Требуем от Зеленского немедленно выселиться из госрезиденции на 4000 кв. м. и жить как Голобородько, - "ЕС"

"Европейская Солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4000 квадратных метров, жить как Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям - только не своим.

Об этом говорится в заявлении партии "ЕС", информирует Цензор.НЕТ.

"Надо иметь большие проблемы с совестью, чтобы будучи миллионером и обладателем целого ряда недвижимости в Украине и за рубежом, доить государственный бюджет для того, чтобы обеспечить себе люксовое размещение в государственной резиденции. Которая к тому же еще в прошлом году под переезд Зеленского была отремонтирована за средства государственного бюджета.

Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых - в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрированая согласно законодательству страны-оккупанта.

Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от Офиса президента. Не нужен даже велосипед - а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу", - заявили в "Евросолидарности".

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В заявлении отмечается, что "Европейская Солидарность" поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях - законно или незаконно, морально или аморально - проживает в Конча-Заспе.

В партии также напомнили, что Петр Порошенко - единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.

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