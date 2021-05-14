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В "Ударе" призвали власть "прекратить репрессии": "Двигаться в Европу путем Януковича абсурдно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

В

В "Ударе" считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Виталия Кличко и его партии.

Соответствующее заявление они обнародовали на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда на проведение поступила с Банковой. Цель - запугать и дискредитировать Виталия Кличко и партию "УДАР". Эти действия правоохранительных органов напоминают времена Януковича. Власть снова прибегает к репрессиям и преследованиям политических оппонентов", - говорится в заявлении.

В "Ударе" призвали власти прекратить незаконные действия, ведь они могут уменьшить шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО.

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"Такой беспредел получит оценку наших международных партнеров. "Маски-шоу" не согласуются с требованиями предоставить Украине членство в ЕС и НАТО. Двигаться в Европу методами Януковича абсурдно. Власть хочет ударить по "УДАРу", а бьет по европейскому пути Украины. Призываем прекратить репрессии", - отмечается в заявлении.

В обращении также сказано, что причиной атаки Банковой в партии считают встречу Кличко с должностными лицами США и призыв к местным лидерам объединяться.

Также читайте: Блинкен и Нуланд провели встречу с мэром Киева Кличко, - СМИ

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
После вчерашнего приезда прокуроров к бывшему депутату от Удара, который крышевал МАФы в переходах 10 лет, сегодня начали демонтаж ларьков на Льва Толстого и Дворце Спорта.

А Кличко про политические репрессии кричит. Торгаш.
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14.05.2021 19:19
+8
Когда кормушки лишают - это всегда "политические репрессии". ))
И не имеет значения кто у кого отжимает. Просто передел собственности и сфер влияния.
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14.05.2021 19:15
+5
Ребятушки, давайте вообще прекратим использование слова "репрессии" по любому поводу и без такового. Репрессии - это холодная камера, миска помоев, пытки, месячный этап в "столыпине" или вообще товарняке со всеми своими пожитками, лагерь на целебном Севере, расстрел по приговору трибунала или просто по решению Генералиссимуса чекистами из "бюро №2". Современные версии это судьбы Немцова, Навального и десятков других посаженных, отравленных и просто убитых. А то, что у вас - это лафа и курорты с вознёй в песочнице и бесконечными кукареками В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно" - Цензор.НЕТ 5659
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14.05.2021 19:20
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Правила форума Совет форумчан
ПреЗЕ... так далеко та глибоко зайшов в реформах, що може заставити ... пенсіонерів так підняти народжуваність в Україні... щоб скривилося від заздрості навіть геомагнітне поле Землі...

А боротися з бідністю буде так самовіддано , щоб здивувати навіть штучний інтелєкт, не кажучи вже про Вітю що крав шапки для Ахмєтова, а тепер - миє тазики в бані Путіна...
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14.05.2021 19:20 Ответить
в Украине 30-й год не евроинтеграция, а ЕВРОПРОФАНАЦИЯ населения, каждый новый през после обещаний любви с Европой вдруг зненацька забывает об этой любви на оставшиеся 4 года
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14.05.2021 21:05 Ответить
видимо, получают что-то типа клизмы
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14.05.2021 21:07 Ответить
Когда кормушки лишают - это всегда "политические репрессии". ))
И не имеет значения кто у кого отжимает. Просто передел собственности и сфер влияния.
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14.05.2021 19:15 Ответить
После вчерашнего приезда прокуроров к бывшему депутату от Удара, который крышевал МАФы в переходах 10 лет, сегодня начали демонтаж ларьков на Льва Толстого и Дворце Спорта.

