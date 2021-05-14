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В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами

В Чернигове патрульные полицейские застрелили 45-летнего мужчину, который шел на них с ножами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко.

"Когда патрульные прибыли на вызов относительно угрозы убийством человеку в одной из квартир жилого дома, агрессивный мужчина пошел на них с ножами в обеих руках. На требование положить ножи он не отреагировал, поэтому патрульные должны были применить оружие", - рассказал он.

Инцидент произошел сегодня в 11:00. В полицию позвонил житель многоквартирного дома по улице Жабинского. Он рассказал, что его соседке угрожает убийством ее сожитель, и она умоляет о помощи. Заявителю агрессивный мужчина тоже утром угрожал.

На вызов приехали два экипажа патрульной полиции. Крики женщины правоохранители услышали еще с улицы и приняли решение самостоятельно открыть дверь квартиры. Попав в помещение, они увидели мужчину с двумя ножами в руках. Вместо того, чтобы положить их, как требовалось, нападавший пошел с ножами на полицейских. Один из них выстрелил, и пуля попала мужчине в живот.

Вызванные на место врачи около часа пытались реанимировать раненого, однако спасти его жизнь не смогли.

Руководство патрульной полиции инициировало служебное расследование, которое должно дать правовую оценку действиям сотрудников. Об инциденте сообщено в прокуратуру.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+33
завалил - минимум спас 3 жизни:свою, соседа и сожительницы.
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14.05.2021 17:17
+26
В нормальном обществе даже шутники при появлении злых вооруженных полицейских сразу падают на пол с рукам за головой, а не кидаются на них с двумя ножами. Потому что исход такого поступка заранее предопределен, никто не станет разбираться, это была шутка, постановка, или всё по настоящему. Вооружен и не реагирует на просьбы остановиться и бросить оружие - поля в корпус, и ни у кого нет вопросов. А вот если в ногу попал, то скорее всего полицейского отправят в тир, совершенствовать навыки стрельбы...
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14.05.2021 17:55
+22
Полицейский действовал по служебной инструкции - стрелять на поражение в корпус.Стрельба по ногам-рукам есть угроза жизни полицейским и жертве.
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14.05.2021 17:33
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А в ногу выстрелить не судьба? Вломились в жилище, мало кто кричит, может это постановка, и сходу завалили.
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14.05.2021 17:14 Ответить
Так они в ногу и стреляли, Олейник тоже в водителя целился... хорошо что соседа не пристрелили...
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14.05.2021 17:17 Ответить
Це просто вбивство. На території помешкання вбити господаря це вбивство. Хто знає чи були в нього в руках ножі, чи взагалі хтось кричав, чи кричали до того як вбили чи вже після того як менти вбили людину?
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14.05.2021 17:53 Ответить
первый раз вижу, что полицейские нормально отработали, спасли две жизни.

