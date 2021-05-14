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Новости Общество
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Кабмин планирует увеличить до 100 тыс. грн сумму депозита, который не будет учитываться при назначении субсидий, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин планирует увеличить до 100 тыс. грн сумму депозита, который не будет учитываться при назначении субсидий, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии.

"Появилось три новых критерия – была одна машина, стало две (которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии - ред.), было одно жилое помещение, стало наличие двух, и третий – депозит. Это та история, которая нуждается в анализе. Так как депозит 56 тыс. грн может быть даже у пенсионерки, которая там себе откладывала. В ближайшее время мы внесем изменения, мы поправим немножко эти вещи, чтобы успокоить людей… Сейчас 56 тыс. грн, а мы поднимем до 100 тыс. грн. Это точно", - сказала Лазебная в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также министр ответила, что после верификации в субсидии может быть отказано около 3% домохозяйств, по другим критериям не связанным с наличием депозитов.

Как сообщалось, в начале мая Кабмин обязал претендентов на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных платежей подавать вместе с заявкой декларацию о доходах и расходах.

Помимо указанных изменений документ также расширяет перечень источников доходов, которые учитываются для расчета среднемесячного совокупного дохода. В частности, теперь доходы от размещения депозитов и дивиденды от ценных бумаг учитываются при назначении субсидий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переоформление субсидий гражданам дали 5 месяцев: Минсоцполитики рассказало, куда обращаться и какие документы подавать

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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14.05.2021 20:11
+3
А ще такі ж саме умови треба виписати для отримання допомоги на оренду житла нарідних депутатів! Тобто, якщо задекларував більше 100 000грн., то тобі допомоги - шиш з маслом. А ось коли гроші закінчаться - тоді будь ласочка!
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14.05.2021 20:18
+2
А что, со 100 тыс. не хватает заплатить 1000гр. за коммуналку?
Для кого эти льготы и зачем таким состоятельным людям субсидия?
1000 миллион бережёт. Жлобы и коррупционеры.
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14.05.2021 20:27
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Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет???
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14.05.2021 20:11 Ответить
А ще такі ж саме умови треба виписати для отримання допомоги на оренду житла нарідних депутатів! Тобто, якщо задекларував більше 100 000грн., то тобі допомоги - шиш з маслом. А ось коли гроші закінчаться - тоді будь ласочка!
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14.05.2021 20:18 Ответить
А что, со 100 тыс. не хватает заплатить 1000гр. за коммуналку?
Для кого эти льготы и зачем таким состоятельным людям субсидия?
1000 миллион бережёт. Жлобы и коррупционеры.
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14.05.2021 20:27 Ответить
Кабмин планирует увеличить до 100 тыс. грн сумму депозита, который не будет учитываться при назначении субсидий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 476
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14.05.2021 20:43 Ответить
зачем людям, у которых есть 100к грн субсидия?
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14.05.2021 20:44 Ответить
это спецом делается, что бы жителям донбасса и луганска можно было назначать субсидии(там у них пенсии большие, а фиктивные регресы еще больше) так что у таких"пенсов"вполне могут быть 100тысячные депозиты. Ну как они могут прожить без субсидий???
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14.05.2021 22:19 Ответить
щоб було
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14.05.2021 22:38 Ответить
Есть счет, плати со счета, какая нафик супсидия.
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14.05.2021 21:08 Ответить
Если человек за всю жизнь накопил на старость 100тыс. или более и честно положил их в банк,то он считается богатым и субсидия ему не положена - о кей,согласен!А как Мариночка объяснит,что у неё в министерстве при МЕСЯЧНОЙ зарплате в 100тыс.гр. ещё можно получить и материальную помощь в размере 70тыс.гр. для улучшения бытовых условий?Всё по честному?
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14.05.2021 21:25 Ответить
нет слов, дегенераты, страна дебилов, со 100 000 в месяц 650-700 грн!!! которых не хватит купить газа даже на 10 дней, что бы отопить дом, да и газ полное дерьмо, который ни хрена не греет
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14.05.2021 21:34 Ответить
Удивляют такие смелые люди, которые держат деньги на депозите.
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14.05.2021 21:49 Ответить
еще и в гривнях ))))
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15.05.2021 00:31 Ответить
нет слов... Кабмин планирует увеличить до 100 тыс. грн сумму депозита, который не будет учитываться при назначении субсидий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1577
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14.05.2021 22:40 Ответить
Ребята, депозитов в гривне, в такой сумме никто не держит. Хоть бы на пожрать хватило
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15.05.2021 00:46 Ответить
А если депозит бабушки сложить с депозитом дедушки? Зачем бабушке автомобиль? А тем более два автомобиля )
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15.05.2021 00:57 Ответить
 
 