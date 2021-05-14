Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС"
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"Европейская Солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4000 квадратных метров, жить как Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям - только не своим.
Об этом говорится в заявлении партии "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.
"Надо иметь большие проблемы с совестью, чтобы будучи миллионером и обладателем целого ряда недвижимости в Украине и за рубежом, доить государственный бюджет для того, чтобы обеспечить себе люксовое размещение в государственной резиденции. Которая к тому же еще в прошлом году под переезд Зеленского была отремонтирована за средства государственного бюджета.
Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых - в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрированая согласно законодательству страны-оккупанта.
Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от Офиса президента. Не нужен даже велосипед - а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу", - заявили в "Евросолидарности".
В заявлении отмечается, что "Европейская Солидарность" поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях - законно или незаконно, морально или аморально - проживает в Конча-Заспе.
В партии также напомнили, что Петр Порошенко - единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.
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Реально гарна пропозиція. НУ ЩО КЛОУН, ВПЕРЕД
Можеш відосік зняти як ти дітям житло у Конча Заспі передаєш ))
чего как возбудились партия пес, троллинг на уровне пту не достойно для пресслужбы партии
Зе свои квартиры заработал и налоги уплатил.
А вас конча-заспников всех проверят.
Если честно всё - спите спокойно.
В Украине за пять лет со своих 11 фирм он заплатил полтора миллиона гривен налога---около 50 тыс . баксов ! Какие квартиры он мог купить на такие доходы в Англии, 6 квартир в Украине,дом в Украине и в Испании??? Жадное мелкое чмо живет полностью за государственный кошт и не брезгует зарплату получать за свое ниченгонеделание!Еще и ворует не по детски!
Один Рошен за это время заплатил 6,5 миллиардов грв.налогов! И Порох с 1998 года НЕ получал от государства зарплату--всю переводил на благотворительные фонды!
Какие вы убогие , подоляковские боты!
тебе чего дятел?
Люблю свою жену.
Люблю свою собаку.
Я всего на свете ден.
Почти что супермен.
Но редко лезу в драку.
Знает весь двор, мой приговор.Вообще то есть разница,стать президентом имея все вышеперечисленое или находясь на гос.службе все это заработать и стать президентом.Но по любому,добравшись до корыта,инстинкты перебаривают совесть и даные обещания,это как на диету сесть,только увидел жрачку и сдержаться ох как трудно.
В частности, время от времени нужно пинать оппонентов....