Правда, теперь пацифизды их посадят.
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14.05.2021 18:11 Ответить
Менти мали вивести жінку в безпечне місце, а не вбивати господаря квартири.
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14.05.2021 19:08 Ответить
Шкода, що перед тим, як зближуватись з поліцейським він не показав витяг з реєстру прав власності та свій паспорт.
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14.05.2021 20:42 Ответить
Хай покажуть записи нагрудних камер, щоб слова поліціянтів підтвердились. Так можна залізти в будь яку квартиру і вбити господаря а потім вкласти йому в руки 10 ножів.
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14.05.2021 20:45 Ответить
тобто вони сами по собі саме в цю квартиру "вломилися", так? В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами - Цензор.НЕТ 1133тобі примусову псиxологічну експертизу давно призначали? В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами - Цензор.НЕТ 4959 В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами - Цензор.НЕТ 6026
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14.05.2021 20:53 Ответить
***, та ще й маніяк В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами - Цензор.НЕТ 7761
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14.05.2021 20:51 Ответить
Жаль что тебя там в єто время по какой-то странной случайности не оказалось, тьі бьі наверняка поступил как надо: вьівел женщину, обезоружил мужчину, раздал конфетьі всем жителям подъезда и еще расшарквшись и отвесив поклон попросил прощения у мужчиньі.
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14.05.2021 21:48 Ответить
завалил - минимум спас 3 жизни:свою, соседа и сожительницы.
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14.05.2021 17:17 Ответить
Полицейский действовал по служебной инструкции - стрелять на поражение в корпус.Стрельба по ногам-рукам есть угроза жизни полицейским и жертве.
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14.05.2021 17:33 Ответить
Кино пересмотрел? В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами - Цензор.НЕТ 9409
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14.05.2021 17:36 Ответить
Ти коли небудь стріляв у озброєну людину, що насувається на тебе? Ти можеш і обойму всадити йому в ноги, проте він дійде до тебе і встромить ножа тобі в око.
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14.05.2021 17:44 Ответить
К тебе когда нибудь вламывались в квартиру, че месить тесто, подождем обьяснеия событий правоохранителями и свидетелями и станет все на свои места, кстати кто собственник данной квартиры?
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14.05.2021 17:52 Ответить
если тебе мало уже данных объяснений, то объяснять еще дальше бессмысленно. Как минимум, тебе.
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14.05.2021 18:11 Ответить
В нормальном обществе даже шутники при появлении злых вооруженных полицейских сразу падают на пол с рукам за головой, а не кидаются на них с двумя ножами. Потому что исход такого поступка заранее предопределен, никто не станет разбираться, это была шутка, постановка, или всё по настоящему. Вооружен и не реагирует на просьбы остановиться и бросить оружие - поля в корпус, и ни у кого нет вопросов. А вот если в ногу попал, то скорее всего полицейского отправят в тир, совершенствовать навыки стрельбы...
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14.05.2021 17:55 Ответить
И даже когда к тебе в дом вламываются вооруженные люди и х.з. чего требуют???
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14.05.2021 18:01 Ответить
В форме и кричат "полиция"? Вообще-то везде все именно так и делают. Даже если это возможно не полиция. Но лучше быть живым ограбленным псевдополицейскими, чем убитым настоящими копами при исполнении. С другой стороны, в нормальных странах только за то, что ты одел форму копа, не имея на это права, полагается такой нехилый срок тюремного заключения, так что даже грабители предпочитают маски санта-клаусов, и вероятность того, что вломившиеся в форме к тебе люди не копы, весьма минимальна.
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14.05.2021 18:11 Ответить
Это все произошло в Украине, а в некой стране, где работают законы. И возможно абсолютно все. Например, что полицаи приехали по наводке грабить квартиру, наткнулись на хозяина, застрелили его и придумали душещипательную историю про 2 ножа.
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14.05.2021 18:32 Ответить
***, что ты такое несешь?! В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами - Цензор.НЕТ 3764 В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами - Цензор.НЕТ 8450
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14.05.2021 20:57 Ответить
Просто ты с ментами не имел дел.
Мусора - не люди! (с) Министр внутренних дел.
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14.05.2021 21:37 Ответить
Журнал реєстрації дзвінків, SRS (система запису оперативних переговорів та телефонних дзвінків). Ти реально вважаєш, що це можна ігнорувати?
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14.05.2021 21:12 Ответить
У нас - так, можно порєшать будь-яку справу, особливо мусора!
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14.05.2021 21:35 Ответить
а показания свидетелей и очевидцев,которые слышали крики о помощи?
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14.05.2021 21:48 Ответить
если человек, похожий на полицейского, приказывает тебе что-либо - обязан подчиниться.
Или будешь мертвый и доказывать св. Петру что был прав.

