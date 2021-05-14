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Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолигархизации, - СКМ о борьбе с коррупцией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолигархизации, - СКМ о борьбе с коррупцией

Украина ежегодно теряет из-за коррупции сотни миллиардов гривен, власть обязана уничтожить коррупционные схемы и обеспечить равные условия для развития бизнеса.

Об этом написала директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко в колонке для Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Коррупция - главный экономический враг Украины, чёрная дыра, пожиратель будущей стоимости и экономики в целом, и ее ключевых активов. Согласно независимым расчетам Украина ежегодно теряет от 500 до 950 млрд грн из-за коррупции", - написала Емченко.

Она напомнила, что SCM является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины и вправе настаивать на проведении властью антикоррупционных реформ, которые будут способствовать экономическому развитию и улучшению инвестиционного климата в стране.

"Коррупция – это не только препятствие экономическогму развитию, но и скрытый коррупционный налог, уплачивать который бизнес не должен. Ведь любое повышение налогов без устранения коррупции в государственных органах становится своего рода данью, которая оседает в карманах чиновников", - отметила Емченко.

По ее словам, согласно обнародованной информации, только коррупционные схемы, осуществляемые должностными лицами налоговой и таможенной службы, лишают бюджет доходов в 120 млрд грн. в год.

"Мы платим полностью все налоги и настаиваем, чтобы заработанные нами для страны средства расходовались на благо общества (на образование, здравоохранение, безопасность), а не становились наживой коррумпированных чиновников и депутатов", - подчеркнула Емченко.

Она отметила: за последние пять лет количество компаний, связанных с госчиновниками выросло на 3 тысячи – с 16117 до 19118. Что, по ее мнению, недопустимо – политики и чиновники не должны заниматься бизнесом.

"Мы как крупный бизнес имеем право настаивать на прозрачности власти и политиков. Мы не занимаемся политикой и считаем, что представители власти не должны заниматься бизнесом. Только так можно разорвать порочный круг, сформированный олигархами, которые сколачивают состояние благодаря политической коррупции во власти. Разделение бизнеса и власти – единственный действенный рецепт деолигархизации", - резюмировала Емченко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Это получается Ахметов никогда не занимался политикой в Украине?... Госпожа Емченко, вы сейчас с кем общаетесь? У вас всё нормально, может водички попить? Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 1273
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14.05.2021 18:51
+4
Да ,а Татарина на НАРЫ !!! Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 3795
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14.05.2021 18:39
+4
Это вы шо, хотите, чтобы ЗЕлёный осёл перестал получать бабки со своего вонючего "Квартала95", находясь на посту преЗЕдента, а также доходы от сериала "Папик"? Круто взяли Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 7771
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14.05.2021 18:48
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Да ,а Татарина на НАРЫ !!! Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 3795
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14.05.2021 18:39 Ответить
Как показывает опыт - только под домашний арест. Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 4267
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14.05.2021 18:48 Ответить
Ніколи такого не було і ось знов.
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14.05.2021 18:42 Ответить
А как их разделить, если они у нас сиамские кумовья братья? Один без другого не выживет. ))
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14.05.2021 18:46 Ответить
Ви праві, не виживе в мафіозно-феодальній тоталітарній державі. Якою досі є Україна. А в демократичній державі, як показує досвід "золотого мільярда", все ОК.

Лише варто припинити брехати про "армію, віру і мову" і впроваджувати антиконституційні тоталітарні закони а почати говорити правду про демократію з її рівноправ'ям, верховенством права і ринковою економікою.

Тобто треба скасувати ті 144 тоталітарні антиконституційні реформи Порошенка: суддівську, податкову, держслужби т.д. і т.п., і встановити конституційну законність:
1. Рівноправ'я.
Держслужбовці, судді і взагалі всі бюджетники повинні отримувати зарплати в діапазоні 1...7 середніх зарплат в країні, як во всіх демократичних країнах, наприклад США. Тобто зарплата суддів не повинна перевершувати 10,5*5=52,5тис.грн (5 середніх зарплат в країні, як в США), а не були як у нас більше 400тис.грн у Тупицького в той час як середня зарплата 10,5тис.грн (тобто 40 середніх зарплат з казни, тобто з податків тих середніх українців)

2. Верховенство права.
Пенсії бюджетників теж повинні бути по одному для всіх закону, як в цивілізованому світі, а не як у нас по окремому для для кожної касти закону. Одним один закон і 300тис.грн не межа (судді, держслужбовці), а пересічним - інший закон (про пенсійне страхування) і максимум 16тис.грн.

3. Ринкова економіка.
Всі держслужбовці-бюджетники повинні підкорятись одному для всіх Податковому Кодексу з його однаковою для всіх прогресивною шкалою оподаткування особистих доходів в діапазоні 0...40% від доходів на члена родини, щорічно подавати податкову декларацію на доходи і, крім того, їх доходи і ВИТРАТИ повинні моніторитись як під час держслужби, так мінімум 5 років після. І це при тому, що держслужбовцям заборонено отримувати якісь інши доходи крім зарплати. Покарання - в'язниця і конфіскація незаконно отриманих доходів, а не звільнення.
Не влаштовує відносно невелика але стабільна зарплата держслужбовця - є альтернатива - вільний ринок з його конкуренцією.