А Кличко про политические репрессии кричит. Торгаш.
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14.05.2021 19:19 Ответить
Зеля ревнує. Зустрічався Мертвечук з Путіним - заревнував, зустрічався Кличко з американскими посадовцями - заревнував, ну, а щодо Порошенка, то тут і так очевидно.
Зеля повинен із усіма зустрічатися, а то ая-яй! Усіх пересадить.
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14.05.2021 19:16 Ответить
Мусоров разгоните тварей и подонков
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14.05.2021 19:16 Ответить
А зеленські рухаються тільки на схід.
Яка їм Європа...
Ніби обрали чесного бідного клована, а він вже обзавівся домами, автівками і всіх своїх забезпечив. Меркельша за кілька термінів нічого собі не надбала. Отакий гейропеєєць, наш зеленський.
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14.05.2021 19:18 Ответить
У Європі крадіїв не саджають?
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14.05.2021 19:29 Ответить
Ребятушки, давайте вообще прекратим использование слова "репрессии" по любому поводу и без такового. Репрессии - это холодная камера, миска помоев, пытки, месячный этап в "столыпине" или вообще товарняке со всеми своими пожитками, лагерь на целебном Севере, расстрел по приговору трибунала или просто по решению Генералиссимуса чекистами из "бюро №2". Современные версии это судьбы Немцова, Навального и десятков других посаженных, отравленных и просто убитых. А то, что у вас - это лафа и курорты с вознёй в песочнице и бесконечными кукареками В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно" - Цензор.НЕТ 5659
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14.05.2021 19:20 Ответить
Хух....
А я то подумал, что они о "репрессиях" против мертведчука В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно" - Цензор.НЕТ 9996
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14.05.2021 19:23 Ответить
Крадії волають про репресії,це смішно виглядає))
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14.05.2021 19:28 Ответить
С Кличко, всё будет в порядке при любых раскладах. Он, вполне, договороспособный.
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14.05.2021 19:39 Ответить
Будем двигаться в Европу путём Ахметова.
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14.05.2021 20:23 Ответить
Ccытся Виталя? Надеюсь главарь будет на десерт!
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14.05.2021 20:41 Ответить
Можно подумать, таких "хороших" людей и посадить незачто!... В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно" - Цензор.НЕТ 3636
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14.05.2021 20:42 Ответить
В Киеве практически каждый день митинги и акции протестов, за последний 2020 год, в Киеве только по поводу незаконного строительства, прошло 246, Карл! акций протестов, а Кличко строит дурачка как ни в чем не бывало!
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14.05.2021 20:53 Ответить
Еще один клоун ща сегодня появился.
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14.05.2021 21:10 Ответить
В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно" - Цензор.НЕТ 1885
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14.05.2021 21:17 Ответить
В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно" - Цензор.НЕТ 3898
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14.05.2021 21:18 Ответить
В "Ударі" закликали владу "припинити репресії": "Рухатися в Європу шляхом Януковича абсурдно" - Цензор.НЕТ 5319
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14.05.2021 21:20 Ответить
Как говорил Папанов: " тебя посадють а ты не воруй!" А чего боятся если ты закон не нарушал? Виталя, ты почему боишься?
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14.05.2021 21:55 Ответить
Политические преследования?
Убедительный аргумент оправдывающий любое воровство?
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14.05.2021 21:59 Ответить
"Хулиганы зрения лишают"
https://www.youtube.com/watch?v=B9g2-Jj4dVU&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%9C
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14.05.2021 22:03 Ответить
А "репрессии" против умершего лет пять назад политического проекта под "физиономию с обложки" под названием "Удар им. Кличко" происходят по всей территории Украины.. где они имеют охре--тельный рейтинг и поддержку в размере аж 1,5-2% или это конкретно про кормушку города Киева , так так и назовитесь тогда " Городская коммунальная партия ударенного Пидалика" И все станет на свои места. Бедные вы наши " репрессированные"...
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14.05.2021 22:07 Ответить
Кличко і Порошенко конкуренти зеДебіла на виборах, Порошенка хочуть прибрати законом про олігархів спеціально для цього придуманим, а Кличка звинуватити в корупції. зеДебіл не може пробачити їм що представники США відкрито з ними зустрічаються й отримують правдиву інформацію про зеДебілівське кодло.
Ну і група зелених дебілів активізувалась на усіх форумах поливаючи Кличка.
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14.05.2021 22:28 Ответить
"Злодій має сидіти в тюрмі!" От і вся правда без всяких теорій змови.
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14.05.2021 22:36 Ответить
Злодій це той що признаний судом, а не Вашими фантазіями, якщо такий чесний і розумний поцікався скільки справ відкрито і що доведено судом.А так для лохів відкривають справу лохи розповідають хто має сидіти.
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15.05.2021 06:58 Ответить
Зразу лошки подоляка підтягнулись "злодій должен сидеть" а судом доведено що він злодій, я так можу заявити що всі противники Кличка звичайні "грьобані пєтухи" особливо дурник подоляк, чи будемо доводити через суд?
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15.05.2021 07:08 Ответить
 
 