи около часа пытались реанимировать раненого, однако спасти его жизнь не смогли.
Руководство патрульной полиции инициировало служебное расследование, которое должно дать правовую оценку действиям сотрудников. Об инциденте сообщено в прокуратуру.
Пожалуйста, подождите...
Правда, теперь пацифизды их посадят.
Мусора - не люди! (с) Министр внутренних дел.
Или будешь мертвый и доказывать св. Петру что был прав.
Чем в данный момент подохшее ка собака мурло, третировавшее целый подъезд и всех окружающих, и занимается.
А человек с пулей в ноге запросто ещё может убить пару человек, прежде чем поймет, что с ним что-то не так.
По ее словам, инцидент произошел во вторник, 11 мая, на улице Фабрично-заводской. Шум в соседней квартире услышал старший инспектор отдела связей с общественностью Управления патрульной полиции Днепропетровской области Виталий Беловол. На лестничной площадке он увидел приоткрытую дверь и услышал звуки борьбы. На его оклик из кухни вышли трое мужчин в форме медработников, которые представились работниками психиатрической бригады.
Наверное мусор отжал у мужчин в форме медицинских работников баблишко и умер от перенапряжения пересчитывая купюры?
Но и менту теперь не позавидуешь... срок ему вполне реально светит...
Это и есть предупреждение.