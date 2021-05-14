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Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Наемники РФ с начала суток 4 раза открывали огонь в сторону позиций украинских воинов. Потерь нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Водяного наемники РФ открывали огонь из минометов 82-го калибра. А возле Светлодарска противник осущетсвил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. В районе Старогнатовки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Новотошковское - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 258 взрывоопасных предметов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Прекратите прекращать прекращение! ... в смысле -- нарушать нарушение... -- следите за соблюдением беспорядка, гграждане!
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14.05.2021 17:48 Ответить
"...нарушили режим прекращения огня на Донбассе"... Це тільки в мене викликає дискомфорт цей штамп? Чому не писати так. "... кацапи знову вбивали синів і дочок, громадян України. Сьогодні їм цього зробити не вийшло. війна триває далі". Бо, ****, виходить як-то як наче не про нас та війна взагалі. Того і обирає "на расслабонє" населення таке лайно, яке обирає, що не відчуває загрози взагалі - війна десь далеко.
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14.05.2021 17:50 Ответить
Будет одна потеря, разносите всю кацапню, которая в Донбассе.
Аааа, зеляпут не разрешил, тогда огонь по предателю-зеле, и Украина станет свободней.
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14.05.2021 17:51 Ответить
Без маніпуляцій ніяк?
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14.05.2021 20:05 Ответить
 
 