І проблема корупції в державних органах відразу перейде на другий план. Бо перестане бути системною.
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15.05.2021 09:23 Ответить
Это вы шо, хотите, чтобы ЗЕлёный осёл перестал получать бабки со своего вонючего "Квартала95", находясь на посту преЗЕдента, а также доходы от сериала "Папик"? Круто взяли Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 7771
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14.05.2021 18:48 Ответить
ага - не спрашивайте меня о первом миллиарде...- а дальше мы все пА-честному...- купим всех... Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 9117
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14.05.2021 18:49 Ответить
Это получается Ахметов никогда не занимался политикой в Украине?... Госпожа Емченко, вы сейчас с кем общаетесь? У вас всё нормально, может водички попить? Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 1273
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14.05.2021 18:51 Ответить
Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 6809
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14.05.2021 18:54 Ответить
от это мы дожили - ахмет не выдержал зе-беспредела. да, зелюки тупо рвут страну в клочья. а спросить того ахметова - а откуда взялся зе! и его команда? - и что до них коррупции не было, или она вас тогда устраивала?
Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 2563
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14.05.2021 18:57 Ответить
ну,там не ахмет главный в клоунском прорыве во власть Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 3622.есть гораздо более достойные люди...но думаю,и они вскоре возопят от беспредела.
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14.05.2021 19:02 Ответить
он там точно при делах. а кто из них главный - не знаю..
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14.05.2021 19:06 Ответить
ну да...мудрый нарит как всегда политикой не интересуется Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 8882
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14.05.2021 19:09 Ответить
вот я не понял: тебя ахметов купил? - или может ты его? "крокодильчика жалко, он же голодный"(с)
Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 847
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14.05.2021 19:14 Ответить
у меня денех нет на ахметку...а он даже не подозревает о моем существовании Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 9897.
а вот то,что нарит кидается на ахметку-то факт.не смотря на то,что его сношают совсем другие люди...
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14.05.2021 19:19 Ответить
пчелы против меда! рок против наркотиков! Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 6631
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14.05.2021 19:00 Ответить
Менты против преступности)
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14.05.2021 19:09 Ответить
коротко: ахметов говорит о деолигархизации
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14.05.2021 19:01 Ответить
а почему зрада и русня всегда топят против ахмета?а против каломойши не топят...в чем здесь подвох? Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 2405
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14.05.2021 19:04 Ответить
_А-ааа, то гудок - патриот... Где-то даже поручик папудчик народа и Украины. Ясна. Спасибо, не надо продвигать эту идею, от неё крепко дерьмом шибает. Бандитам - тюрьмы!
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14.05.2021 19:10 Ответить
я не об этом спрашивал...я спросил,в чем причина такой нелюбви зрады и ольгинцев к ахметке Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 3404.
можешь как то осветить вопрос?
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14.05.2021 19:15 Ответить
Почему тебе не нравится говно?
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14.05.2021 19:17 Ответить
давай без виляний.почему ольгинская русня и зрада поют одну и ту же песню?
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14.05.2021 19:21 Ответить
_Дурака учить - только портить! Топишь за бандита что грабит народ, удушает всю Украину, пьёт из неё кровь - значит идёшь на!
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14.05.2021 19:24 Ответить
та тебя никто не учит...я просто спросил,почему ваши темники совпадают Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 4154.есть внятное обьяснение?
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14.05.2021 20:18 Ответить
А я то смотрю, что в судах одни бизнесмены, когда узаконить отстрел продажных шкур суддейских?
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14.05.2021 19:08 Ответить
До відома СКМ - Україна через правлячий в ній олігархічний паханат втрачає щороку сотні мільярдів доларів.
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14.05.2021 19:27 Ответить
Чудак Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолирхизации, - СКМ о борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 694 СКМ отлично это знает. А ты подумал что СКМ волнует благо Украины?
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14.05.2021 19:35 Ответить
Знає і має з того 1-2 відсотки від суми наших реальних втрат. А для лохів разом з побратимами (Пінчук, Коломойський, Фірташ, Порошенко) через зомбоящик розповідають про свою добропорядність, чесність і невпинну благодійність.
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14.05.2021 19:44 Ответить
Не будь кондитера, хрен бы ты аж три строчки написал😀😀
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14.05.2021 19:48 Ответить
Да конечно,половиной страны владеет какой то вонючий донецкий картежник,а его пешки нам рассказывают про рецепты правильной жизни.
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14.05.2021 19:50 Ответить
_То не картёжник, а бандит. Натуральный бандит. Но теперь все старательно делают вид шо то уважаемый бизнесмен...
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14.05.2021 20:22 Ответить
Во всіх країнах, які переходили від феодалізму до капіталізму, так було. Нарешті прийшов час і України. І це тішить.

Ахметов завжди гарно тримав нюх по вітру. Значить скоро і в Україні буде реальна демократія, а не симулякр.
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15.05.2021 08:25 Ответить
Что тут понимать? Это превентивное движение в осознании того, куда ветер дует и кто будет следующим. Байден дал понять.
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14.05.2021 20:37 Ответить
деолігархізація це коли ахмєтова, коломойського хвірташа пінчука повісять на їхніх же тельбульхах.
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14.05.2021 20:43 Ответить
а у бені буде заява проти корупції ?
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14.05.2021 22:50 Ответить
Буде. Він же розумна людина.
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15.05.2021 08:29 Ответить
ТОЛЬКО ПОСЛЕ БОЛЬШОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ !!!
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15.05.2021 13:28 Ответить
 
 