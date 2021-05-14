В "Ударе" призвали власть "прекратить репрессии": "Двигаться в Европу путем Януковича абсурдно"

В "Ударе" считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Виталия Кличко и его партии.

Соответствующее заявление они обнародовали на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда на проведение поступила с Банковой. Цель - запугать и дискредитировать Виталия Кличко и партию "УДАР". Эти действия правоохранительных органов напоминают времена Януковича. Власть снова прибегает к репрессиям и преследованиям политических оппонентов", - говорится в заявлении.

В "Ударе" призвали власти прекратить незаконные действия, ведь они могут уменьшить шансы Украины на вступление в ЕС и НАТО.

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"Такой беспредел получит оценку наших международных партнеров. "Маски-шоу" не согласуются с требованиями предоставить Украине членство в ЕС и НАТО. Двигаться в Европу методами Януковича абсурдно. Власть хочет ударить по "УДАРу", а бьет по европейскому пути Украины. Призываем прекратить репрессии", - отмечается в заявлении.

В обращении также сказано, что причиной атаки Банковой в партии считают встречу Кличко с должностными лицами США и призыв к местным лидерам объединяться.

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