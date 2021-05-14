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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) законопроект (3045) олигарх (1016)

Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов

Президентский законопроект об олигархах ("статус олигархов" или "деолигархизацию) пока еще находится в работе. В ближайшее время его внесут в Верховную раду, и его текст станет общедоступным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"У меня есть предварительный проект закона, касающийся олигархов. Он сейчас находится в работе, сейчас специалисты его отрабатывают. В ближайшее время вы все его увидите. Он будет внесен от имени президента в Верховную раду и все эти дефиниции (относительно определения термина "олигарх", и кто подпадает под эту категорию, - ред.) станут сразу всем известны", - сообщил секретарь Совбеза.

Ранее Данилов сообщал, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. Будут еще минусы, - Зеленский

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 1929
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14.05.2021 19:30
+4
"подобаються" мені такі 73/43%зебіли з їх дебілізмом...
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14.05.2021 19:33
+3
даже до зебилов дошло что "закон против олигархов" - направлен исключительно против личного врага бесноватого вовки-шута и его зебилов, и абсолютно не затрагивает ни коломойского, ахметова, пинчука и т.д.? Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5902
браво, зебилы! вы Шмогли))
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14.05.2021 19:35
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Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5847
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14.05.2021 19:26 Ответить
даже до зебилов дошло что "закон против олигархов" - направлен исключительно против личного врага бесноватого вовки-шута и его зебилов, и абсолютно не затрагивает ни коломойского, ахметова, пинчука и т.д.? Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 5902
браво, зебилы! вы Шмогли))
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14.05.2021 19:35 Ответить
Личный враг вовки -народ. Вот против него и будет направлен закон. Будете всё записывать в декларации и платить налоги.
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14.05.2021 19:57 Ответить
и уж откуда ботоферме бесноватого вовки-шута знать, что бизнес Порошенко - дает в бюджет Украины более 2 млрд в год легальных поступлений.. И это не считая десятков тысяч рабочих мест с высокой зарплатой..
Более того. весь бизнес Порошенко - открыт и легален, что доказали за 1.5 года лично бенядиктова и ДВЕСТИ следователей-прокуроров самого шута оманського..
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14.05.2021 19:39 Ответить
Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 9574
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14.05.2021 19:31 Ответить
"подобаються" мені такі 73/43%зебіли з їх дебілізмом...
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14.05.2021 19:33 Ответить
Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 1929
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14.05.2021 19:30 Ответить
про Закон про кримінальних авторитетів - навіть не згадували. Але санкції вводять.
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14.05.2021 19:31 Ответить
Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 9912
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14.05.2021 19:32 Ответить
"Всемирная история" если я не ошибаюсь
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14.05.2021 19:42 Ответить
Работа над текстом закона об олигархах продолжается. В ближайшее время законопроект станет общедоступным, - Данилов - Цензор.НЕТ 9323
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14.05.2021 19:35 Ответить
Да шо там думать? Раз фамилия на П и заканчивается на ко, то сразу олигарх, а если на К и ий, то однозначно патриот
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14.05.2021 19:36 Ответить
не понимаю чего они тянут

закон из одного пункта

п.1 Олигарх - Порошенко

дата подпись
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14.05.2021 19:41 Ответить
Какую-то фигню напишут, аж стыдно будет читать.
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14.05.2021 19:54 Ответить
работают над тєкстом каломойській і гудок ахмєтовічь.
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14.05.2021 20:03 Ответить
А закона за клованів - ідіотів,яких не можна до влади допускати, не бажаєте написати???
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14.05.2021 22:20 Ответить
 
 