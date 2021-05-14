Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Наемники РФ с начала суток 4 раза открывали огонь в сторону позиций украинских воинов. Потерь нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Водяного наемники РФ открывали огонь из минометов 82-го калибра. А возле Светлодарска противник осущетсвил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. В районе Старогнатовки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Новотошковское - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 258 взрывоопасных предметов.

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