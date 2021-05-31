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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1755) Россия (91316) Седлецкая (89) Козак Дмитрий (73)

Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Компанию Медведчука "Новые проекты", которая переоформила по законодательству оккупантов местрождение в Крыму, ликвидируют российские власти.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"12 мая, то есть уже на следующий день после объявления подозрения куму Путина, регистрационная служба РФ внесла запись в реестр юридических лиц о начале процедуры ликвидации фирмы", - сообщила она, опубликовав соответствующий документ.

Причиной ликвидации компании в реестре указано то, что она предоставила о себе недостоверные данные. Но есть основания предполагать, что на самом деле такого нарушения не было - запись о нем внесли задним числом.

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 "Напомню, по данным следствия на пленках, которые обнародовало СБУ, Медведчук согласовывает свой план "разграбления национальных ценностей на временно оккупированной территории Крыма" через фирму "Новые проекты" с должностным лицом РФ - а именно с Дмитрием Козаком (на фото справа). Тогдашним заместителем председателя правительства РФ. Сейчас он - заместитель руководителя администрации президента России", - добавила Седлецкая.

Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая 01

Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Правильно! Своего агента надо спасать.
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14.05.2021 18:21
+5
Кум кума спасает, но кум то *****
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14.05.2021 18:31
+4
опять руцке обосрамшись, затихарились и обтекают))... Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 6153 Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 3983
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14.05.2021 18:16
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По этой "журналистке" есть вопросов не меньше, чем по Мертветчуку. Очень бы хотелось следствия и по ее связям с Рашей.
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14.05.2021 18:13 Ответить
Со всех сторон звездюлей получает Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 8365
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14.05.2021 18:14 Ответить
опять руцке обосрамшись, затихарились и обтекают))... Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 6153 Россия ликвидирует компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - журналистка Седлецкая - Цензор.НЕТ 3983
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14.05.2021 18:16 Ответить
Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 2040
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14.05.2021 19:59 Ответить
Оперируют горячими закусками.
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14.05.2021 20:07 Ответить
да уж...

Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 4511

.
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14.05.2021 20:08 Ответить
Надеюсь, это что-то кондитерское?
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14.05.2021 20:18 Ответить
Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 875
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14.05.2021 22:07 Ответить
Правильно! Своего агента надо спасать.
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14.05.2021 18:21 Ответить
Медвечук обосрался и кацапы сразу начинают подчищать концы)
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14.05.2021 18:27 Ответить
Кум кума спасает, но кум то *****
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14.05.2021 18:31 Ответить
Два кума ***** и мертвлюк. Уж очень боится их наш зеленый вислюк.
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14.05.2021 19:43 Ответить
И ты, Брут?... ))
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14.05.2021 18:34 Ответить
Мордор страна стационарного бандита.Если отмести всю политику и геополитику,то мы увидим основной скелет и базис страны малины.Шо делает бандос,когда ему мало уже территории своего кормления?Он идёт захватывать новые территории.На примере Крыма и Донецка,шо мы видим?Тупо грабёж.Огромный раздел Крымского пирога между подельниками Пуйла.Плюя на бывших собственников,кооператив"Озеро"взялся дербанить новые территории между собой захватывая лучшие заповедные зоны Крыма.Но если сюда включить политику и геополитику,то тупой грабёж заводов с Донецка и крымского шельфа можно красиво обосновать и завернуть Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 3384
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14.05.2021 18:46 Ответить
Шо делает бандос,когда ему мало уже территории своего кормления?
идёт захватывать новые территории.

Орда, как есть Орда...


Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 3436
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14.05.2021 20:00 Ответить
И это тоже конечно.Но сегодня Мордор даже на Орду не тянет.Уровень шпаны питерской подворотни.Орда для них-это уже комплимент в их сторону.Этого я им не подарю.Чекистко-криминальная хунта с фантомными болями от СССР-так я их охарактеризую. Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 8600
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14.05.2021 20:36 Ответить
Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 3579 Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 8398
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14.05.2021 20:45 Ответить
Закриття компанії ніяк не повинно вплинути на судовий розгляд, так як факт співробітництва з оккупантом вже був і він зафіксований
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14.05.2021 19:29 Ответить
ось ЗАПИС ПО ЦIЙ КОНТОРI -

https://www.rusprofile.ru/id/10164305

а хто такий цей Дорноступ Антон Сергеевич

Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 4954

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ПРОЕКТЫ"

Организация в процессе ликвидации

ОГРН1159102120550от 29 сентября 2015 г. ИНН/КПП 9102196207/772901001

Дата регистрации 06.07.2006 Уставный капитал 60 000 руб.
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес121059, город Москва, МЖД Киевское 5-й километр, дом 1 строение 1, 2, комната 21
Сведения об адресе недостоверны Источник: ЕГРЮЛ ФНС РФ
Директор Дорноступ Антон Сергеевич с 1 ноября 2016 г.
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14.05.2021 19:50 Ответить
Про зв'язок Антона Дорноступа з шльондрою Марченко, дружиною мертвечука - дивіться у програмі. воно не масажист пiхви оксанки?

https://24tv.ua/********************************************************************************************


Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 7410
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14.05.2021 19:53 Ответить
Так по фейсу видно що воно таке, міміка як у завгоспа.
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14.05.2021 20:23 Ответить
так а толку? типа если компанию закрыть, то преступления не было или что?
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14.05.2021 21:22 Ответить
рассея ликвидирует ...

а коли вже лiквiдують саму рассєю? вимагаю її аннiгiляцii!

Росія ліквідує компанію Медведчука, через яку він отримав підозру, - журналістка Седлецька - Цензор.НЕТ 1251
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14.05.2021 22:13 Ответить
ихтамнет, ниченебыло
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14.05.2021 23:38 Ответить
 
 