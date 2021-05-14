Разделение бизнеса и власти - единственный рецепт деолигархизации, - СКМ о борьбе с коррупцией
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Украина ежегодно теряет из-за коррупции сотни миллиардов гривен, власть обязана уничтожить коррупционные схемы и обеспечить равные условия для развития бизнеса.
Об этом написала директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко в колонке для Интерфакс-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Коррупция - главный экономический враг Украины, чёрная дыра, пожиратель будущей стоимости и экономики в целом, и ее ключевых активов. Согласно независимым расчетам Украина ежегодно теряет от 500 до 950 млрд грн из-за коррупции", - написала Емченко.
Она напомнила, что SCM является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины и вправе настаивать на проведении властью антикоррупционных реформ, которые будут способствовать экономическому развитию и улучшению инвестиционного климата в стране.
"Коррупция – это не только препятствие экономическогму развитию, но и скрытый коррупционный налог, уплачивать который бизнес не должен. Ведь любое повышение налогов без устранения коррупции в государственных органах становится своего рода данью, которая оседает в карманах чиновников", - отметила Емченко.
По ее словам, согласно обнародованной информации, только коррупционные схемы, осуществляемые должностными лицами налоговой и таможенной службы, лишают бюджет доходов в 120 млрд грн. в год.
"Мы платим полностью все налоги и настаиваем, чтобы заработанные нами для страны средства расходовались на благо общества (на образование, здравоохранение, безопасность), а не становились наживой коррумпированных чиновников и депутатов", - подчеркнула Емченко.
Она отметила: за последние пять лет количество компаний, связанных с госчиновниками выросло на 3 тысячи – с 16117 до 19118. Что, по ее мнению, недопустимо – политики и чиновники не должны заниматься бизнесом.
"Мы как крупный бизнес имеем право настаивать на прозрачности власти и политиков. Мы не занимаемся политикой и считаем, что представители власти не должны заниматься бизнесом. Только так можно разорвать порочный круг, сформированный олигархами, которые сколачивают состояние благодаря политической коррупции во власти. Разделение бизнеса и власти – единственный действенный рецепт деолигархизации", - резюмировала Емченко.
Пожалуйста, подождите...
кумовьябратья? Один без другого не выживет. ))
Лише варто припинити брехати про "армію, віру і мову" і впроваджувати антиконституційні тоталітарні закони а почати говорити правду про демократію з її рівноправ'ям, верховенством права і ринковою економікою.
Тобто треба скасувати ті 144 тоталітарні антиконституційні реформи Порошенка: суддівську, податкову, держслужби т.д. і т.п., і встановити конституційну законність:
1. Рівноправ'я.
Держслужбовці, судді і взагалі всі бюджетники повинні отримувати зарплати в діапазоні 1...7 середніх зарплат в країні, як во всіх демократичних країнах, наприклад США. Тобто зарплата суддів не повинна перевершувати 10,5*5=52,5тис.грн (5 середніх зарплат в країні, як в США), а не були як у нас більше 400тис.грн у Тупицького в той час як середня зарплата 10,5тис.грн (тобто 40 середніх зарплат з казни, тобто з податків тих середніх українців)
2. Верховенство права.
Пенсії бюджетників теж повинні бути по одному для всіх закону, як в цивілізованому світі, а не як у нас по окремому для для кожної касти закону. Одним один закон і 300тис.грн не межа (судді, держслужбовці), а пересічним - інший закон (про пенсійне страхування) і максимум 16тис.грн.
3. Ринкова економіка.
Всі держслужбовці-бюджетники повинні підкорятись одному для всіх Податковому Кодексу з його однаковою для всіх прогресивною шкалою оподаткування особистих доходів в діапазоні 0...40% від доходів на члена родини, щорічно подавати податкову декларацію на доходи і, крім того, їх доходи і ВИТРАТИ повинні моніторитись як під час держслужби, так мінімум 5 років після. І це при тому, що держслужбовцям заборонено отримувати якісь інши доходи крім зарплати. Покарання - в'язниця і конфіскація незаконно отриманих доходів, а не звільнення.
Не влаштовує відносно невелика але стабільна зарплата держслужбовця - є альтернатива - вільний ринок з його конкуренцією.
І проблема корупції в державних органах відразу перейде на другий план. Бо перестане бути системною.
а вот то,что нарит кидается на ахметку-то факт.не смотря на то,что его сношают совсем другие люди...
поручикпапудчик народа и Украины. Ясна. Спасибо, не надо продвигать эту идею, от неё крепко дерьмом шибает. Бандитам - тюрьмы!
можешь как то осветить вопрос?
Ахметов завжди гарно тримав нюх по вітру. Значить скоро і в Україні буде реальна демократія, а не симулякр.