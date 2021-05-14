Зеленский: на заседании СНБО говорили о государственных землях и домах в Конча-Заспе, которыми начали пользоваться непонятные люди за символическую плату
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 14 мая был поднят вопрос о земельных участках и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице. СНБО поручил провести аудит этих сделок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом по итогам заседания СНБО сообщил президент Украины Владимир Зеленский
"Мы коснулись важного вопроса - государственныне дачи и земли в Конча-Заспе и Пуще-Водице. А также лицах, в чьем пользовании они пребывают. В целом речь идет о почти 400 гектарах заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач. В конце 2014 года во времена бывшего президента та постановлением правительства был ликвидирован перечеь лиц, которые имеют право на льготное проживание. Что на первый взгляд выглядит неплохо. А на самом деле легализировало пребывание на этих землях и резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможкенники, налоговики. Люди, например, с фамилией Пискун, Ландик, Васюник. Министры времен Януковича, например Табачник и Богатырева. Вице-премьер времен Порошенко - Зубко. И даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин. Эти и ряд других людей получили договора на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение за ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать. Сегодня мною потавлена задача провести полный аудит земель и резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато "большое переселение" этих "народов", - подчеркнул президент.
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Вова, давай еще !
Публика в шоке и растерянности !
очередной выпуск квартала ?
Муж генпрокурора Денис Колесник, который уволился из департамента киберполиции и через 10 дней возобновился, заработал в 2020 году 1 289 662 грн. Так, от киберполиции он получил 608 598 грн компенсации за увольнение, 14 700 - для оздоровления, 48 032 - материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. А заработал он во время службы в киберполиции 615 929 грн.
делом бы занялись
гадюка мертвой хваткой впилась в собственный хвост
А что там с кетайской ракетой, кто знает? Нашла, куда падать?
ближайшее окружение не забудь выселить ))))
ну и про себя любимого не забудь)))
а то "непонятные люди...за бесплатно" ))))
после того, как ввиду поимели ЕГО ....
По меньшей мере, не этому президенту рассказывать о Конча-Заспе и Пуще-Водице.
Человек, который фиктивно по завышенной вдвое цене продал собственный дом своему другу, руководителю транспортного комитета ВРУ и по счастливому стечению обстоятельств одному из кураторов «Большого строительства», чтобы надуть свою декларацию, а потом сделал ремонт и переехал «временно» в государственную резиденцию в Конча-Заспе, которую перед тем обещал отдать детям - рассказывает о нарушении? Серьезно?....