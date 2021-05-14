В "Ударе" призвали власть "прекратить репрессии": "Двигаться в Европу путем Януковича абсурдно"
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В "Ударе" считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Виталия Кличко и его партии.
Соответствующее заявление они обнародовали на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Команда на проведение поступила с Банковой. Цель - запугать и дискредитировать Виталия Кличко и партию "УДАР". Эти действия правоохранительных органов напоминают времена Януковича. Власть снова прибегает к репрессиям и преследованиям политических оппонентов", - говорится в заявлении.
В "Ударе" призвали власти прекратить незаконные действия, ведь они могут уменьшить шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО.
"Такой беспредел получит оценку наших международных партнеров. "Маски-шоу" не согласуются с требованиями предоставить Украине членство в ЕС и НАТО. Двигаться в Европу методами Януковича абсурдно. Власть хочет ударить по "УДАРу", а бьет по европейскому пути Украины. Призываем прекратить репрессии", - отмечается в заявлении.
В обращении также сказано, что причиной атаки Банковой в партии считают встречу Кличко с должностными лицами США и призыв к местным лидерам объединяться.
Пожалуйста, подождите...
А боротися з бідністю буде так самовіддано , щоб здивувати навіть штучний інтелєкт, не кажучи вже про Вітю що крав шапки для Ахмєтова, а тепер - миє тазики в бані Путіна...
И не имеет значения кто у кого отжимает. Просто передел собственности и сфер влияния.
А Кличко про политические репрессии кричит. Торгаш.
Зеля повинен із усіма зустрічатися, а то ая-яй! Усіх пересадить.
Яка їм Європа...
Ніби обрали чесного бідного клована, а він вже обзавівся домами, автівками і всіх своїх забезпечив. Меркельша за кілька термінів нічого собі не надбала. Отакий гейропеєєць, наш зеленський.
А я то подумал, что они о "репрессиях" против мертведчука
Убедительный аргумент оправдывающий любое воровство?
https://www.youtube.com/watch?v=B9g2-Jj4dVU&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%9C
Ну і група зелених дебілів активізувалась на усіх форумах поливаючи Кличка.