Чем в данный момент подохшее ка собака мурло, третировавшее целый подъезд и всех окружающих, и занимается.
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14.05.2021 18:13 Ответить
Там, где в стране свободные граждане, а не рабы никакие полицаи не посмеют без ордера вломиться в дом и застрелить хозяина. У себя дома свободный человек имеет право защищаться.
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14.05.2021 18:34 Ответить
АЛЕ НЕ ВБИВАТЬ ЖИЬЦІВ.
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14.05.2021 18:40 Ответить
А ТИ ЩО САМ СОБІ ШАПІТО, ТОДІ СТАВ СЦЕНИ БЕЗ НОЖІВ АРТИСТ.
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14.05.2021 18:39 Ответить
Одним идиотом меньше.
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14.05.2021 17:14 Ответить
А он что за "полицай", что не мог защитится от ножа? На вечный карцер его, или на расстрел, нормального человека застрелил, ой гнида.
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14.05.2021 17:15 Ответить
Вы - Ябатько?
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14.05.2021 17:19 Ответить
Я Ябатек убиваю до победы, пока меня Ябатьки не убьют.
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14.05.2021 17:24 Ответить
Это хорошо. Много уже убил?
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14.05.2021 18:29 Ответить
Ты сам и есть гнида!!! Еще и конченая!!
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14.05.2021 17:22 Ответить
Так он и защитился. Твой сарказм не всем будет понятен. Лучшая защита от ножа - пуля в корпус, это просто чтобы все понимали, что с теми, кто держит нож в руке, не будут вести светские беседы. Недавно читал новость о том, что за год в США от ножевых ранений умирает ВТРОЕ больше людей, чем от огнестрельных. И это с их то оружейным рынком.
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14.05.2021 18:00 Ответить
Дурачек фильмов пересмотрел, где кто-то там будет от кого то голыми руками специально защищаться от человека с ножом, который идёт на тебя в помещении где как бы движения ограничены по умолчанию.
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14.05.2021 18:18 Ответить
Ага, это Вы Авакову расскажите. Думаю что скоро мы услышим от муведе что погибший был ранее судимый, не раз привлекался и тд
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14.05.2021 17:19 Ответить
Спецзасоби б якісь, шокер чи травмат. Дробовик з гумовими кулями добре заспокоює.
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14.05.2021 17:19 Ответить
Когда у мудака ствол, он забывает обо всем на свете...
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14.05.2021 17:22 Ответить
Так шокеры зебелята запретили из гуманных соображений!
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14.05.2021 17:44 Ответить
Стрелка наградить и повысить в звании !
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14.05.2021 17:26 Ответить
Вторым стволом, а то у мужика было аж 2 ножа копчик перенервничал.
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14.05.2021 17:34 Ответить
И выдать пулемет.
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14.05.2021 17:35 Ответить
я лично не против. Быдло на улицах надоело - не всех идиотов Ковид забрал.
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14.05.2021 18:16 Ответить
Ничего, станете резко против, после общения с нашими полицаями, когда они без ордера ворвутся к Вам в жилище. Или остановят в темном переулке, без свидетелей.
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14.05.2021 18:39 Ответить
Читая коменти такое чуство что здесь одни маньяки.
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14.05.2021 17:26 Ответить
Молодец. Профессионально отработал.
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14.05.2021 17:39 Ответить
Как в Америке
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14.05.2021 17:42 Ответить
А стрелявший коп будет писать отписки,почему стрелял в живот а не по ногам.
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14.05.2021 17:42 Ответить
Не будет. Про то, что надо стрелять по ногам, это миф, который непонятно кто распространяет. Вообще-то на тренировках по стрельбе полицейских учат РЕФЛЕКТОРНО стрелять в корпус. Где центр круга в ростовой мишени? Вот то-то же.
А человек с пулей в ноге запросто ещё может убить пару человек, прежде чем поймет, что с ним что-то не так.
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14.05.2021 18:04 Ответить
непрофессиональный стрелок должен стрелять в центр масс так больше шансов
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14.05.2021 18:34 Ответить
В городе Днепре трое мужчин в форме медицинских работников, которые позже представились сотрудниками психиатрической бригады, ворвались в квартиру и связали веревкой хозяина.
По ее словам, инцидент произошел во вторник, 11 мая, на улице Фабрично-заводской. Шум в соседней квартире услышал старший инспектор отдела связей с общественностью Управления патрульной полиции Днепропетровской области Виталий Беловол. На лестничной площадке он увидел приоткрытую дверь и услышал звуки борьбы. На его оклик из кухни вышли трое мужчин в форме медработников, которые представились работниками психиатрической бригады.
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14.05.2021 17:43 Ответить
