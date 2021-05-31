Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Компанию Медведчука "Новые проекты", которая переоформила по законодательству оккупантов местрождение в Крыму, ликвидируют российские власти.
Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.
"12 мая, то есть уже на следующий день после объявления подозрения куму Путина, регистрационная служба РФ внесла запись в реестр юридических лиц о начале процедуры ликвидации фирмы", - сообщила она, опубликовав соответствующий документ.
Причиной ликвидации компании в реестре указано то, что она предоставила о себе недостоверные данные. Но есть основания предполагать, что на самом деле такого нарушения не было - запись о нем внесли задним числом.
"Напомню, по данным следствия на пленках, которые обнародовало СБУ, Медведчук согласовывает свой план "разграбления национальных ценностей на временно оккупированной территории Крыма" через фирму "Новые проекты" с должностным лицом РФ - а именно с Дмитрием Козаком (на фото справа). Тогдашним заместителем председателя правительства РФ. Сейчас он - заместитель руководителя администрации президента России", - добавила Седлецкая.
Пожалуйста, подождите...
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идёт захватывать новые территории.
Орда, как есть Орда...
https://www.rusprofile.ru/id/10164305
а хто такий цей Дорноступ Антон Сергеевич
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ПРОЕКТЫ"
Организация в процессе ликвидации
ОГРН1159102120550от 29 сентября 2015 г. ИНН/КПП 9102196207/772901001
Дата регистрации 06.07.2006 Уставный капитал 60 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес121059, город Москва, МЖД Киевское 5-й километр, дом 1 строение 1, 2, комната 21
Сведения об адресе недостоверны Источник: ЕГРЮЛ ФНС РФ
Директор Дорноступ Антон Сергеевич с 1 ноября 2016 г.
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а коли вже лiквiдують саму рассєю? вимагаю її аннiгiляцii!