РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13293 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныКиевские новости
6 842 32
КГГА (2933) Киев (24552) Кличко (4516) обыск (1845) Офис Президента (1695)

Обыски у киевских чиновников ОП организовал после "слива" планов Кличко организовать в столице исполкомы, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Обыски у киевских чиновников ОП организовал после

О том, что Банковую возмутили планы создать в городе исполкомы, ранее заявлял и сам Кличко. Другой источник утверждает, что, наоборот, решение создать исполкомы - это ответ мэра на шаги ОП.

Об этом в статье для Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на источники Татьяна Николаенко.

"Как уверяют источники Цензор.НЕТ в окружении мэра, кто-то слил Банковой на прошлой неделе, что готовится такой документ, и в ответ Банковая организовала обыски", - сообщила журналистка.

"Они почему-то решили, что мы вынесем это решение на рассмотрение уже в четверг. Ермак провел совещание с силовиками, и они пришли с обысками", - говорит источник в мэрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевская прокуратура сообщает, что раскрыла схемы завладения бюджетными деньгами: подозрения вручены 11 чиновникам

При этом один из депутатов Киевсовета заверил Цензор.НЕТ, что решение о создании исполкомов возникло как реакция на шаги Банковой. Уже несколько месяцев ходят слухи, что пост главы КГГА хотят забрать у Кличко и отдать какому-то "крепкому хозяйственнику".

"Вариант об исполкомах придумали и разработали еще во времена набегов Богдана. Но потом все перетерли с Ермаком и забыли. И вот теперь получили снова", - рассказал один из депутатов Киевсовета на условиях анонимности.

Также читайте: "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 и 12 мая прокуратура провела ряд обысков на киевских коммунальных предприятиях. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением со стороны властей.

Прокуратура сообщает, что провела 31 обыск и вручила подозрения 11 чиновникам. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, поборах с предпринимателей, крышевании нелегального бизнеса.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
ЗЕБИЛЫ - ВСЕ КАК ПРИ ОВОЩЕ - ШО ИЗМЕНИЛОСЬ? - ВЫ ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ?
показать весь комментарий
14.05.2021 17:16
+7
Головы себе отрубите,дятлы.
показать весь комментарий
14.05.2021 17:31
+6
Особенно мне понравилось "... Ермак провел совещание с силовиками, и они пришли с обысками". Это про какое такое преступление он посовещался и в качестве кого, завхоза ОП? Давно это силовики на цепочке у ОП бегают?
показать весь комментарий
14.05.2021 17:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕБИЛЫ - ВСЕ КАК ПРИ ОВОЩЕ - ШО ИЗМЕНИЛОСЬ? - ВЫ ЗА ЭТО ГОЛОСОВАЛИ?
показать весь комментарий
14.05.2021 17:16 Ответить
ты к кому обращаешься ? их уже нету ,все за Петю
показать весь комментарий
14.05.2021 17:23 Ответить
та ты шо, прямь вены рубаем, что питра не выбрали
показать весь комментарий
14.05.2021 17:26 Ответить
Головы себе отрубите,дятлы.
показать весь комментарий
14.05.2021 17:31 Ответить
это же лишнехромосомный. у них своя логика, если это можно назвать логикой.
показать весь комментарий
14.05.2021 17:36 Ответить
Я тоже уже переобулся
показать весь комментарий
14.05.2021 17:26 Ответить
Но потом все перетерли с Ермаком и забыли.

Братва -- не стреляйте друг в друга!
Вам нечего в жизни делить...
https://youtu.be/nLdfZarxROk
показать весь комментарий
14.05.2021 17:30 Ответить
Це щойно підтвердив заступник мера Дмитро Білоцерковець в ефірі т/к Еспресо "Змістовно з ристиною Яцків"
показать весь комментарий
14.05.2021 17:34 Ответить
Белоцерковец крышует МАФы в Киеве. Он ничего другого сказать не мог. Тоже обыски ждёт.
показать весь комментарий
14.05.2021 17:52 Ответить
Варягов пора звать из диаспоры, как прибалты.
показать весь комментарий
14.05.2021 17:34 Ответить
Особенно мне понравилось "... Ермак провел совещание с силовиками, и они пришли с обысками". Это про какое такое преступление он посовещался и в качестве кого, завхоза ОП? Давно это силовики на цепочке у ОП бегают?
показать весь комментарий
14.05.2021 17:35 Ответить
То есть коррупции в КМДА нет? А как же схемы с Комарницким?
показать весь комментарий
14.05.2021 17:48 Ответить
а может и есть. может и много есть. только с ней бороться нужно, а не расправляться с оппонентами. Коболева напоминает - валил все, что валится но был хорош, пока 50 ярдов не зажал. И все. Через законы, через набсоветы в тот же день - враг народа. Грубо и топорно. Как красные комисары Мехлис с Косиором - ввиду политической целесообрасности. Бац. И пуля в затылок.
показать весь комментарий
14.05.2021 18:18 Ответить
а что, идет борьба со схемами? идет борьба с политическими оппонентами. А схемки им самим потом пригодятся.
показать весь комментарий
14.05.2021 18:43 Ответить
Киев напоминает огромный восточный базар, к сожалению.
показать весь комментарий
14.05.2021 17:50 Ответить
жаль, что вы с 2015 года не бывали в Киеве.

Не несли бы такую ахинею. Ибо как раз при Кличко посносили нах мафы, расчистили подходы к метро и поубирали нах киоски и лотки в подземных переходах, славатегоспади
показать весь комментарий
14.05.2021 18:45 Ответить
И по случайному совпадению, как раз именно в тех местах, где дружбаны Педалика построили ТРЦ!
показать весь комментарий
14.05.2021 18:51 Ответить
За прошлый 2020 год в Киеве прошло 246, Карл! акций протестов по поводу незаконного строительства, а это чмо пиарится как не в чем не бывало!
показать весь комментарий
14.05.2021 18:54 Ответить
чому не звертаються до прокуратури та поліції якщо вони незаконні?
А забудови де попало у нас почались з Черновецького (ще одного з клану клоунів)
показать весь комментарий
14.05.2021 19:45 Ответить
Так вот, когда начали начали масштабную проверку в Киеве, кличко поднял вопль о репрессиях.
показать весь комментарий
14.05.2021 19:57 Ответить
Вот только начали их только потому, что Кличко решил подвинуть клоунов.
показать весь комментарий
15.05.2021 02:29 Ответить
Це не партія ЗЕ, а якесь ОПГ, яке переплюнуло вже часи режиму янукОвоща Обшуки у київських чиновників ОП організував після "зливу" планів Кличка організувати в столиці виконкоми, - джерело - Цензор.НЕТ 5098
показать весь комментарий
14.05.2021 17:56 Ответить
полное дежавю времен яныка
показать весь комментарий
14.05.2021 18:04 Ответить
Віталік, ми з тобою!
Київ не здамо!
показать весь комментарий
14.05.2021 19:43 Ответить
да, ладно, кто поверит, что у городских властей рыльце не в пушку?
показать весь комментарий
15.05.2021 00:01 Ответить
А вопрос разве в этом?
показать весь комментарий
15.05.2021 02:30 Ответить
а разве в этом есть вопрос?
показать весь комментарий
15.05.2021 02:47 Ответить
Конечно.
Потому что ЗЕлупарий борется не с коррупцией, а с Кличко.
показать весь комментарий
15.05.2021 11:34 Ответить
 
 