Инцидент засняли камеры видеонаблюдения. Отметим, что у дома стоял автомобиль Skoda с красными номерами, из него вышли несколько человек, которые также зашли в подъезд. Один из них остался у входа. Когда карета скорой отъезжала с места, в нее сел мужчина из Skoda.
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14.05.2021 17:47 Ответить
И чем закончилась эта грустная история?
Наверное мусор отжал у мужчин в форме медицинских работников баблишко и умер от перенапряжения пересчитывая купюры?
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14.05.2021 17:56 Ответить
Работники уголовного розыска установили, что к совершенному преступлению причастны трое местных жителей, 45, 52 и 56 лет. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту внесли сведения в ЕРДР по части 2 статьи 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), по части 2 статьи 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.
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14.05.2021 20:23 Ответить
По ногам даже несколько раз тяжело было выстрелить? Другое дело если б у нападавшего был бы предмет похожий на пистолет. Всё говно с америки копируют?
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14.05.2021 17:56 Ответить
будешь в похожей ситуации - покажешь мастер-класс.
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14.05.2021 18:18 Ответить
Вообще-то во всем мире в ближнем бою нож считается куда опаснее пистолета. Тренированный человек запросто справляется со стрелком, а вот уйти от ножа куда как сложнее. И нет, про "по ногам" - это миф, который распространяют недалекие люди. Копов учат стрелять на поражение, рефлекторно, чтобы в опасный момент он не раздумывал, куда это ему получше выстрелить. Спроси об любого, кто проходил курс стрелковой подготовки, куда он должен целиться, чтобы получить наивысший балл, а не ходить сдавать норматив по десять раз.
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14.05.2021 18:21 Ответить
Превысил меры самообороны - надо было где-то взять такой же нож и защищаться.
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14.05.2021 18:05 Ответить
Теперь мужик будет знать, что не надо на полицаев с ножом кидаться...
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14.05.2021 18:22 Ответить
Жаль, он этот ценный опыт не сможет рассказать здесь другим...
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14.05.2021 18:26 Ответить
без разницы. ему бы всёравно не поверили. нарид пока на своей жопе не опробует - не поверит.
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14.05.2021 18:27 Ответить
Представляю, с каким облегчением вздохнули соседи
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14.05.2021 18:29 Ответить
Чел который нападает на других с ножом явный скот...
Но и менту теперь не позавидуешь... срок ему вполне реально светит...
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14.05.2021 18:35 Ответить
В Чернигове полиция фантазёры, всегда жертву сделают виновным, выродки одним словом
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14.05.2021 19:20 Ответить
По ногам стрелять нужно! По ногам! Ничему не учат дураков. Тот небось с переляку и пульнул куда попало. Посадить не посодют, бумагами да отчетами задним числом намажут дело и закроют.
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14.05.2021 19:05 Ответить
менты переляканные...(((= в ногу стреляют нормальные..- сначала в одну, если мало- и вторую)))
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14.05.2021 19:44 Ответить
Люблю истории с хорошим концом.
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14.05.2021 20:09 Ответить
неопитность, непрофессионализм, растерянность. это показатель того зачем многие пошли в ментовку. зарплата, возможности и взятки. конечно же я не обо всех ментах а о большенстве нынешних ппсовцев
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14.05.2021 20:17 Ответить
Добре що не негр,а то мали б проблему.
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14.05.2021 20:23 Ответить
А предупредительный в воздух? Если извлеченная пуля без нагара и носит следы смазки - и в Европе, и в Штатах копу писец.
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14.05.2021 20:39 Ответить
в Украине уже давно отменили "предупредительный в воздуx"! Но откуда кацапу об этом знать? В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами - Цензор.НЕТ 6544 В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами - Цензор.НЕТ 1489
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14.05.2021 21:03 Ответить
Когда пуля летит к клиенту, она уже в воздухе.
Это и есть предупреждение.
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14.05.2021 22:15 Ответить
Однією потворою менше! Вітання сусідам, позбулися проблеми.
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14.05.2021 21:07 Ответить
полицейского наградить! молодец,дествовал правильно,смело и решительно
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14.05.2021 21:49 Ответить
Вообще-то убитому мужику не повезло, ведь он мог быть застрелен солдатом НАТО.
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14.05.2021 22:00 Ответить
Поліцай молодець - на підвищення його!
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15.05.2021 01:44 Ответить
 
 